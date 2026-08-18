Об этом сообщили в официальном телеграм-канале ДТЭК.

Каковы последствия обстрела ТЭС?

Российская атака привела к масштабным разрушениям инфраструктуры теплоэлектростанции. В результате вражеского обстрела станция полностью прекратила выработку электроэнергии, а ее оборудование получило существенные повреждения.

Специалисты оценивают масштабы разрушений. О пострадавших не сообщалось

В компании подчеркнули, что это далеко не первая попытка врага уничтожить энергетическую инфраструктуру. С начала полномасштабного вторжения ТЭС ДТЭК подвергались атакам со стороны врага более 230 раз.

Во время одной из предыдущих атак, произошедшей 12 июня, погиб сотрудник предприятия Александр Косолапов.

Напомним, что враг регулярно осуществляет прицельные обстрелы гражданских объектов. В частности, ранее мы писали о том, что российские дроны убили работника ДТЭК во время удара по шахте в Днепропетровской области.

Кроме того, как уже сообщалось на нашем сайте, оккупанты провели атаку на инфраструктуру ДТЭК "Нафтогаз" в Полтавской области, в результате чего объект полностью прекратил свою работу.