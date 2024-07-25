Россия нанесла массированный удар по "Шахедам", сколько удалось сбить

Россия в ночь на 25 июля атаковала Украину ударными БпЛА. По целям отработали украинские силы противовоздушной обороны.

Так, оккупанты запустили по Украине 38 "Шахедов". В Воздушных силах отчитались о статистике сбитых вражеских целей.

Смотрите также Россияне ночью снова атаковали Одесскую область: в ОВА рассказали о последствиях удара

Сколько вражеских воздушных целей удалось обезвредить

В ночь на 25 июля 2024 года враг атаковал ударными БпЛА типа Shahed с мыса Чауда, Крым и Приморско-Ахтарская, что в России.

По данным Воздушных сил, этой ночью враг применил 38 беспилотников Shahed-131/136, атакуя объекты инфраструктуры Украины на нескольких направлениях. В частности – юг Одесской области и центральные регионы Украины.

Известно, что отражали воздушное нападение врага зенитные ракетные войска и подразделения РЭБ Воздушных Сил, а также расчеты мобильных огневых групп Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя сбито 25 ударных БпЛА. Еще 3 "Шахеды" локально потеряны после пересечения государственной границы с Румынией,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что ПВО работала в Одесской, Херсонской, Николаевской, Киевской, Сумской, Житомирской и Черкасской областях.



Сбито 25 "Шахедов" во время ночной атаки россиян / Инфографика Воздушных сил