Очільник Кремля у такий спосіб намагався використати проксі сили Ірану, якими є хусіти, для опосередкованої конфронтації із Заходом. Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко сказав 24 Каналу, що раніше Путін також не нехтував контактами з терористичними режимами.

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Мають "тісні" стосунки

Загалом підтримка всіх терористичних режимів у світі – фінансова, дипломатична, військова – це стратегічна політика Путіна.

Очільник Кремля стоїть за багатьма терористичними актами. Зараз відбуваються важкі зворушення у Великій Британії, і там також виявили "російський слід",

– наголосив журналіст.

Росія також залучена до конфлікту на Близькому Сході. Після того, як у жовтні 2023 року на Ізраїль напав ХАМАС, його представники одразу приїхали до Москви. Відповідно Росія може надати також підтримку єменським хусітам.

Проте з ними у Кремля не такі "тісні" стосунки як з "Хезболлою", ХАМАС та афганськими терористами,

– зауважив Ігор Яковенко.

Що відомо про намір Путіна передати зброю хусітам