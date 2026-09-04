Россия нанесла удар по главному зданию СБУ в Киеве

В пятницу, 4 сентября, Россия запустила по Украине реактивные беспилотники. В результате вражеской атаки пострадало здание СБУ в Киеве.

Об этом сообщил Владимир Зеленский.

Что известно о последствиях удара?

4 сентября днём Россия атаковала центр Киева. Дрон повредил главное здание Службы безопасности Украины на Владимирской улице напротив Софийского собора.

Все экстренные службы работают на месте. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Президент подчеркнул, что беспилотник был направлен прямо в кабинет руководителя СБУ.

Поручил Покладу адекватно, ощутимо и, по возможности, зеркально ответить россиянам на этот удар, когда всё будет подготовлено,

– заявил Зеленский.