Россия напала на Украину: хронология основных событий 4 недели войны

С 24 февраля наша страна мужественно противостоит российской агрессии, ведь Россия утром начала наступление. Вооруженные Силы Украины наносят противнику значительные потери – как и в личном составе, так и в технике.

Уже четвертую неделю в Украине продолжается война. Об основных событиях борьбы Украины с врагом – читайте в хронологии.

Предыдущая неделя Россия напала на Украину: хронология основных событий 3 недели войны

Хронология событий

19 марта

Дополняем новость…

17:39 Верещук: не сработал коридор в Херсонской области, Россия цинично соврала. В Киевской области сработали все направления, кроме Бородянки.

17:37 Более 2 тысяч переселенцев из Мариуполя прибыли в Запорожье.

17:28 Денисова посетила российских военнопленных в СИЗО.

17:25 НБУ перечислил со спецсчета на нужды военных более 12 миллиардов гривен.

17:18 Верещук: в Украине официально есть 562 российских военнопленных. Деньги на их содержание идут из Госбюджета.

17:04 Китай может стать элементом глобальной системы безопасности, если осудит варварство России, – ОП.

16:53 В Волновахе оккупанты "арестовали" более 20 украинских активистов.

16:47 В Ворохте похоронили актера Павла Ли, который погиб в Ирпене.

Похороны Павла Ли / Фото Натальи Денисенко

16:39 Госатомрегулирование наладило связь с персоналом на ЧАЭС.

16:38 Зеленский обратился к народу Швейцарии: У нас есть последний шанс остановить войны и террор. Также президент призвал Швейцарию заморозить счета россиян в своих банках и раскритиковал Nestle.

16:32 В Бучанском районе Киевской области из Stinger сбили еще один вражеский вертолет.

16:26 На территории Киевской области 19 и 20 марта комендантский час будет действовать с 20 вечера до 6 утра.

16:25 Если не остановить и не наказать Россию, другие агрессоры в мире начнут другие войны, – Зеленский.

16:20 В Коростене в результате российских атак погибли 6 человек. Количество жертв могло быть больше, но 4 фугасные бомбы не разорвались.

16:14 Украинские военные возле Попасной из ПЗРК "Стингер" сбили снаряд "Точки У".

16:13 Из Бучи успешно эвакуировали 7 гражданских автобусов.

16:00 Кулеба: Россия незаконно использует детали германской Bosch для военной техники.

15:55 Россия может использовать ультразвуковое оружие. Минобороны предполагает, что высокоточное у захватчиков уже кончается.

15:53 ​​В Минобороны заверили, что Мариуполь россиянам не отдадут. Город обороняют.

15:51 Погиб глава черниговского отделения Комитета избирателей Украины Владимир Андрейченко.

15:39 По всей территории Львовщины запретили продажу алкогольных напитков с 21:00 до 10:00.

15:36 Оккупанты сутки держали в заложниках старосту села Старая Збурьевка Херсонской области Виктора Маруняка.

15:24 Село Демидов в Киевской области может быть полностью затоплено из-за разрушения плотины.

15:23 Волонтер Восток-SOS Евгений Васильев рассказал, что в Луганской области – тяжелая ситуация. Оккупанты говорят людям, мол, с 31 марта будут рубли.

15:22 В Одесской области задержан очередной диверсант, который собирал данные и передавал врагу.

15:19 Верховная Рада попросила руководство ЕС ускорить рассмотрение заявки на членство.

15:18 Воздушная тревога была объявлена ​​почти во всех регионах Украины.

14:57 В Одессу и Николаев откроют Южный коридор для доставки помощи.

14:49 Гайдай: сейчас придет мощное подкрепление – выбьем всех рашистов из наших городов.

14:43 Запорожская ОВА опровергла фейк оккупантов о так называемом плане удара по Мелитополю.

14:41 ВСУ уничтожила российского майора Сергея Волынця, который в прошлом бомбил Грузию и Сирию.

14:37 Из-за обстрелов оккупантов в Рубежном погибли 2 ребенка, еще одного спасли.

14:36 ​​Гайдай опроверг фейк о полном контроле оккупантами над территорией Луганской области. Оккупанты частично зашли в Рубежное и Попасную.

14:32 Украина может получить возможность следить за врагом благодаря зарубежным спутникам с SAR.

14:30 В Херсонской области люди продолжают выходить на митинги против оккупантов. Протестовали жители Бриловки и Ивановской общины.

14:25 Оккупанты мощно обстреляли Донетчину: десятки погибших и раненых, в том числе дети.

14:24 В Киеве впервые был зафиксирован факт использования новейшего вооружения – снаряды, спускаемые на парашютах.

14:22 На Полесском направлении россияне заняли оборону в 13 населенных пунктах: Полесское, Кропивня, Захаровка, Олива, Жовтневое, Озерщина, Липовка, Копылов, Мотыжин, Бузова, Гореничи, Буча, Демидов.

14:19 Украинские войска остановили врага в направлении Кривого Рога.

14:16 Из своих военных целей враг частично достиг только одной на Донецком направлении.

14:14 За время боев Россия совершила более 1400 авианалетов и нанесла почти 300 ракетных ударов.

14:12 Россия перебросила в Беларусь подразделения из Владивостока и Петропавловска-Камчатского.

14:10 Враг пытается осуществить подготовку к наступлению в направлении Полтавы.

14:08 Руслан Стефанчук отреагировал на критику его заявления по поводу изменений в Конституции в отношении НАТО. Говорит, что его фраза была вырвана из контекста.

14:00 Главнокомандующий ВСУ Залужный попросил политиков в тылу не мешать защищать страну.

13:59 Для мариупольцев собрали 200 тонн гуманитарного груза.

