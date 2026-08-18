Об этом сообщили в официальном телеграм-канале ДТЭК.
Каковы последствия обстрела ТЭС?
Российская атака привела к масштабным разрушениям инфраструктуры теплоэлектростанции. В результате вражеского обстрела станция полностью прекратила выработку электроэнергии, а ее оборудование получило существенные повреждения.
Специалисты оценивают масштабы разрушений. О пострадавших не сообщалось
В компании подчеркнули, что это далеко не первая попытка врага уничтожить энергетическую инфраструктуру. С начала полномасштабного вторжения ТЭС ДТЭК подвергались атакам со стороны врага более 230 раз.Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google
Во время одной из предыдущих атак, произошедшей 12 июня, погиб сотрудник предприятия Александр Косолапов.
Напомним, что враг регулярно осуществляет прицельные обстрелы гражданских объектов. В частности, ранее мы писали о том, что российские дроны убили работника ДТЭК во время удара по шахте в Днепропетровской области.
Кроме того, как уже сообщалось на нашем сайте, оккупанты провели атаку на инфраструктуру ДТЭК "Нафтогаз" в Полтавской области, в результате чего объект полностью прекратил свою работу.