Россияне накапливают резервы в районе Северска, – военные рассказали о ситуации в Донецкой области

Ситуация в районе Дроновки на Славянском направлении ежедневно обостряется. Для захвата этого населенного пункта Россия постоянно накапливает резервы в районе Северска и разворачивает пункты дислокации в Серебрянском лесничестве.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 7 корпус ДШВ.

Смотрите также ВСУ разнесли российскую ПВО в Крыму и склад БпЛА в районе Донецка

Какая ситуация в Донецкой области?

Россияне продолжают применять тактику просачивания в межпозиционное пространство 81 отдельной аэромобильной бригады 7 корпуса ШР ДШВ.

Кроме того, они пытаются форсировать реку Северский Донец на резиновых лодках в прибрежной к Дроновке и Платоновке территории для проведения диверсионных и штурмовых действий в тылу позиций 81 оаембр.

Боевая работа подразделений БпС 81 оаэмбр 7 корпуса ШР ДШВ в районе Дроновки: видео из соцсетей ДШВ

Благодаря слаженным действиям наших десантников удается сдерживать попытки врага продвигаться. Недавно десантники 81 оаэмбр захватили в плен россиянина, который рассказал об одной из новых приоритетных ближайших целей на Славянском направлении – выйти к Закитному и Кривой Луки.

В районе этих двух населенных пунктов есть господствующие высоты, поэтому их враг сможет использовать как плацдарм для регулярных обстрелов Славянска, Лимана и Николаевки.

Коротко о главных событиях на фронте