13:59 ВСУ разбили очередную колонну оккупантов на Киевщине: теперь имеют трофейный ЗРК "Стрела-10".

13:57 В Генштабе ВСУ заявили, что оккупанты проводят перегруппировку своих войск, чтобы не допустить прорыва ВСУ в сторону Мариуполя.

13:30 В результате обстрелов Макарова Киевской области погибли 7 гражданских, а еще 5 – попали в больницу.

13:24 На Луганщине террористы обстреляли из "Градов" целую улицу в городе Кременная. Дома мирных жителей разрушены.

Смотрите последствия обстрелов улицы в городе Кременная: видео

13:19 В Мариуполе оккупанты цинично надевают на местных жителей белые повязки, чтобы их путали с военными. Наши бойцы призывали гражданских не поддаваться на провокации.

12:54 Суд перенаправил более 34 миллионов гривен из вещественных доказательств на нужды Вооруженных Сил Украины.

12:39 5 автобусов с мариупольцами, которые выбрались в Бердянск, наконец добрались до Запорожья. В транспорте находились около 500 человек.

12:38 В Киеве нормализовалось состояние воздуха. На улицу можно выходить.

12:36 Подоляк об отказе Германии закрывать небо над Украиной: Каждое такое заявление европейских политиков поощряет Россию к массовым убийствам в Украине.

12:31 Денис Шмигаль обсудил с премьером Новой Зеландии Джасиндой Ардерн ужесточение санкций против России.

12:22 По данным разведки, россияне бросают мобилизованных из ОРДЛО как пушечное мясо, чтобы выявить позиции ВСУ.

12:21 В Мариуполе украинские защитники совершили рейд по вражескому командному пункту и тыловому пункту управления. Они уничтожили склады с боеприпасами, офицерский состав врага и взвод пехоты.

12:05 Защитники Мариуполя готовы приступить к деблокаде города. Они ждут приказа от руководства.

11:35 В западных областях Украины, а также в Киеве и Житомире объявили воздушную тревогу.

11:25 В результате ракетных обстрелов пригорода Запорожья погибли 9 человек, а еще 17 – получили травмы. Среди них гражданские и работники ГСЧС.

11:24 В городе Калиновка Винницкой области полицейские задержали троих женщин, которые разворовывали гуманитарную помощь для Вооруженных Сил.

11:24 В Харькове попрощались с Александром Подольским – спасателем, который попал под обстрел во время тушения пожара на рынке "Барабашово".

В Харькове провели в последний путь Александра Подольского / Фото Анны Черненко для 24 канала

11:21 После двух дней тушения пожар на рынке "Барабашово" в Харькове наконец-то ликвидировали. Ущерб еще не считают.

11:17 Из Днепропетровской области в Херсонскую отправили уже около 300 тонн гуманитарной помощи. К этому привлекали 12 20-тонных фур.

11:01 Российские военные повредили около 500 школ в Украине. Худшая ситуация с разрушенными учебными заведениями в Харькове.

10:56 С начала войны в Украину вернулось более 317 тысяч наших граждан. Только за последние сутки границу пересекли 19 тысяч человек. Большинство из них – мужчины, которые приехали защищать родную землю.

10:56 Игорь Клименко: Россия могла заминировать Черное море от Босфора до Одессы, чтобы обвинить в этом Украину.

10:33 В Николаевской области российские захватчики подло обстреляли наших военных, когда они спали. Спасательная операция продолжается.

10:33 Террористы 18 марта нанесли авиаудар по зерновому складу Житомирской области. После этого здание вспыхнуло.

10:29 В Минобороны Великобритании заявили, что Россия изменила подход к войне. Теперь оккупанты выбрали стратегию истощения Украины.

10:25 Ирина Верещук: гуманитарные коридоры будут действовать в Донецкой, Киевской и Луганской областях. Детальнее с маршрутами ознакомьтесь – здесь.

10:20 В Черниговской области ВСУ уничтожили вражеские батареи "Ураган" и "Мста-С".

10:13 Сегодня в Херсон планируют доставить 14 фур с гуманитарной помощью. Также продукты и медикаменты отправят в Луганскую область. На обратном пути транспорт вывезет людей.

10:11 Германия отправила Украине средства гражданской защиты и противопожарное оборудование. Речь идет об электрогенераторах, многочисленных резервуарах для воды, палатках, спальных мешках, огнетушителях и т.д.

10:01 Потери России в Украине: 14 400 бойцов, 466 танков, 1 470 боевых бронированных машин, 213 артиллерийских систем, 44 средства ПВО, 95 самолетов, 115 вертолетов и т.д.

09:52 Орки обстреляли село Будо-Воробьи Житомирской области. Вражеский снаряд полностью уничтожил жилой дом.



От дома остались только руины / Фото ГСЧС

09:44 В Запорожье комендантский час продлится с 16:00 субботы до 6:00 понедельника.

09:41 В ВСУ назвали важные профессии для работы в тылу: токарь, слесарь и фрезеровщик.

09:31 В МВД говорят, что главная цель Путина в Украине не "денацификация", а уничтожение инфраструктуры.

09:30 В Украине запустили телеграм-канал "Горюшко", поименно подсчитывающий погибших российских военных.

09:26 Генсек ООН Антониу Гутерреш считает, что из-за войны войны в Украине мир ожидает массовый голод и крах глобальной продовольственной системы.

09:07 В Харькове за сутки спасатели совершили 33 выезда на тушение пожара и разбор завалов. Им удалось спасти 4 человека. Также известно об одной жертве и десяти пострадавших.

09:04 Жертвами российской войны уже стали 112 украинских детей. Более 140 наших маленьких граждан получили ранения, больше всего их в Киевской области.

