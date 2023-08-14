Россия увеличивает темпы производства дронов: в ВСУ рассказали, что стимулирует оккупантов
Россия наращивает темпы производства беспилотников, опасаясь, что упустит возможность получать дроны из Ирана. Такая угроза существует из-за санкций в отношении Ирана.
Об этом в эфире телемарафона рассказала начальница объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, пишет 24 Канал.
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Россия боится потерять поставки дронов из-за санкций против Ирана
"Они пытаются наладить у себя это производство, ведь опасаются, что санкции в отношении Ирана могут приостановить поставки БПЛА на территорию России. Мы не теряем надежду, что мировое сообщество будет контролировать этот вопрос", – сказала Гуменюк.
Вместе с тем, она отметила, что украинские военные готовятся к воздушным атакам со стороны россиян, "понимая, что враг будет продолжать давить на нас с воздуха".
Ведь пока противник чувствует свое превосходство из воздуха. Поэтому он этот способ террора использует максимально часто,
– сказала Наталья Гуменюк.
Какие дроны использует Россия
- Спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, что Россия использует против Украины не только иранские дроны-камикадзе типа "Шахед".
- Россияне также используют Mohajer-6, постоянно курсирующий в районе острова Змеиный и даже к границам Одесской области, Бессарабии.
- Юрий Игнат напомнил, что у России также есть свои БПЛА "Форпост", "Орлан-10" и "Ланцеты". Последними оккупанты "донимают передней линии фронта".
- Он отметил, что важно сделать все возможное для того, чтобы Россия и Иран больше не получали запчасти, которые используются для изготовления дронов-камикадзе.
- В июле 2023 года стало известно, что Россия уже начала применять для ударов по Украине "Шахеды", изготовленные непосредственно на мощностях российской промышленности. Для этого оккупанты импортируют комплектующие из семи разных стран мира и 22 компаний.
- На фоне войны в Украине Беларусь и Иран углубляют двустороннее сотрудничество и, вероятно, договаривается о производстве дронов-камикадзе на белорусской территории.