Глава Кремля таким образом пытался использовать прокси силы Ирана, которыми являются хуситы, для опосредованной конфронтации с Западом. Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко сказал 24 Каналу, что ранее Путин также не пренебрегал контактами с террористическими режимами.

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Имеют "тесные" отношения

В общем поддержка всех террористических режимов в мире – финансовая, дипломатическая, военная – это стратегическая политика Путина.

Глава Кремля стоит за многими террористическими актами. Сейчас происходят тяжелые волнения в Великобритании, и там также обнаружили "российский след",

– подчеркнул журналист.

Россия также вовлечена в конфликт на Ближнем Востоке. После того как в октябре 2023 года на Израиль напал ХАМАС, его представители сразу приехали в Москву. Соответственно Россия может оказать также поддержку йеменским хуситам.

Однако с ними у Кремля не такие "тесные" отношения как с "Хезболлой", ХАМАС и афганскими террористами,

– отметил Игорь Яковенко.

Что известно о намерении Путина передать оружие хуситам