Россияне накапливают резервы в районе Северска, – военные рассказали о ситуации в Донецкой области
- Россия накапливает резервы в районе Северска для захвата Дроновки на Славянском направлении.
- Украинские десантники сдерживают попытки россиян продвигаться.
Ситуация в районе Дроновки на Славянском направлении ежедневно обостряется. Для захвата этого населенного пункта Россия постоянно накапливает резервы в районе Северска и разворачивает пункты дислокации в Серебрянском лесничестве.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 7 корпус ДШВ.
Какая ситуация в Донецкой области?
Россияне продолжают применять тактику просачивания в межпозиционное пространство 81 отдельной аэромобильной бригады 7 корпуса ШР ДШВ.
Кроме того, они пытаются форсировать реку Северский Донец на резиновых лодках в прибрежной к Дроновке и Платоновке территории для проведения диверсионных и штурмовых действий в тылу позиций 81 оаембр.
Боевая работа подразделений БпС 81 оаэмбр 7 корпуса ШР ДШВ в районе Дроновки: видео из соцсетей ДШВ
Благодаря слаженным действиям наших десантников удается сдерживать попытки врага продвигаться. Недавно десантники 81 оаэмбр захватили в плен россиянина, который рассказал об одной из новых приоритетных ближайших целей на Славянском направлении – выйти к Закитному и Кривой Луки.
В районе этих двух населенных пунктов есть господствующие высоты, поэтому их враг сможет использовать как плацдарм для регулярных обстрелов Славянска, Лимана и Николаевки.
Коротко о главных событиях на фронте
Россияне продолжают наступать на фронте. Недавно они имели успехи возле Славянска, Покровска и Гуляйполя. Тогда как украинские силы осуществили контратаки на севере Сумщины и Лиманском направлении.
В то же время российская армия могла захватить Красногорское в Запорожье и продвинуться возле Привольного. Враг также имел успехи в пределах Гуляйполя в Запорожье и в Донецкой области.