Россия нанесла удар по ТЭС ДТЭК: станция полностью прекратила генерацию

18 августа Россия осуществила очередную массированную атаку на украинский энергообъект. В результате атаки объект полностью прекратил свою работу.

Об этом сообщили в официальном телеграм-канале ДТЭК.

Каковы последствия обстрела ТЭС?

Российская атака привела к масштабным разрушениям инфраструктуры теплоэлектростанции. В результате вражеского обстрела станция полностью прекратила выработку электроэнергии, а ее оборудование существенно повреждено.

Специалисты оценивают масштабы разрушений. О пострадавших не сообщалось

В компании подчеркнули, что это далеко не первая попытка врага уничтожить энергетическую инфраструктуру. С начала полномасштабного вторжения ТЭС ДТЭК подвергались атакам со стороны врага более 230 раз.

Во время одной из предыдущих атак, произошедшей 12 июня, погиб сотрудник предприятия Александр Косолапов.

Напомним, что враг регулярно совершает прицельные обстрелы гражданских объектов. В частности, 17 августа российские дроны убили работника ДТЭК в результате удара по шахте на Днепропетровщине.

Кроме того, оккупанты атаковали инфраструктуру ДТЭК Нафтогаз в Полтавской области, в результате чего объект полностью прекратил свою работу.

К слову, вечером во время атаки реактивных дронов на Украину взрывы раздавались в Киеве и Ровненской области.