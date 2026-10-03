Удар по Северному мосту парализовал движение: где в Киеве самые большие пробки
В Киеве после российского удара по Северному мосту образовались масштабные пробки. Движение по мосту с левого на правый берег перекрыли.
Об этом сообщает КГГА.
Киев охватили масштабные пробки
О попадании в Северный мост утром сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Впоследствии он уточнил, что в результате атаки повреждены дорожное полотно и контактная троллейбусная сеть. Движение по мосту с левого на правый берег пока перекрыто.
Из-за этого на столичных дорогах быстро начали образовываться значительные пробки. В частности, водители сообщают об затруднениях движения из Троещины в направлении Северного моста, а также на дорогах в направлении левого берега.
Киев парализовали пробки: смотрите видео
Из-за повреждения моста задерживается движение автобусов № 21, 73, 101, 114 и троллейбусов № 29, 30, 31 и 47.
Автобусы № 21, 73 и 101 временно курсируют по измененному маршруту – через Подольский мостовой переход, станцию метро "Почтовая площадь" и Европейскую площадь.
Водителям и пассажирам рекомендуется учитывать ситуацию с перекрытием при планировании поездок по столице.
Северный мост соединяет правобережную часть Киева с районами Радужный, Выгуровщина-Троещина и Воскресенка, поэтому ограничения движения существенно влияют на транспортное сообщение между берегами Днепра.
Напомним, 1 октября в Киеве 2 российских ударных беспилотника попали в Южный мост. Как сообщил мэр столицы Виталий Кличко, удары пришлись вблизи опорной части моста.
Во время атаки по мосту двигался поезд метро, в салон через вентиляцию попала пыль, однако пассажиры и машинист не пострадали. Поезд доставили в электродепо для дополнительного осмотра. На данный момент информации о пострадавших в результате удара по Южному мосту нет.