Мужчину откопали лопатой: видео первых секунд после авиаудара россиян по АЗС в Торецке
Источник:Денис Казанский
Российские террористы 29 мая нанесли удар по АЗС в Торецке Донецкой области. Российская бомба превратила здание в руину, в заложниках завалов оказались живые люди.
Украинский журналист Денис Казанский опубликовал жуткие кадры первых минут после удара россиян по Торецку. На видео видно, как военные, медики и спасатели спешат на помощь.
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Раненого мужчину вытащили из-под завалов
Они пытались спасти людей, оказавшихся в ловушке завалов. Спасателям удалось буквально лопатой откопать раненого мужчину, которого засыпало в результате взрыва. Человек чудом выжил и его забрали на носилках.
Первые минуты после удара по Торецку: смотрите видео (Внимание, на кадрах есть впечатлительные сцены 18+)
Последствия российской атаки на Торецк 29 мая / Фото Донецкая ОВА
Россия нанесла удар по Торецку: что известно
- Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что в результате удара оккупантов по Торецку 2 человека погибли и 8 ранены.
- По его данным, в 11:30 россияне дважды ударили по городу авиацией – фугасными авиационными бомбами (ФАБ-250). В результате обстрела повреждены АЗС и многоэтажное здание.
- Цинично, что Россия заявляет, что якобы пришла в Украину "спасать" русскоязычное население, которое якобы притесняют. Однако именно российские бомбы и ракеты убивают русскоязычных украинцев, пока Кремль приписывает эти военные преступлениям украинским командирам.
- По данным Донецкой ОВА, с начала полномасштабного вторжения только в Донецкой области из-за россиян погибли 1537 человек и еще 3615 получили ранения. Впрочем, эти данные не учитывают жертв и пострадавших в Мариуполе и Волновахе.