09:03 По поводу нападения России на Украину Владимир Зеленский выступит перед парламентом Японии.

09:01 В результате авиаудара 27 февраля погиб танкист Алексей Сенюк, защищавший Украину с 2014 года

08:48 В ГСЧС не фиксируют пожары возле Чернобыльской атомной электростанции.

08:47 "Переговоры между Украиной и Россией могут длиться несколько недель, несмотря на определенные сдвиги во время переговорного процесса", – Михаил Подоляк.

08:44 МИД Великобритании убежден, что Россия использует переговоры не для того, чтобы завершить войну, а чтобы оттянуть время для перегруппировки своих войск.

08:21 Уровень концентрации смога в Киеве превышает норму в 32 раза. Сейчас в столице Украины самый загрязненный воздух в мире.

08:05 Немецкая компания Bosch прекращает поставки запчастей для российских грузовиков.

07:54 ООН: Более 23% населения Украины были перемещены из-за войны с Россией. В частности 9,8 миллиона человек выехали за границу и покинули свои дома в пределах Украины.

07:46 Британский лорд Алекс Карлайл предлагает добавить властные структуры России в список террористических организаций. Речь идет о вооруженных силах, военно-морском флоте, военно-космических силах и политической партии "Единая Россия".

07:20 В Северодонецке и Рубежном от вражеских обстрелов за сутки погибли 4 мирных жителя, также ранены.

07:18 В Генштабе ВСУ подтвердили ликвидацию еще одного российского генерал-лейтенанта.

07:10 Украинские защитники уничтожили несколько колонн техники оккупантов в Николаевской и Сумской области

07:02 Генштаб ВСУ: из-за безумных потерь Россия может начать открытую мобилизацию, чтобы вступить в изнурительную войну.

07:01 Дмитрий Кулеба по телефону обсудил военные преступления России с Энтони Блинкеном.

06:52 В Москве задержана девушка, которая вышла с антивоенным плакатом в центр города. На плакате россиянка написала "Люди, не будьте равнодушны. Прямо сейчас в Украине гибнут дети, а русские матери теряют своих сыновей. Так быть не должно".

06:04 Ливанская организация "Хезболла" категорически возразила, что ее боевики воюют вместе с Россией против Украины. Ранее такую ​​информацию сообщала разведка.

06:00 Новые спутниковые снимки Maxar показывают, как оккупанты разрушают Мариуполь.



Орки ракетами уничтожают город Мариуполь

05:34 Шотландия и Уэльс готовы разместить 4 тысячи украинских беженцев. Такое решение приняли в рамках программы Homes for Ukraine.

05:12 Израиль передаст Украине 4 бронированные скорые, позволяющие безопасно вывозить раненых и пострадавших из зоны обстрелов. Их передадут на самолетах по воздушному мосту.

04:43 Соединенные Штаты беспокоятся, что Китай все же может оказать определенную поддержку России. Поэтому Вашингтон будет внимательно наблюдать за действиями Пекина.

04:41 Одна из крупнейших нефтесервисных компаний Halliburton приостанавливает бизнес в России.

04:22 Чиновники Евросоюза обсуждают возможность использования активов российских миллиардеров, попавших под санкции. В частности, для финансирования усилий Украины по восстановлению после войны.

04:05 До войны локомотивы "Укрзализныци" ежедневно заезжали в Россию и Беларусь с грузовыми поездами. Из-за войны там осталось 12 человек. Последних 4 наконец-то удалось вернуть домой через Польшу.

03:37 Российские оккупанты обстреляли больницу в Тростянке Сумской области. К счастью, люди остались живы.

03:24 Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий заявил, что российские оккупанты в регионе прибегают к пыткам и похищению людей. Известно, что преступления совершаются с помощью местных жителей.

03:22 В Харьковской области с 24 февраля 2022 года погибли 263 гражданских лиц и 14 детей.

03:20 "Укрэнерго" восстановила высоковольтную линию Запорожской АЭС к подстанции Каховская.

03:04 Армения, Казахстан и Кыргызстан отказались получать от России оплату за пошлину в рублях. Требуют, чтобы было по-прежнему, то есть в долларах.

02:59 Во время обстрела Киева оккупантами мать прикрыла своим телом младенца. Ребенка удалось защитить от повреждений. Сама женщина получила многочисленные ранения, ее прооперировали.

02:25 В Беларуси разгружают военную технику России – танки, бронетранспортеры, самоходные артиллерийские установки. Также они строят понтонный мост через Припять в Петрике. Так можно попасть в Лельчицкий район, граничащий с Украиной.

02:23 Бельгия решила отложить запланированный на 2025 год поэтапный отказ от ядерной энергетики. В настоящее время срок службы ядерных реакторов продлят на 10 лет.

02:12 Ирина Верещук рассказала, что из 9 гуманитарных коридоров сработало 7. С их помощью удалось эвакуировать 9145 человек.

01:48 Алексей Арестович рассказал, что украинские защитники атаковали аэродром в Чернобаевке в шестой раз. ВСУ атакуют село в Херсонской области еще с 7 марта.

01:09 Сводка Генштаба ВСУ с севера 18 марта:

оккупанты временно лишили Украину выхода к Азовскому морю;

российские захватчики продолжают частично блокировать Чернигов и пытаются заблокировать Сумы и Харьков;

на подступах к Николаеву врага остановили совместными действиями подразделений Сил обороны, однако враг не оставляет попыток осуществить передислокацию отдельных подразделений на Николаевском на Криворожском направлениях;

противник нанес 4 ракетных удара (14 ракет) и совершил более 40 авиационных налетов;

на Полесье враг пытается удержать ранее захваченные рубежи на реке Ирпень, однако наступление не совершает;

враг не оставляет попыток возобновить продвижение в сторону Киева и ведет разведку из беспилотников.

