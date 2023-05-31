Мужчину откопали лопатой: видео первых секунд после авиаудара россиян по АЗС в Торецке

Российские террористы 29 мая нанесли удар по АЗС в Торецке Донецкой области. Российская бомба превратила здание в руину, в заложниках завалов оказались живые люди.

Украинский журналист Денис Казанский опубликовал жуткие кадры первых минут после удара россиян по Торецку. На видео видно, как военные, медики и спасатели спешат на помощь.

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Раненого мужчину вытащили из-под завалов

Они пытались спасти людей, оказавшихся в ловушке завалов. Спасателям удалось буквально лопатой откопать раненого мужчину, которого засыпало в результате взрыва. Человек чудом выжил и его забрали на носилках.

Первые минуты после удара по Торецку: смотрите видео (Внимание, на кадрах есть впечатлительные сцены 18+)

Последствия российской атаки на Торецк 29 мая / Фото Донецкая ОВА

Россия нанесла удар по Торецку: что известно