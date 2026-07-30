Россия нанесла удар по дому в Павлограде: есть погибший

Россия продолжает террор. Днем 30 июля она ударила по Павлограду на Днепропетровщине.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа.

Каковы последствия атаки на Павлоград?

В результате атаки загорелись квартиры в многоэтажном доме.

К сожалению, погиб один человек.

Информация о раненых уточняется,

– сообщили в ОВА.

К слову, Днепропетровскую область россияне терроризируют постоянно. В частности, в 16:16 Воздушные силы предупреждали о запусках УАБ в направлении Днепропетровской области.

В 16:41 был зафиксирован БПЛА, направляющийся на Днепр с востока.

А в 16:55 – БПЛА, направляющийся на Павлоград.

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Напомним, что 30 июля Россия совершила массированную атаку на Украину. В частности, известно о погибшем и трех пострадавших в Киеве, 1 погибшем и 36 пострадавших во Львове и 9 погибших в Кривом Роге – отец, мать и 7 детей.