00:49 Нидерланды и Германия по просьбе НАТО поставят в Словакию американские зенитные ракетные комплексы Patriot. Словакия же передаст Украине свою единую систему ПВО советского производства С-300.

00:55 Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины двум военным, которые управляют силами, защищающими Мариуполь – Владимиру Баранюку и Денису Прокопенко.

00:48 Владимир Зеленский записал обращение к украинцам. Президент Украины заявил, что пора говорить с Москвой, восстанавливать территориальную целостность и справедливость для Украины. Президент заявил, что:

власти уберут всю бюрократию, чтобы человеческий фактор не мешал скорости поставки товаров через таможню;

поручил Кабмину разработать комплексную программу поддержки людей, потерявших дом из-за войны;

создали координационный штаб, который будет регулировать все вопросы, связанные с доставкой гумпомощи в Украину;

хочу, чтобы меня услышали все, особенно в Москве. Пора встречаться. Пора говорить. Пора восстанавливать территориальную целостность и справедливость для Украины;

войну надо завершать, потому что иначе потери России будут такими, что им не хватит и нескольких поколений, чтобы подняться.

Ночное обращение Зеленского от 18 марта – смотрите видео

00:35 Начальник патрульной полиции Мариуполя просит у Зеленского и мировых лидеров системы противовоздушной обороны. Ранее Алексей Арестович говорил, что были попытки оказать воздушную поддержку, но безуспешно.

00:32 Эксперта замглавы Фонда госимущества подозревают в госизмене. До этого известно, что он передавал информацию о размещении военных и техники Вооруженных Сил Украины.

00:14 С начала полномасштабного вторжения России в Украину в Офис омбудсмена начала поступать жалобы об изнасиловании российскими оккупантами.

18 марта

23:55 По пропагандистским каналам России распространяется фейк о том, что Одесса якобы поддерживает "русский мир", а население города начало выходить на акции поддержки Путина.

23:26 Россия мобилизует мужчин из оккупированного Крыма, чтобы бросить на войну против Украины. У Зеленского пояснили, что действия оккупантов являются нарушением норм международного права и национального законодательства. А мобилизованные Россией не могут и не будут подвергаться уголовному преследованию.

23:23 В Херсоне граждане противостоят оккупантам, распевая гимн Украины на улицах города.

23:00 В Новых Петровцах Киевской области похоронили 2-летнего Степана Шпака. Накануне в дом семьи мальчика попал российский снаряд и убил ребенка.

С двухлетним Степаном простились родные и близкие / Фото 24 канала

22:59 Оккупанты продолжают обстреливать Мариуполь. Бойцы "Азова" уничтожили вражескую технику, в том числе 1 танк, 1 боевую бронированную машину "Рысь", еще 1 танк был подбит.

22:57 После изгнания России из Совета Европы там сняли флаг страны-агрессора. Кроме того, даже вырыли флагшток, на котором висел флаг.

22:47 В Чернобаевке убили командующего 8-й армией южного военного округа России генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева.

22:35 В результате атак врага в Донецкой области 18 марта погибли 13 человек.

22:34 Джо Байден в почти 2-часовом телефонном разговоре с лидером Китая Си Цзиньпинем отметил, что Пекин столкнется с ужасающими последствиями, если предоставит материальную поддержку России.

22:33 331 воздушно-десантный российский полк, который дислоцируется в Костроме, понес большие потери. Россияне пишут в чатах: "Вся Кострома в шоке. Командир погиб, его зам, бойцы...".

22:27 Глава МВД Денис Монастырский рассказал, что большинство задержанных диверсантов, работавших на Россию, являются гражданами Украины. Он посоветовал обратить внимание на внезапное возвращение определенных соседей, атипичное поведение, такое как передвижение, особенно с оружием (если человек не входит в ряды терробороны). При подозрении нужно уведомить полицию или СБУ.

22:19 Россия праздновала годовщину оккупации Крыма. На концерте была такая же массовка, как и в 2021 году – девушки были даже аналогично одеты. Вероятно, это был простой монтаж.

22:15 Украину приехал защищать эксинструктор спецназовцев калифорнийской полиции SWAT. Тони рассказал, что считает неправильным наблюдать за тем, как одна страна нападает на другую, не имея для этого никаких оснований.

22:11 В Евросоюзе планируют выделить дополнительные 500 миллионов евро на военную помощь Украине.

22:03 Глава Офиса Президента Андрей Ермак призвал украинцев не верить фейкам и вбросам, которые заполонили информпространство. Он объяснил, что власть никогда не пойдет ни на какие соглашения вопреки национальным интересам Украины.

21:57 По гуманитарным коридорам за день эвакуировали более 9 тысяч человек.

21:55 В ЕС обсуждают выделение Украине еще 500 млн евро военной помощи.

21:49 57 подразделение отдельной мотопехотной бригады рассказало о трофеях от оккупантов:

1ПН – 6 единиц;

ПГО-7 – 3 единицы;

ПК – 5 единиц;

АКМ-47 – 10 единиц;

РПО "Шмель" – 8 единиц;

РПГ-22 – 10 единиц;

РПГ-7 – 3 единицы.

21:48 В Пентагоне подчеркнули, что российские солдаты "не имеют особой мотивации" в войне против Украины.

21:46 Руслан Стефанчук допустил изменение Конституции в части вступления в НАТО, но все будет зависеть от результатов переговоров с Россией.

21:38 Россияне совершили кибератаку на сайт Львовской ОВА.

21:30 Из-за полного провала в Гостомеле Россия хочет устранить своего комбата-полковника Вадима Панькова.

21:29 Гадячские охотники забрали у россиян 10 танков и передали их ВСУ.

