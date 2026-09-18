Россия нанесла удар по многолюдному месту в центре Одессы: повреждено административное здание, есть пострадавш

18 сентября Россия атаковала Одессу, нанеся удар по многолюдному месту в центре города. В результате атаки было повреждено административное здание.

Об этом сообщает Сергей Лысак, председатель МВА.

Что известно об атаке?

Враг нанес удар реактивными дронами по людной зоне в центральной части города, в результате чего было повреждено административное здание. В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия, в частности информация о возможных последствиях удара и пострадавших.

Около 16:30 корреспонденты 24 Канала сообщили о повторных взрывах в городе.

Известно о трех пострадавших в результате вражеской атаки на Одессу. Один из них находится в тяжелом состоянии. Все пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Власти призывают жителей Одессы и области не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях во время ракетной или дронной опасности.

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Напомним, российские войска в очередной раз провели атаку на пригородный поезд в Харьковской области. На момент удара поезд стоял, а пассажиров уже эвакуировали из вагонов.

По предварительной информации, в результате атаки погиб 40-летний мужчина. Еще восемь человек получили ранения.

В ГСЧС сообщили, что после удара загорелись сразу два вагона. Спасателям впоследствии удалось ликвидировать пожар. Пассажиров призывают во время эвакуации неукоснительно выполнять указания поездной бригады и как можно быстрее покидать опасную зону.

В "Укрзализныце" подчеркивают, что повторные удары могут представлять серьезную угрозу для людей, находящихся рядом с поездом.