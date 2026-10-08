Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Що відомо про атаку на Краматорськ

Станом на 12:00 відомо про 12 загиблих і 19 поранених унаслідок атаки на автобус.

Транспортний засіб згорів вщент.

Інші наслідки удару уточнюють.

12 життів, які Росія забрала за одну мить. Це не "наслідки війни" і не суха статистика. Це люди, яких убила російська армія. Росія приходить на українську землю зі смертю. Вона б'є по наших містах, убиває наших людей і щодня множить свої злочини. Цьому немає і не може бути жодного виправдання. Російські вбивці мають відповісти за кожне забране життя,

– написав Філашкін.

Він закликав всіх, хто досі залишається на Донеччині, евакуюватися до більш безпечних регіонів України.

Нагадаємо, що 8 жовтня Росія також вбила людину у Києві. Ще загалом 11 мешканців постраждали від її рук з початку доби.