21:28 Зеленский обсудил с Шарлем Мишелем антивоенную коалиция и путь Украины в ЕС.

21:27 Макрон снова поговорил с Путиным. Французский президент призвал прекратить блокаду Мариуполя.

21:26 Россияне потеряли 8 танков, 11 БМП и взвод пехоты при попытке прорыва на востоке.

21:22 Ермак заверил, что никаких признаков дефолта Украины нет, эта проблема должна беспокоить страну-агрессора.

21:08 Нацгвардейцы уничтожили из 20 оккупантов в борьбе за Рубежное.

21:01 ООН не исключает, что российские фейки о "биолаборатории" – это подготовка к применению химического оружия против Украины.

20:45 Под Кременной Луганской области командир мотострелковой бригады оккупантов позорно бежал с поля боя. Оружие и технику орки бросили.

20:43 СБУ отреагировала на фейк россиян о якобы заминировании корпуса городской больницы в Днепре. Назвали это бредом.

20:42 Оккупанты обустроили "штаб" в квартире жителя Бучи. Ему даже не разрешили забрать вещи

20:41 В Mastercard заявили, что больше не имеют никакого дохода из России.

20:29 После падения двух ракет в Одесской области обошлось без пострадавших.

20:11 Обращение Шмыгаля:

Правительство снимает ограничения по программе "5-7-9", максимальная сумма кредита увеличена до 60 миллионов;

В окруженных городах и на линии боевых действий будут раздавать бесплатные продукты;

Упрощение таможенных процедур: никаких бумаг, без уплаты НДС, пошлины и таможенных платежей сразу после принятия и вступления в силу изменений в Таможенный и Налоговый кодексы.

Смотрите обращение премьера:

20:03 МВД разрешило быстро перерегистрировать охотничье оружие на военное.

19:54 В Одессе украинской системе ПВО удалось уничтожить вражеские российские дроны, которые проводили разведку.

19:45 Российские военные самолеты использовали авиапространство Грузии.

19:35 Воздушные силы Украины: пилоты есть, самолетов на всех не хватает.

19:20 Сводка Генштаба:

Россия планирует перебросить в Украину подразделения со 102 военной базы в Армении,

Сразу 120 россиян отказались воевать: все они из пункта дислокации одной армии,

Среди российских военных участились случаи самоубийств,

Россия пытается дискредитировать руководство и армию Украины в США и ЕС,

В Джанкое в Крыму Россия остановила обучение, чтобы разместить в школах военных.

19:30 В Одесской области спасатели обнаружили и ликвидировали авиационную бомбу ОФАБ-500.

19:06 Российские захватчики не позволили провезти гумпомощь в Изюм.

19:05 Тероборона запустила ютуб-канал, где показывает, как оказывать домедицинскую помощь.

19:03 Подоляк подчеркнул, что заявления российской стороны в переговорах являются лишь их запросами.

18:51 россияне отпустили поселкового голову Великобурлукской общины Виктора Терещенко. Сейчас он находится в больнице.

18:48 Оккупанты обстреляли многоэтажку и магазин в Авдеевке, двое погибших и трое раненых.

18:46 Из-под завалов разрушенного драмтеатра в Мариуполе продолжают спасать людей.

18:43 За 3 недели с начала войны российская армия разрушила более полутысячи социальных объектов Украины.

18:36 Возле Кривого Рога тероборона установила мины, чтобы оккупанты не смогли зайти.

18:25 Минобороны опровергло российские фейки об участии в боях неподготовленных военных.

18:24 Верещук подчеркнула, что Украина никогда не признает Крым российским. Слишком много крови пролито.

18:19 Переговоры Байдена и Си Цзиньпина длились 2 часа. Обсуждали войну России против Украины.

18:03 Россияне обстреляли Сумы. В результате загорелся состав с лаками и красками.

18:02 В плену оккупантов, вероятнее всего, находится украинская журналистка Виктория Рощина.

17:48 Оккупанты задержали и уже двое суток удерживают секретаря Новокаховского горсовета Дмитрия Васильева.

17:44 Арестович заявил, что деблокада Мариуполя пока невозможна. Ближайшие наши подразделения ведут бои на севере Волновахи, и на них наступают силы противника, которые преобладают.

17:41 В Украине погибли двое добровольцев из Грузии.

17:40 Гайдай опроверг фейки о взятии городов на Луганщине. Бои за Рубежное и Попасную продолжаются.

17:30 Арестович рассказал, что на основные направления Россия "бросает" курсантов.

17:24 Есть вероятность, что в России уже на этой неделе заблокируют YouTube. Это может произойти даже 18 марта.

17:22 В Харькове СБУ задержала мужчину, который передавал России позиции ВСУ и результаты обстрелов. Предатель оказался уроженцем Брянской области.

17:20 Артиллерия Виговцев уничтожила российский "Бук".

17:15 Кулеба: если Путин будет готов встретиться с Зеленским, то организуем хоть завтра.

17:11 Наши защитники ударили по аэродрому Чернобаевки. Предварительно – снова уничтожили командный пункт россиян.

17:11 Возле Тростянца на Сумщине ВСУ уничтожили колонну вражеской техники.

17:10 На правом берегу врага отбросили на 70 километров от Киева.

16:56 Более 60 школ разрушены, учебный процесс приостановлен, – Терехов о ситуации в Харькове.

16:54 Кулеба о новом соглашении по безопасности: нужны гарантии от всех ключевых игроков. Министр добавил, что Германия может блокировать членство Украины в ЕС.

16:44 Норвегия готовится принять до 100 тысяч беженцев из Украины.

16:36 Украинские бойцы уничтожили еще несколько российских офицеров:

майора Ильгиза Усманова, заместителя командира мотострелкового батальона;

капитана Черкашина Евгения, командира танкового взвода 35 ОМСБр;

старшего лейтенанта Росгвардии Зуйкова Сергея.

