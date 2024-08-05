Глава Кремля таким образом пытался использовать прокси силы Ирана, которыми являются хуситы, для опосредованной конфронтации с Западом. Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко сказал 24 Каналу, что ранее Путин также не пренебрегал контактами с террористическими режимами.
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Имеют "тесные" отношения
В общем поддержка всех террористических режимов в мире – финансовая, дипломатическая, военная – это стратегическая политика Путина.
Глава Кремля стоит за многими террористическими актами. Сейчас происходят тяжелые волнения в Великобритании, и там также обнаружили "российский след",
– подчеркнул журналист.
Россия также вовлечена в конфликт на Ближнем Востоке. После того как в октябре 2023 года на Израиль напал ХАМАС, его представители сразу приехали в Москву. Соответственно Россия может оказать также поддержку йеменским хуситам.
Однако с ними у Кремля не такие "тесные" отношения как с "Хезболлой", ХАМАС и афганскими террористами,
– отметил Игорь Яковенко.
Что известно о намерении Путина передать оружие хуситам
- В Институте изучения войны (ISW) считают, что такие действия главы Кремля могли быть связаны с углублением военного сотрудничества между Россией и Ираном, и зависимости Москвы от Тегерана в "вопросах высокоточного оружия и компонентов".
- Стремление Путина поддержать хуситов, воюющих против Израиля и угрожающих международному судоходству, имело также целью заставить Запад отказаться от поддержки Украины. По мнению Кремля, западные страны пошли бы на это из-за опасений эскалации конфликта с Россией.