Россия нанесла 7 ракетных ударов по многоэтажкам Запорожья: под завалами люди – первые кадры

Сегодня ночью оккупанты нанесли 7 ракетных ударов по многоэтажкам Запорожья. Разрушены целые подъезды, люди оказались под завалами.

Точное количество раненых в результате террористического обстрела Запорожья еще неизвестно. Многие люди до сих пор под завалами.

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Сколько людей под завалами – трудно представить

Количество людей, находящихся под завалами, неизвестно. Сейчас спасатели пытаются оперативно разобрать завалы.

Больницы и информационные центры при школах находятся в полной готовности для приема людей.

Последствия ночного обстрела Запорожья: фото

Последствия обстрела Запорожья: смотрите видео​

Что известно о ракетном обстреле Запорожь