16:21 ВСУ ведут работу по укреплению третьего, дальнего кольца обороны Киева.

16:22 Тероборона Днепра задержала диверсионную группу оккупантов, которые собирали разведку и распространяли пропаганду.

16:20 Норвегия присоединилась к санкциям ЕС против России.

16:14 Государственная миграционная служба Украины возобновила свою работу.

16:09 Вражеская авиация меняет тактику, потому что несет колоссальные потери.

16:05 В Харькове из-за вражеского обстрела погиб спасатель Александр Подольский.

15:41 Вслед за Болгарией: страны Балтии высылают 10 российских дипломатов.

15:24 Сичеславская бригада уничтожила вражескую технику вместе с личным составом.

15:23 Зеленский обратился к украинцам в 23 день войны:

Атакуя Украину, Россия уничтожит все, чего достигла за прошедшие 25 лет.

Договорились о новом "макрофине" с ЕС. Украина получит еще 300 миллионов евро.

Под завалами театра в Мариуполе – еще сотни людей: несмотря на обстрелы, их будут спасать.

Урсула фон дер Ляйен пообещала сделать все возможное для ускорения вступления Украины в ЕС.

Пока не будет мира для Украины, санкции против России должны стабильно расти.

Сбиваем все, что можем, хотя имеем недостаточно авиации.

Все российские коммерческие суда должны пойти за российским военным кораблем.

В Украине ускорят ввоз необходимых товаров: если надо убрать таможенников, правительство это сделает.

Смотрите обращение Зеленского:

15:21 Зеленский наградил более 130 украинских защитников и защитниц, 36 – посмертно.

15:10 Пентагон: Путин будет угрожать ядерным оружием, если сопротивление продолжится, а деньги закончатся.

15:06 Орки обстреляли больницу в Лисичанске. Медучреждение и дома рядом остались без окон.

15:04 Садовый рассказал, что авиаудар по Львову – в фокусе власти, ситуацию анализируют.

15:03 Российским и белорусским дипломатам запретили даже заходить в Европарламент.

14:55 В Украине заработал официальный сайт Центра Национального Сопротивления.

14:36 ​​Эвакуация из Изюма продолжается под обстрелами россиян.

14:34 Оккупанты из артиллерии обстреляли село Заводы Изюмского района Харьковской области. Разрушили дом, в котором находилась семья. Мужчина, две женщины и одиннадцатилетний мальчик погибли.

14:31 В Бердянске создали центры для эвакуированных из Мариуполя. Там можно получить помощь, продукты, одежду, лекарства.

14:20 Садовый рассказал, что во Львове уже возникают проблемы с продуктами.

14:15 Нидерланды заморозили российские активы на сумму свыше 200 миллионов евро.

14:01 Во вражеский огонь попал Христо-Рождественский кафедральный собор в Луганской области.

13:55 По всей Киевской области с 18 по 19 марта вводится комендантский час с 20:00 до 7:00.

13:46 В Сумской области встретили гуманитарный конвой ООН.

13:39 За минувшие сутки в Николаевской области ранили 50 человек.

13:35 Во Львове на Площади Рынок разместили 109 пустых детских колясок – именно столько детей погибли в войне.

13:23 Стало известно, что в Киеве с начала вторжения России погибли 222 человека, из них 60 – гражданские.

13:12 Леонардо Ди Каприо призвал мир помогать украинцам, пострадавшим от войны.

13:03 В Одессе вблизи военного объекта уничтожен геодезический маячок.

12:56 Украина получит 300 миллионов евро макрофинансовой помощи от ЕС.

12:47 Австралия ввела новые санкции в отношении российских банков и олигархов.

12:39 Житомирщина приняла еще более 60 человек из разрушенной российскими оккупантами Бородянки.

12:32 Мэр Луцка попросил местных отселиться подальше от авиаремонтного завода из-за угрозы атаки.

12:30 Глава МИД России Сергей Лавров цинично заявил, что страна-оккупант будет уничтожать грузы, которые едут в Украину, если сочтет их опасными.

12:29 Сводка Генштаба ВСУ, главные тезисы:

Врагу временно удалось занять населенные пункты и установить контроль над дорогами в Донецком и Южнобужском операционных районах

Оккупанты пытаются нарастить группировку войск в направлении Киева

Россияне перевели заводы по производству "Смерчей" и "Калибров" на круглосуточный режим работы

На Волыни, Полесье и Северщине противник сосредоточился на фортификации занятых рубежей

Оккупанты не оставляют попыток завладеть городом Изюм

Враг активизировал боевые действия в районе Рубежного, имеет частичный успех: запугивает и обстреливает местных

В Донецкой области активных боевых действий враг не вел

Противник пытается установить жесткий административно-полицейский режим в Херсонской области

ВСУ сопротивляются агрессору и наносят значительные потери в живой силе и военной технике

12:28 Украинцев призвали приобщиться к митингам под офисами компаний, которые не уходят из России.

12:27 Количество украинцев, спасающихся в Польше от войны, превысило 2 миллиона.

12:25 В Нацполиции сообщили, что за минувшие сутки оккупанты обстреляли 11 населенных пунктов в Донецкой области, из-за чего есть погибшие и раненные.

12:24 Полномочия России в Дунайском комитете приостановили.

12:21 Из-за обстрелов в Киеве погиб солист балета Национальной оперы Украины Артем Дацишин, который получил ранения еще 26 февраля.

12:13 Польское правительство объявило программу "дерусификации экономики" – "антипутинский щит".

12:08 Великобритания приостановила обмен налоговой информацией с Россией и Беларусью.

