Про це повідомив начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко.

Що відомо про масовану атаку на Суми?

Внаслідок атаки пошкоджено приватний сектор, промислову зону та інфраструктурний об'єкт. Частина житлових будинків зруйнована, під їхніми завалами можуть перебувати люди.

Наразі рятувальники проводять роботи з деблокування. Попередньо відомо про трьох поранених. Усіх постраждалих доправили до лікарні, їхній стан наразі уточнюється.

Інформація про кількість постраждалих та масштаби руйнувань продовжує надходити.

Зазначимо, Росія вдень 27 серпня тероризувала Україну. Окупанти запустили близько 140 ударними дронами, понад 100 із них були реактивного типу. Основною ціллю стала Київщина та столиця. Українська ППО знищила й подавила близько 120 безпілотників.

Нагадаємо, вранці 27 серпня російські війська атакували БпЛА Великочернеччинський та Піщанський старостинські округи Сумської громади. Внаслідок ударів пошкоджено приватну садибу, господарські споруди та виробниче майно одного з підприємств. Попередньо, люди не постраждали, наслідки атаки ліквідовують.

Згодом, у громаді зафіксували наслідки ворожих атак та падіння російського "Шахеда". Два БпЛА невстановленого типу влучили по території цивільного підприємства в Сумах, ще один безпілотник атакував приватне підприємство у Великочернеччинському старостаті. "Шахед" упав на відкритій місцевості на околиці міста. Внаслідок усіх інцидентів люди не постраждали.

Крім того, внаслідок влучання російського БпЛА "Італмас" по приватній садибі постраждала 66-річна жінка. Вона отримала численні поранення та була госпіталізована бригадою екстреної медичної допомоги, наразі потерпіла отримує необхідне лікування. Інші обставини та наслідки атаки встановлюються.