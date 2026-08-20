Россия наносила удары ракетами и БПЛА: сколько целей удалось сбить

Россия в ночь на 20 августа атаковала Украину ракетами и беспилотниками. К сожалению, есть попадания.

О том, сколько целей удалось сбить, сообщили в Военно-воздушных силах.

Как сработала ПВО

В ночь на 20 августа (с 18:00 19 августа) Россия совершила атаку на Киевскую область ракетами, которые достигают цели по баллистической траектории: "Оникс", "Циркон", "Искандер-М", С-400 из Курской, Ростовской, Брянской областей, 36 крылатыми/авиационными ракетами Х-101/""Искандер-К"/Х-59 из воздушного пространства Вологодской, Курской, Белгородской областей, 8 крылатыми ракетами "Калибр" из Новороссийска, двумя баражующими боеприпасами "Бандероль".

Также летели 168 ударных БПЛА типа Shahed (почти половина из них – реактивные), "Гербера" и дроны-имитаторы типа "Пародия" со следующих направлений: Курск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск, оккупированный Донецк и Гвардейское в Крыму.

Основное направление удара – Киевская область.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:30 противовоздушной обороной были сбиты/подавлены на севере, юге, востоке и в центре страны:

31 крылатую ракету Х-101/"Искандер-К"/Х-59,

8 крылатых ракет "Калибр",

2 барражирующих боеприпаса "Бандероль",

145 БПЛА.

Зафиксированы попадания в 28 точках, а также падение сбитых ракет (осколки) в 2 точках.

Напомним, что этой ночью Россия нанесла массированные удары по Киеву и области. В столице уже известно о 12 погибших и более 30 раненых.

Также в Одесской области россияне провели атаку дронами на пункт пропуска на границе с Молдовой, а в Черниговской области – на газовую инфраструктуру.