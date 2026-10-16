Россия терроризирует Харьков: растет количество пострадавших, среди которых есть дети

Вечером 16 октября российские войска продолжают атаковать Украину с помощью беспилотников. Под вражеским ударом оказался Харьков.

Об этом сообщили мэр города Игорь Терехов и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Какие последствия?

Около 21:21 оккупанты ударили "Бандеролью" по Немышлянскому району Харькова. Менее чем через 20 минут россияне попали по нему во второй раз, а в 22:16 – в третий раз.

В результате атаки там зафиксировали повреждение жилых домов. По предварительным данным, выбито более сотни окон. Специалисты обследуют места прилетов.

По состоянию на 22:01 количество пострадавших из-за обстрела возросло до девяти человек – у них острая реакция на стресс. В частности, пострадали 13-летняя девочка и мальчик.

Впоследствии Терехов сообщил, что агрессор продолжает избивать по Немышлянскому району. В течение трех минут Россия нанесла по нему еще не менее двух ударов.

Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении нескольких "Бандеролей" в направлении Харькова и призвали горожан находиться в укрытиях.

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Напомним, российские войска 16 октября несколько раз атаковали Тернопольскую область. Вечером под прицелом оказался энергетический объект в Кременецком районе. Предварительно, в результате удара никто не пострадал.