12:06 Платформа для сбора средств от подписчиков Patreon отказалась уходить из России.

12:00 Россияне "Смерчем" ударили возле Запорожья. Масштабы разрушений пока неизвестны.

11:57 Крупнейший производитель стекла в мире AGC приостановит инвестиции в Россию.

11:50 Началась эвакуация мариупольцев из Бердянска.

11:43 Прокуратура начала расследование обстрелов жилого квартала на Подоле в Киеве.

11:36 По гуманитарному коридору из Сумщины выехало уже 72 авто и 12 автобусов.

11:35 Над Виннитчиной удалось сбить 3 вражеских ракеты.

11:33 В Госпогранслужбе сообщили, что за минувшие сутки в Украину прибыли около 18 тысяч человек. Выехали 55 тысяч человек.

11:28 Разведка раздобыла список дагестанцев, совершающих военные преступления против Украины. Полный список можно просмотреть здесь.

11:26 В польском правительстве заявили, что представят идею миротворческой миссии в Украине на саммитах НАТО и ЕС.

11:18 В результате обстрела россиянами Новых Петровцев погиб маленький ребенок

11:11 В Великобритании лишили пропагандистов RT лицензии.

11:02 В Офисе Президента заявили, что в Сумы выехали 36 автобусов для эвакуации населения.

10:58 В Одесской области украинские военные сбили российскую крылатую ракету морского базирования.

10:51 Пожар на "Барабашово" в Харькове удалось локализовать.

10:42 Новые детали ракетного удара по Львову – 4 ракеты попали в авиаремонтный завод.

10:39 Президент Владимир Зеленский инициировал, чтобы гражданам гарантировали всю сумму банковских вкладов.

10:37 В Харькове в результате вражеских обстрелов пострадали здание вуза и жилые дома. Погиб один человек, еще 11 ранены.

10:32 В пригороде Запорожья оккупанты из "Смерчей" обстреляли военный полигон, завод и карьер.

10:28 Россияне нанесли ракетный удар по Краматорску: 2 погибших, 6 раненых.

10:22 В результате ракетной атаки на Львов пострадал один человек. Об этом заявил глава ОВА Максим Козицкий.

10:15 Из Рубежного удалось эвакуировать более 50 человек и привезти гуманитарную помощь в город.

10:11 Украинская ПВО сбила вражеский истребитель СУ-34 над Киевщиной.

10:02 Румыния заблокировала счета российского "Аэрофлота".

09:53 В Ровенской ОВА заявили, что область приняла 20 315 переселенцев. Почти половина из них – дети.

09:44 Михаил Подоляк раскритиковал Олафа Шольца за слова о том, что якобы в войне виноват только Путин. По словам советника главы Офиса Президента, немецкий канцлер таким образом демонстрирует свою нерешительность.

09:34 Глава Луганской ОВ заявил, что в войне погибли 59 жителей области.

09:27 В Генштабе ВСУ сообщили, что число погибших оккупантов выросло до 14 200 человек.

09:22 В Черниговской ОВА заявили, что в области произошло более 20 пожаров из-за атак оккупанта.

09:19 Национальное информационное бюро запустило горячую линию. С ее помощью можно узнать о военнопленных, а также пропавших без вести в Украине.

09:17 Министр реинтеграции Ирина Верещук заявила о согласовании 9 гуманитарных коридоров на 18 марта.

Брифинг Ирины Верещук: смотрите видео

09:15 Новые детали об обстреле Львова – из акватории Черного моря оккупанты выпустили 6 крылатых ракет, 2 из которых сбили ПВО.

09:07 В Николаеве в районе Матвеевка отсутствует электроснабжение из-за повреждения нескольких котельных.

09:00 В Украине почтили минутой молчания память погибших в войне с Россией.

08:56 В Офисе генпрокурора заявили, что за время войны зафиксировали 1 833 военных преступления России.

08:45 В Сумской области согласовали гуманитарные коридоры для эвакуации мирного населения. С полным списком можно ознакомиться здесь.

08:36 Число погибших детей в войне возросло до 109 человек.

08:28 В Винницу и Николаев привезли 30 тонн гумпомощи.

08:17 В Киеве оккупанты обстреляли жилой квартал в Подольском районе.

08:12 Нацбанк Польши сообщил, что с 23 – 24 марта украинцы в Польше смогут обменивать гривны на злотых.

08:09 В Одессе раздались взрывы.

08:01 Посол Украины в Германии Андрей Мельник ответил на высказывания канцлера Шольца о том, что россияне якобы не виноваты в войне. Дипломат отметил, что это не так.

07:54 В Харькове до сих пор не могут ликвидировать пожар на рынке "Барабашово" после обстрела россиян.

07:42 Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что во время утренних обстрелов россияне попали в районе аэропорта, но не в аэропорт.

07:30 В Запорожье раздались взрывы.

07:19 Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Москва может готовить "основу" для применения химического оружия против Украины.

07:12 Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что за минувшую ночь оккупанты разрушили 20 домов в области.

06:56 Мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что его обменяли на российских срочников. Однако обмен произошел только со второй попытки.

06:42 Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главные тезисы:

ВСУ за сутки частично уничтожили и остановили 2 российских полка;

Из-за существенного сокращения человеческих ресурсов Россия проводит скрытую мобилизацию;

На временно занятых территориях россияне выискивают и похищают тех, кто может оказать сопротивление оккупации;

Случаи отказа участия в войне зафиксированы уже и среди наемников России.

06:41 Всемирный банк выделит Украине 100 миллионов долларов на стипендии студентам.

06:30 Во Львове, Харькове и Днепре сообщили о взрывах.

06:27 Конгресс США одобрил остановку нормальных торговых отношений с Россией.

