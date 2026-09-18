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24 Канал Новости Украины Россия нанесла повторный удар по предприятию в Житомирской области, которое было уничтожено месяц назад
18 сентября, 11:31
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Обновлено - 11:47, 18 сентября

Россия ударила по предприятию в Житомирской области, которое разрушило месяц назад

Анастасия Колесникова

Утром оккупанты атаковали Житомирскую область. Враг попал по гражданскому предприятию.

О последствиях атаки сообщил глава ОВА Виталий Бунечко.

Что известно об ударе России по Житомирщине?

По его словам, Россия нанесла повторный удар по уничтоженному месяц назад предприятию в Житомирской общине. 

К счастью, жертв и пострадавших нет. 

В настоящее время спасатели работают над ликвидацией последствий попадания. 

Вражеские удары по гражданским предприятиям, тем более уничтоженным ранее, не имеют никакой логики. Впрочем, как и все, что делает враг во время этой войны против украинцев,
 – подчеркнул чиновник. 

Напомним, что утром для Житомирского района несколько раз объявляли воздушную тревогу из-за угрозы реактивных дронов. 

Заметим, что вечером 17 сентября оккупанты атаковали индустриальный парк в Коростенском районе. Враг попал по гражданскому предприятию. В результате атаки возникли пожары в складских помещениях и производственном здании. 

Два человека погибли, еще два получили ранения. 

Кроме Житомирской области под ударом оказалась Киевская область. Россияне ударили по Фастовскому району, повредив частные дома. Пострадала целая семья – 3 ребенка, отец и мать.

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