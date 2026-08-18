Про це повідомили в офіційному телеграм-каналі ДТЕК.

Які наслідки обстрілу ТЕС?

Російська атака призвела до масштабних руйнувань інфраструктури теплоелектростанції. Внаслідок ворожого обстрілу станція повністю зупинила генерацію електроенергії, а її обладнання зазнало суттєвих пошкоджень.

Фахівці оцінюють масштаби руйнувань. Про постраждалих не повідомлялось.

У компанії наголосили, що це далеко не перша спроба ворога знищити енергетичну інфраструктуру. З початку повномасштабного вторгнення ТЕС ДТЕК були атаковані ворогом понад 230 разів.

Під час однієї з попередніх атак, яка сталася 12 червня, загинув співробітник підприємства Олександр Косолапов.

Нагадаємо, що ворог регулярно здійснює прицільні обстріли цивільних об'єктів. Зокрема, 17 серпня російські дрони вбили працівника ДТЕК під час удару по шахті на Дніпропетровщині.

Крім того, окупанти атакували інфраструктуру ДТЕК Нафтогаз у Полтавській області, внаслідок чого об'єкт повністю припинив свою роботу.