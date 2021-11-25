Россия нападет на Украину, если она присоединится к НАТО, – советник Кремля
Источник:Telegraph
Россия атакует Украину, если та присоединится к НАТО. По меньшей мере, такую позицию озвучил председатель Совета по внешней и оборонной политике России и советник Кремля Федор Лукьянов.
Слова Лукянова привели в британском издании. При этом журналисты отметили, что его заявление – самое ясное объяснение наращивания Россией войск у украинской границы.
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России принципиально не пустить Украину в НАТО
Россия будет атаковать Украину, если она присоединится к НАТО.
- Об этом предупредил Федор Лукьянов, которого журналисты британского издания назвали советником Кремля.
- Впрочем, на большинстве российских сайтов мужчину представляют как журналиста и главу президиума Совета по внешней и оборонной политике России.
При этом британцы прокомментировали заявление Лукьянова так:
Это предположение является самым четким объяснением того, почему Россия собирает войска у границы с Украиной.
А Лукьянов тем временем еще предупредил: если НАТО будет расширяться на Восток, "России придется изменить систему и провести новые красные линии"Напомним: по прогнозам западных СМИ, а также украинской разведки, Россия готовится напасть на Украину зимой 2022 года.
Информация о вероятном нападении России на Украину приобрела такой международный резонанс, что, по данным СМИ:
- Канада уже рассуждает о перемещении военного корабля в Черное море и передислокации некоторых истребителей CF-18, базирующихся в Румынии.
- А США рассматривают опцию предоставления Киеву новых противотанковых бронебойных ракет Javelin, минометов, и якобы даже системы противовоздушной обороны Stinger.