Почему Россия активизировала удары баллистикой по Украине: военный обозреватель предположил причины

Россия начала активно использовать баллистические ракеты для нанесения циничных ударов по Украине. Этих ракет у страны-агрессора стало намного больше, вероятно, что россияне закупают их в другой стране.

Такое мнение 24 Каналу высказал израильский военный обозреватель Давид Шарп, заметив, Россия пытается разнообразить свой потенциал ракетами, которых очень трудно сбить. Оккупанты осуществляют атаки для террора и истощения украинцев.

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Почему Россия активизировала удары баллистикой по Украине

Израильский военный обозреватель объяснил, что подготовка россиянами баллистических ударов длится недолго, этот процесс достаточно быстрый, если ракеты есть рядом с линией фронта на пусковых рубежах.

Россия активизировала удары именно баллистикой, ведь пытается разнообразить свои возможности. Для этого, есть впечатление, что именно ракеты "Искандер-М начали применять больше,

– предположил Шарп.

Темп изготовления этих ракет в России вырос или же россиянам удалось накопить такие баллистические ракеты. С начала полномасштабного вторжения оккупанты их практически не применяли. Кроме этого, по словам израильского военного обозревателя, возможно Россия закупила эти ракеты в Северной Корее.

Баллистических ракет стало больше, поэтому этот инструмент, который расширился, по мнению россиян, нужно чаще использовать,

– отметил Шарп.

Он подчеркнул, что сбивать баллистические ракеты очень сложно. Если у цели нет систем Patriot или SAMP/T, то шансов для перехвата ракеты практически нет.

Хотя также все зависит и от качества этих ракет, россияне специально их применяют для террора и истощения украинцев.

Россияне добиваются определенных целей: постоянные тревоги, взрывы ночью и пожары. При этом, они могут и не нанести ударов по важному объекту,

– заметил израильский военный обозреватель.