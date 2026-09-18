Россия ударила по предприятию в Житомирской области, которое разрушило месяц назад
Утром оккупанты атаковали Житомирскую область. Враг попал по гражданскому предприятию.
О последствиях атаки сообщил глава ОВА Виталий Бунечко.
Что известно об ударе России по Житомирщине?
По его словам, Россия нанесла повторный удар по уничтоженному месяц назад предприятию в Житомирской общине.
К счастью, жертв и пострадавших нет.
В настоящее время спасатели работают над ликвидацией последствий попадания.
Вражеские удары по гражданским предприятиям, тем более уничтоженным ранее, не имеют никакой логики. Впрочем, как и все, что делает враг во время этой войны против украинцев,
– подчеркнул чиновник.
Напомним, что утром для Житомирского района несколько раз объявляли воздушную тревогу из-за угрозы реактивных дронов.
Заметим, что вечером 17 сентября оккупанты атаковали индустриальный парк в Коростенском районе. Враг попал по гражданскому предприятию. В результате атаки возникли пожары в складских помещениях и производственном здании.
Два человека погибли, еще два получили ранения.
Кроме Житомирской области под ударом оказалась Киевская область. Россияне ударили по Фастовскому району, повредив частные дома. Пострадала целая семья – 3 ребенка, отец и мать.