Россия ударила по многоэтажке в Запорожье: болезненные кадры с места трагедии

Россия в ночь на 2 марта атаковала Запорожье. Оккупанты снова попали в многоэтажный жилой дом.

В результате атаки врага под завалами здания оказались люди. По состоянию на 7 утра 2 марта спасатели продолжают ликвидировать последствия обстрелов россиян, информирует 24 Канал.

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Что известно об ударе по Запорожью

Взрыв в Запорожье раздался ориентировочно в 1:38 2 марта. Ориентировочно в 2:10 секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев заявил, что, по предварительной информации, в результате вражеского прилета в одном из районов города разрушений претерпел многоэтажный жилой дом.

Последствия атаки россиян в Запорожье: смотрите видео

Впоследствии он уточнил, что оккупанты практически полностью разрушили один 5-этажный дом. По состоянию на 4:25 под завалами находились люди.

По предварительной информации, погибли 2 человека. Приносим искренние соболезнования родным и близким,

– сообщил секретарь городского совета.

Добавил, что соответствующие службы работают. На месте развернули пункт помощи ГСЧС, полиции, горсовета и соцзащиты. Коммунальные автобусы эвакуируют пострадавших. О последствиях он пообещал сообщить со временем.

Последствия атаки по Запорожью / Фото полиции, ГСЧС, Куртева, телеграм-каналов

Последствия прилета в Запорожье: смотрите видео

Какая ситуация на месте трагедии

По состоянию на 7 утра спасатели сообщили, что проводят аварийно-спасательные работы на месте разрушенной части многоэтажного дома. Относительно людей предварительно известно, что:

спасли 11 человек, среди которых – беременная женщина;

эвакуировали 20 жителей, из них 3 – госпитализировали с травмами;

из-под завалов вытащили 2 погибших.

Спасатели продолжают работать на месте инцидента: смотрите видео

На месте трагедии дежурят две скорые, полиция охраняет участок. По данным ГСЧС, волонтеры World Central Kitchen и UABeluga развернули на месте передвижную палатку. Там небезразличные запорожцы предоставляют жителям и спасателям воду, горячие напитки и еду.

Оккупанты повредили и соседний жилой дом: смотрите видео

В полиции рассказали, что в результате удара по пятиэтажке разрушены более 10 квартир со 2-го до 5-го этажа. Обломками и взрывной волной повреждены близлежащие дома.

На месте трагедии работают правоохранители и работники СБУ, документирующие последствия военного преступления оккупантов, проводят осмотр местности, собирают вещественные доказательства военной агрессии россиян. Полиция возбудила уголовное дело по факту нарушения законов и обычаев войны.

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