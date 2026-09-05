Об этом сообщил председатель Одесской ОГА Олег Кипер.
Что известно о последствиях атаки?
Утром 5 сентября Россия вновь обстреляла Одессу. Враг нанес удар по гражданской инфраструктуре.
Ночью враг вновь нанёс удар по складам с товарами, которые атаковал ранее,
– написал Кипер.
Он отметил, что погибших и пострадавших нет.Читайте оперативные новости первыми Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
Россияне атаковали Одессу: смотрите видео
В результате попаданий загорелось складское здание для хранения продуктов питания. Несмотря на ответные сигналы воздушной тревоги, спасатели ликвидировали пожар.
Спасатели ликвидировали пожар / Фото ГСЧС Одесщины
Также в субботу, 5 сентября, россияне нанесли удар по Запорожью. В нескольких районах города сообщалось о пожарах.