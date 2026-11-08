Россия нанесла повторный удар по Комышевахе, где продолжается спасательная операция, – Зеленский

Российские войска вновь атаковали Камышеваху, где уже седьмые сутки продолжаются аварийно-спасательные работы после смертоносного авиаудара. В то же время оккупанты продолжают наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины, оставляя сотни тысяч людей без света и тепла.

Об этом 8 ноября сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Что известно о повторном ударе по Камышевахе?

Утром 8 ноября российские войска провели атаку на Камышевахе с помощью FPV-дрона. В населенном пункте уже седьмые сутки продолжаются аварийно-спасательные работы после удара авиабомбами по укрытию.

По словам Зеленского, предыдущая атака унесла жизни 55 человек. При этом под завалами до сих пор могут оставаться люди.

Абсолютный цинизм и жестокость,

– подчеркнул президент.

Каковы последствия атаки на спасателей?

В ГСЧС сообщили, что российские войска целенаправленно нанесли удар беспилотником по спасателям, которые работали на месте предыдущего авиаудара.

К счастью, никто из личного состава не пострадал. В то же время в результате атаки была повреждена специальная спасательная техника.

Повреждения получила техника спасателей

Спасатели подчеркнули, что, несмотря на постоянные обстрелы, прицельные атаки и ежедневные риски, они продолжают выполнять свои обязанности, рискуя собственной жизнью ради спасения других.

Напомним, ранее украинская разведка установила личности российских военных, причастных к авиаудару по Камышевахе 2 ноября. По данным ГУР, оккупанты сначала нанесли удар двумя управляемыми авиабомбами по зданиям местной гимназии, а примерно через час сбросили ФАБ-3000 непосредственно на подземное укрытие, где находились гражданские лица.