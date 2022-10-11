Двойной удар по Ладыжинской ТЭС в Винницкой области: карта и все, что известно
Российские оккупанты 11 октября нанесли двойной удар по Ладыжинской ТЭС в Винницкой области. Есть пострадавшие.
Россия продолжает наносить террористические удары по территории Украины. В первой половине дня россияне выпустили 16 ракет.
Заметьте Россияне атаковали 4 подстанции на Львовщине, некоторые повторно – они уничтожены полностью
Два удара по Ладыжинской ТЭС
Враг 11 октября дважды атаковал Ладыжинскую ТЭС. Сергей Борзов – глава Винницкой ОВА – в 07:39 сообщил, что россияне ударили по территории Винницкой области.
Впоследствии стало известно, что россияне атаковали Ладыжинскую ТЭС двумя дронами-камикадзе. Людей призывали не пренебрегать уведомлением о воздушной тревоге. Когда сообщают об опасности, нужно немедленно уходить в укрытие гражданской защиты. Это спасает жизнь.
Спасатели оперативно работали на месте инцидента. В то время россияне нанесли второй удар. По данным
ДТЭК Ладыжинской ТЭС, пострадали 6 человек. Им предоставили необходимую помощь и госпитализировали.
Энергетические цели в Винницкой области попали под обстрел врага. На месте работают спасатели,
– говорится в сообщении.
Позже стало известно, что среди пострадавших нет работников ТЭС. Как только позволит ситуация безопасности, они продолжат восстановительные работы.
Где расположена Ладыжинская ТЭС: показываем на карте
Враг поразил 2 объекта критической инфраструктуры
По словам Борзова, оккупанты поразили 2 объекта критической инфраструктуры. Речь идет о Ладыжине и Винницком районе. Также Борзов сообщил о трех пострадавших.
"Во время ракетной атаки враг поразил два объекта критической инфраструктуры в Ладыжине и в Винницком районе. Ранения получили 3 человека. На месте работают спасатели", – заявил глава ОВА.
Важно – детали о последствиях прилетов по Львову: смотрите видео