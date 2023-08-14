Россия увеличивает темпы производства дронов: в ВСУ рассказали, что стимулирует оккупантов

Россия наращивает темпы производства беспилотников, опасаясь, что упустит возможность получать дроны из Ирана. Такая угроза существует из-за санкций в отношении Ирана.

Об этом в эфире телемарафона рассказала начальница объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, пишет 24 Канал.

Смотрите также Защитники неба: как Воздушные Силы ВСУ помешали России захватить Украину и чего нам ждать зимой

Россия боится потерять поставки дронов из-за санкций против Ирана

"Они пытаются наладить у себя это производство, ведь опасаются, что санкции в отношении Ирана могут приостановить поставки БПЛА на территорию России. Мы не теряем надежду, что мировое сообщество будет контролировать этот вопрос", – сказала Гуменюк.

Вместе с тем, она отметила, что украинские военные готовятся к воздушным атакам со стороны россиян, "понимая, что враг будет продолжать давить на нас с воздуха".

Ведь пока противник чувствует свое превосходство из воздуха. Поэтому он этот способ террора использует максимально часто,

– сказала Наталья Гуменюк.

Какие дроны использует Россия