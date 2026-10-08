Россия ударила по автобусу в Краматорске: есть много погибших, выросло количество раненых

Россияне утром 8 октября ударили по автобусу в Краматорске. Многие погибли и пострадали.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

Что известно о атаке на Краматорск

По состоянию на 12:00 известно о 12 погибших и 19 раненых в результате атаки на автобус.

Транспортное средство сгорело дотла.

Другие последствия удара уточняются.

12 жизней, которые Россия взяла в одно мгновение. Это не "последствия войны" и не сухая статистика. Это люди, которых убила российская армия. Россия приходит на украинскую землю со смертью. Она наносит удары по нашим городам, убивает наших людей и ежедневно умножает свои преступления. Этому нет и не может быть никакого оправдания. Российские убийцы должны ответить за каждую отнятую жизнь,

– написал Филашкин.

Он призвал всех, кто до сих пор остается в Донецкой области, эвакуироваться в более безопасные регионы Украины.

Напомним, что 8 октября Россия также убила человека в Киеве. Еще в общей сложности 11 жителей пострадали от ее рук с начала суток.