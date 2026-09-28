Россия ударила в районе пункта пропуска "Ягодин" на границе с Польшей

Российский реактивный беспилотник днем ​​28 сентября ударил недалеко от границы с Польшей на Волыни. Есть некоторые повреждения на пункте пропуска "Ягодин" из-за ударной волны.

Об этом сообщает глава Волынской ОГА Роман Романюк.

Что известно о атаке вблизи Ягодина

Военно-воздушные силы ВСУ сообщали о реактивном дроне в районе поселка Головное на Волыни, который двигался в направлении польской границы.

К сожалению, произошло попадание недалеко от границы в селе Старовойтово, где расположен международный пункт пропуска "Ягодин".

Ударной волной повреждено помещение КПП на въезде в терминал.

На данный момент сообщений о пострадавших и погибших не поступало.

В Польше также звучали сирены из-за угрозы БПЛА на западе Украины. Там приостановили работу аэропорты Жешува и Люблина. Кроме того, известно о задействовании польской военной авиации.

"В связи с необходимостью обеспечения свободы действий военной авиации аэропорты в Люблине и Жешуве приостановили авиационную деятельность", – говорится в заявлении Польского агентства воздушного сообщения.

Напомним, что недавно появилось сообщение о том, что Украина хочет перенести пограничные пункты пропуска на территорию соседних стран. Причина – постоянные удары России по украинским КПП.

В то же время быстро реализовать такие изменения не удастся.