Россия ударила по предприятию в Житомирской области, которое разрушило месяц назад

Утром оккупанты атаковали Житомирскую область. Враг попал по гражданскому предприятию.

О последствиях атаки сообщил глава ОВА Виталий Бунечко.

Что известно об ударе России по Житомирщине?

По его словам, Россия нанесла повторный удар по уничтоженному месяц назад предприятию в Житомирской общине.

К счастью, жертв и пострадавших нет.

В настоящее время спасатели работают над ликвидацией последствий попадания.

Вражеские удары по гражданским предприятиям, тем более уничтоженным ранее, не имеют никакой логики. Впрочем, как и все, что делает враг во время этой войны против украинцев,

– подчеркнул чиновник.

Напомним, что утром для Житомирского района несколько раз объявляли воздушную тревогу из-за угрозы реактивных дронов.

Заметим, что вечером 17 сентября оккупанты атаковали индустриальный парк в Коростенском районе. Враг попал по гражданскому предприятию. В результате атаки возникли пожары в складских помещениях и производственном здании.

Два человека погибли, еще два получили ранения.

Кроме Житомирской области под ударом оказалась Киевская область. Россияне ударили по Фастовскому району, повредив частные дома. Пострадала целая семья – 3 ребенка, отец и мать.