Об этом сообщает КГГА.

Киев охватили масштабные пробки

О попадании в Северный мост утром сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Впоследствии он уточнил, что в результате атаки повреждены дорожное полотно и контактная троллейбусная сеть. Движение по мосту с левого на правый берег пока перекрыто.

Из-за этого на столичных дорогах быстро начали образовываться значительные пробки. В частности, водители сообщают об затруднениях движения из Троещины в направлении Северного моста, а также на дорогах в направлении левого берега.

Киев парализовали пробки: смотрите видео

Из-за повреждения моста задерживается движение автобусов № 21, 73, 101, 114 и троллейбусов № 29, 30, 31 и 47.

Автобусы № 21, 73 и 101 временно курсируют по измененному маршруту – через Подольский мостовой переход, станцию метро "Почтовая площадь" и Европейскую площадь.

Водителям и пассажирам рекомендуется учитывать ситуацию с перекрытием при планировании поездок по столице.

Северный мост соединяет правобережную часть Киева с районами Радужный, Выгуровщина-Троещина и Воскресенка, поэтому ограничения движения существенно влияют на транспортное сообщение между берегами Днепра.

Напомним, 1 октября в Киеве 2 российских ударных беспилотника попали в Южный мост. Как сообщил мэр столицы Виталий Кличко, удары пришлись вблизи опорной части моста.

Во время атаки по мосту двигался поезд метро, в салон через вентиляцию попала пыль, однако пассажиры и машинист не пострадали. Поезд доставили в электродепо для дополнительного осмотра. На данный момент информации о пострадавших в результате удара по Южному мосту нет.