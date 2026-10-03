Про це повідомляє КМДА.

Київ накрили масштабні затори

Про влучання в Північний міст вранці повідомив мер Києва Віталій Кличко. Згодом він уточнив, що внаслідок атаки пошкоджено дорожнє полотно та контактну тролейбусну мережу. Рух мостом із лівого на правий берег наразі перекритий.

Через це на столичних дорогах швидко почали формуватися значні затори. Зокрема, водії повідомляють про ускладнення руху з Троєщини в напрямку Північного мосту, а також на дорогах у напрямку лівого берега.

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Через пошкодження мосту затримується рух автобусів №21, 73, 101, 114 та тролейбусів №29, 30, 31 і 47.

Автобуси №21, 73 та 101 тимчасово курсують за зміненим маршрутом – через Подільський мостовий перехід, станцію метро "Поштова площа" та Європейську площу.

Водіям та пасажирам радять враховувати ситуацію з перекриттям під час планування поїздок столицею.

Північний міст сполучає правобережну частину Києва з районами Райдужний, Вигурівщина-Троєщина та Воскресенка, тому обмеження руху суттєво впливають на транспортне сполучення між берегами Дніпра.

Нагадаємо, у Києві 2 російські ударні безпілотники 1 жовтня влучили у Південний міст. Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, удари припали поблизу опорної частини мосту.

Під час атаки мостом рухався потяг метро, у салон через вентиляцію потрапив пил, однак пасажири та машиніст не постраждали. Поїзд доправили до електродепо для додаткового огляду. Наразі інформації про постраждалих унаслідок удару по Південному мосту немає.