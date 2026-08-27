Об этом сообщил начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко.

Что известно о массированной атаке на Сумы?

В результате атаки повреждены частный сектор, промышленная зона и инфраструктурный объект. Часть жилых домов разрушена, под их завалами могут находиться люди.

В настоящее время спасатели проводят работы по разблокированию. Предварительно известно о трех раненых. Все пострадавшие доставлены в больницу, их состояние в настоящее время уточняется.

По предварительной информации, зафиксированы попадания в трех точках города – в Ковпаковском и Заречном районах. Есть попадания как по частному сектору, так и по гражданской инфраструктуре.

В настоящее время на местах продолжаются поисково-спасательные работы. Работают все соответствующие службы.

По состоянию на 22 часа зафиксировано 8 ударов УАБами по 5 точкам. Все удары – по гражданской инфраструктуре города. Из-под завалов уже извлекли двух человек. Спасательная операция продолжается.

Пострадавшим медики оказывают необходимую помощь. Информация об их количестве и состоянии уточняется. В результате российских атак повреждены жилые дома, другие объекты гражданской инфраструктуры и транспорт.

Около 22:40 враг нанес повторные удары по Сумской общине. 4 УАБ поразили 2 объекта – территорию промышленной зоны и территорию станции технического обслуживания в Заречном районе города.

Удары привели к возгоранию автомобилей и хозяйственных помещений, пожары локализуются. Информация о пострадавших и последствиях обстрела уточняется.

Угроза вражеских атак сохраняется. Власти призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях.

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Отметим, что днем 27 августа Россия терроризировала Украину. Оккупанты запустили около 140 ударных дронов, более 100 из них были реактивного типа. Основной целью стали Киевская область и столица. Украинская ПВО уничтожила и подавила около 120 беспилотников.

Напомним, утром 27 августа российские войска провели атаку на БПЛА Великочернеччинского и Песчанского старостинских округов Сумской общины. В результате ударов повреждены частный дом, хозяйственные постройки и производственное имущество одного из предприятий. По предварительным данным, люди не пострадали, последствия атаки устраняются.

Впоследствии в общине зафиксировали последствия вражеских атак и падение российского "Шахеда". Два БПЛА неустановленного типа попали по территории гражданского предприятия в Сумах, еще один беспилотник совершил атаку на частное предприятие в Великочернеччинском старостате. "Шахед" упал на открытой местности на окраине города. В результате всех инцидентов люди не пострадали.

Кроме того, в результате попадания российского БПЛА "Италмас" в частный дом пострадала 66-летняя женщина. Она получила многочисленные ранения и была госпитализирована бригадой скорой медицинской помощи, в настоящее время пострадавшая получает необходимое лечение. Остальные обстоятельства и последствия атаки устанавливаются.