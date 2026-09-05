Про це повідомив голова Одеської ОДА Олег Кіпер.
Що відомо про наслідки атаки?
Росія вранці 5 вересня повторно обстріляла Одесу. Ворог завдав удару по цивільній інфраструктурі.
Вночі ворог повторно завдав удару по складах із товарами, які атакував раніше,
– написав Кіпер.
Він зазначив, що загиблих і постраждалих немає.У нашому Telegram – лише оперативні новини Підписуйтеся, щоб дізнаватися їх першими
Росіяни атакували Одесу: дивіться відео
У ДСНС підтвердили, що внаслідок влучань загорілася складська будівля для зберігання продуктів харчування. Попри повторні сигнали повітряної тривоги, рятувальники ліквідували пожежу.
Рятувальники ліквідували пожежу / Фото ДСНС Одещини
Також у суботу, 5 вересня, росіяни завдали удару по Запоріжжю. У декількох районах міста повідомляли про пожежі.