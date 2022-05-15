Россия нанесла ракетный удар по военному объекту недалеко от границы с Польшей

Во Львове во время воздушной тревоги в ночь на 15 мая начались взрывы. Как стало известно впоследствии, российский враг нанес удары по одному из военных объектов.

Россия нанесла удар на Львовщине – недалеко от границы с Польшей

В воскресенье утром львовяне слышали взрывы почти одновременно в нескольких районах города. Это происходило во время воздушной тревоги. Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что враг обстрелял Львовщину именно в течение тревоги, в районе 4:30 – 5:10 утра.

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Сначала Козицкий заявил, что по Львовской области было выпущено 6 ракет, две из которых удалось уничтожить. А затем уточнил, что четыре ракеты попали в объект военной инфраструктуры в Яворовском районе, недалеко от границы с Польшей.

Уточнение: четыре ракеты врага попали в объект военной инфраструктуры в Яворовском районе, недалеко от границы с Польшей. Объект полностью разрушен,

– написал он.

При этом подразделениям Воздушного командования "Запад" Воздушных Сил ВС Украины удалось уничтожить 2 крылатые ракеты оккупантов над Львовщиной. Как известно, враг запустил 6 ракет из акватории Черного моря, вероятно, из подлодок.

Удар по Яворовскому полигону в марте – в Польше его видели

Утром 13 марта Россия обстреляла Яворовский полигон Львовской области. По территории бывшего учебного центра НАТО было выпущено 30 ракет. В результате вражеского авиаудара погибли 35 человек. Нападение России на территорию Международного миротворческого центра в Яворове удалось снять со стороны Польши. На видео были отчетливо видны вспышки.

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Обстрел произошел около 4:30 – 5:10 утра. В это время продолжалась воздушная тревога. Сирены прозвучали почти по всей Украине.

Взрывы слышали и жители Львова – их раздалось несколько, сигнал об отбое раздался уже вскоре – около 5:20.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий уже сообщал некоторые детали об обстреле, в частности то, что ракетами целили в военный объект в области. Однако не указывал, что объект уничтожен. А теперь еще и уточнил, что он расположен в Яворовском районе, недалеко от польской границы.

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