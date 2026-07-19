Защита от баллистики – главный приоритет сейчас: Зеленский отреагировал на удар по Киеву

В ночь на 19 июля киевляне вновь содрогались от взрывов. Россияне наносили удары баллистическими ракетами, запустив рекордное количество ракет по украинской столице.

Об этом глава государства написал в своем телеграм-канале.

Как Зеленский отреагировал на атаку по Киеву?

Президент отметил, что враг выпустил более 40 ракет разных типов, из них большинство по столице и 120 ударных дронов.

Защита от баллистики – постоянный и главный приоритет сейчас,

– подчеркнул глава государства.

Он проинформировал, что в Киеве и области подтверждена гибель одного человека, еще по меньшей мере 16 человек получили ранения. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Ликвидация последствий российских обстрелов продолжается на трех локациях, к работам привлечены почти 600 спасателей.

Главной целью удара был Киев и окрестности: смотрите фото ГСЧС

Президент подчеркнул, что Украине ежедневно нужны ракеты-перехватчики, и поблагодарил партнеров, выполняющих договоренности по поставкам средств противоракетной обороны. По его словам, такие пакеты помощи спасают жизнь во время каждой массированной атаки.

В то же время, он отметил, что вместе с усилением противовоздушной обороны необходимо продолжать давление на Россию. Зеленский отметил, что промедление с новыми санкционными решениями дает Москве время на подготовку новых ударов и поиск способов обхода международных ограничений.

Следует учитывать и статистику вражеских обстрелов. Президент уточнил, что всего за эту неделю Россия применила против Украины около 1450 ударных дронов, более 1640 управляемых авиабомб и 99 ракет различных типов.

Кстати, последствия последних атак фиксировали, в частности, в Запорожье и Сумской области. Так, российские войска ударили беспилотником по пассажирскому поезду в Запорожской области. В результате вражеской атаки пострадала проводница.

В Сумской области оккупанты попали в центр реабилитации детей и взрослых с инвалидностью – здание выгорело дотла.