Россия нанесла повторный удар по Комышевахе, где продолжается спасательная операция, – Зеленский
Российские войска вновь атаковали Камышеваху, где уже седьмые сутки продолжаются аварийно-спасательные работы после смертоносного авиаудара. В то же время оккупанты продолжают наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины, оставляя сотни тысяч людей без света и тепла.
Об этом 8 ноября сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Что известно о повторном ударе по Камышевахе?
Утром 8 ноября российские войска провели атаку на Камышевахе с помощью FPV-дрона. В населенном пункте уже седьмые сутки продолжаются аварийно-спасательные работы после удара авиабомбами по укрытию.
По словам Зеленского, предыдущая атака унесла жизни 55 человек. При этом под завалами до сих пор могут оставаться люди.
Абсолютный цинизм и жестокость,
– подчеркнул президент.
Каковы последствия атаки на спасателей?
В ГСЧС сообщили, что российские войска целенаправленно нанесли удар беспилотником по спасателям, которые работали на месте предыдущего авиаудара.
К счастью, никто из личного состава не пострадал. В то же время в результате атаки была повреждена специальная спасательная техника.
Повреждения получила техника спасателей
Спасатели подчеркнули, что, несмотря на постоянные обстрелы, прицельные атаки и ежедневные риски, они продолжают выполнять свои обязанности, рискуя собственной жизнью ради спасения других.
Напомним, ранее украинская разведка установила личности российских военных, причастных к авиаудару по Камышевахе 2 ноября. По данным ГУР, оккупанты сначала нанесли удар двумя управляемыми авиабомбами по зданиям местной гимназии, а примерно через час сбросили ФАБ-3000 непосредственно на подземное укрытие, где находились гражданские лица.