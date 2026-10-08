Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
Що відомо про атаку на Краматорськ
Станом на 12:00 відомо про 12 загиблих і 19 поранених унаслідок атаки на автобус.
Транспортний засіб згорів вщент.
Інші наслідки удару уточнюють.
12 життів, які Росія забрала за одну мить. Це не "наслідки війни" і не суха статистика. Це люди, яких убила російська армія. Росія приходить на українську землю зі смертю. Вона б'є по наших містах, убиває наших людей і щодня множить свої злочини. Цьому немає і не може бути жодного виправдання. Російські вбивці мають відповісти за кожне забране життя,
– написав Філашкін.
Він закликав всіх, хто досі залишається на Донеччині, евакуюватися до більш безпечних регіонів України.
Нагадаємо, що 8 жовтня Росія також вбила людину у Києві. Ще загалом 11 мешканців постраждали від її рук з початку доби.