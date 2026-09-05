Про це повідомив голова Одеської ОДА Олег Кіпер.

Що відомо про наслідки атаки?

Росія вранці 5 вересня повторно обстріляла Одесу. Ворог завдав удару по цивільній інфраструктурі.

Вночі ворог повторно завдав удару по складах із товарами, які атакував раніше,

– написав Кіпер.

Він зазначив, що загиблих і постраждалих немає.

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У ДСНС підтвердили, що внаслідок влучань загорілася складська будівля для зберігання продуктів харчування. Попри повторні сигнали повітряної тривоги, рятувальники ліквідували пожежу.



Рятувальники ліквідували пожежу / Фото ДСНС Одещини

Також у суботу, 5 вересня, росіяни завдали удару по Запоріжжю. У декількох районах міста повідомляли про пожежі.