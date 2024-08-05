Очільник Кремля у такий спосіб намагався використати проксі сили Ірану, якими є хусіти, для опосередкованої конфронтації із Заходом. Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко сказав 24 Каналу, що раніше Путін також не нехтував контактами з терористичними режимами.
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Мають "тісні" стосунки
Загалом підтримка всіх терористичних режимів у світі – фінансова, дипломатична, військова – це стратегічна політика Путіна.
Очільник Кремля стоїть за багатьма терористичними актами. Зараз відбуваються важкі зворушення у Великій Британії, і там також виявили "російський слід",
– наголосив журналіст.
Росія також залучена до конфлікту на Близькому Сході. Після того, як у жовтні 2023 року на Ізраїль напав ХАМАС, його представники одразу приїхали до Москви. Відповідно Росія може надати також підтримку єменським хусітам.
Проте з ними у Кремля не такі "тісні" стосунки як з "Хезболлою", ХАМАС та афганськими терористами,
– зауважив Ігор Яковенко.
Що відомо про намір Путіна передати зброю хусітам
- В Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що такі дії очільника Кремля могли бути пов'язані з поглибленням військового співробітництва між Росією та Іраном, і залежності Москви від Тегерану у "питаннях високоточної зброї і компонентів".
- Прагнення Путіна підтримати хуситів, які воюють проти Ізраїля і загрожують міжнародному судноплавству, мало також на меті змусити Захід відмовитись від підтримки України. На думку Кремля, західні країни пішли б на це через побоювання ескалації конфлікту з Росією.