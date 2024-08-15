Россия нанесла комбинированный удар по Украине: сколько целей было сбито

Ночью Россия снова атаковала Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". Однако защитники неба смогли сбить абсолютно все цели.

В Воздушных силах отчитались об успешной работе. Согласно обнародованной информации, удалось уничтожить по меньшей мере 29 ударных БпЛА.

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Сколько воздушных целей смогли сбить

В ночь на 15 августа 2024 года враг нанес удар 3 управляемыми авиационными ракетами Х-59 из воздушного пространства Курской области – Россия и 29 ударными БпЛА типа "Shahed" из районов Приморско-Ахтарск, Ейск, Курск – Россия,

– говорится в сообщении.

Однако в результате противовоздушного боя расчетами мобильных огневых групп Сил обороны Украины, авиацией, зенитными ракетными подразделениями и средствами РЕБ Воздушных Сил сбиты 29 вражеских беспилотников.

По данным Воздушных сил, цели сбивали в Николаевской, Черкасской, Кировоградской, Херсонской, Запорожской, Сумской, Черниговской и Киевской областях.



Сколько целей было сбито ночью / Фото Воздушных сил ВСУ