06:16 Оккупанты нанесли ракетный удар по Вознесенске на Николаевщине.

06:00 В большинстве городов Украины объявили воздушную тревогу.

05:59 США не видят признаков готовности Путина остановить войну.

05:57 СМИ пишут, что Китай не спешит становиться на сторону России и дистанцируется от ее изолированной экономики.

05:08 В США опровергли фейк России о гибели американских военных в Украине.

04:36 Правительство Японии в очередной раз расширило список санкции против России. Под ограничения попали 15 представителей министерств и 9 госкомпаний и организаций страны-агрессора.

04:29 Шестилетний украинец из Сумщины отдал ВСУ дрон, о котором безумно мечтал.

04:09 От инвестиций в Россию отказался старейший банк США.

03:59 Австралия и Новая Зеландия ввели новые мощные санкции против России.

03:55 Украина в ООН рассказала, что именно Путин называет словами "операция идет успешно". Под этим пока президент России предусматривает убийство украинских детей.

03:29 ВСУ непрерывно прибегают к активным контратакам в российско-украинской войне. Такими действиями наши защитники существенно ограничивают наступательные возможности врага.

03:16 шведский профсоюз работников портов объявил, что будет бойкотировать российские суда. Их не будут разгружать, швартовать или буксировать.

02:40 Украинцев, которые живут в Москве, вызывают в полицию и проверяют у них телефоны.

02:33 В Украине уже уничтожили, вероятно, пятую часть генералов России, которые руководят вторжением.

02:06 Сейм Латвии поддержал закрытие неба над Украиной.

01:52 Семь различных самолетов правительства России только за 17 марта летали из Москвы в разные города на Сибири.

01:22 Силы ПВО за 17 марта уничтожили 7 самолетов, вертолет, три ракеты и три БПЛА врага.

00:59 Кремль уже собрал примерно тысячу наемников. Все они являются членами армии пророссийского президента Башара Асада, а также членами ливанской исламистской организации "Хезболла".

00:52 Банк-корреспондент JPMorgan получил выплаты по российским суверенным облигациям. Их уже обработали и перечислили платежному агенту Citi. Стране-агрессорке удалось ненадолго отвлечь дефолт.

00:41 Стивен Спилберг с женой пожертвовали 1 миллион долларов на нужды Украины.

00:26 Владимир Зеленский записал обращение. Главные тезисы президента:

в плен взято еще много срочников, некоторые отказываются возвращаться в Россию;

жестко пригрозил наемникам, которых Россия привлекает к войне в Украине;

нам не нужны еще 13 тысяч убитых российских солдат – мы хотим мира;

государство будет гарантировать 100% банковских вкладов, чтобы никто не потерял свои деньги;

объяснил, почему не раскрывает всех деталей поддержки от США;

не оставим Мариуполь, Харьков, Чернигов, Киевщину, Изюм и другие города-герои;

любой бизнес в Украине сможет получить кредит под 0%;

видим, что немцы выступают за пересмотр политики.

Обращение главы государства: смотрите видео

23:21 В ЕС помощь Украине назвали крупнейшей операцией гражданской защиты в истории.

22:54 Владимир Зеленский обсудил с Эммануэлем Макроном антивоенную коалицию.

22:44 Вооруженные силы Украины ликвидировали полковника армии оккупантов Сергея Сухарева, который в 2014 году руководил тактической группой, что убивал наших военных в Иловайскому котле.

22:39 Европейские политики выдвинули Зеленского и народ Украины на Нобелевскую премию мира.

22:21 Россия до сих пор не обратилась с просьбой забрать тела и останки оккупантов.

21:59 Офис Генерального прокурора сообщил о подозрении семерым ректорам высших учебных заведений России.

21:49 Глава Луганской области Сергей Гайдай заявил, что в результате обстрела российскими оккупантами дома матери и ребенка в Северодонецке никто не погиб.

21:48 В ГПСУ подсчитали, что более 320 тысяч украинцев вернулись домой с начала войны, подавляющее большинство – мужчины.

21:42 Заместитель министра обороны Анна Маляр отметила, что активность боевых действий и наступление противника снизились.

21:22 За 17 марта по гуманитарным коридорам из зоны боевых действий вывезли 3 810 человек. 2 000 жителей Мариуполя добрались до Запорожья.

21:10 Белорусский добровольческий батальон идет на помощь ВСУ для прорывы блокады Мариуполя.

Смотрите видео с обращением батальона имени Калиновского:

21:04 В Генштабе ВСУ сообщили, что на оккупированной Донетчине снова будут проводить мобилизацию.

20:41 Замглавы МВД Евгений Енин отметил, что существует риск, что Россия возьмет за привычку захватывать в плен членов правительства и мэров.

20:16 Президент Зеленский наградил освобожденного из российского плена мэра Мелитополя Ивана Федорова.

20:16 В Северодонецке российские военные цинично обстреляли приют для матерей с детьми. По словам главы Луганской области, работники и жители – в безопасности.

20:08 Враг использовал почти весь комплект "Калибров" и "Искандеров", именно поэтому он использует оружие невыборочного действия.

20:05 Российская журналистка Марина Овсянникова, которая на днях ворвалась в прямой эфир новостей на "Первом канале", заявила о массовом увольнении сотрудников из пропагандистского медиа.

20:03 Президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме назвал Владимира Путина "кровавым диктатором и настоящим головорезом".

19:48 На Херсонщине заметили сотрудников полиции Краснодарского края и оккупированного Крыма. Карательные функции осуществляют оперативные группы ФСБ.

19:39 Украинские защитники ликвидировали российского полковника Игоря Николаева – командира 3-й мотострелковой дивизии.

19:29 На Харьковщине из пансионата для пожилых эвакуировали 40 пенсионеров, которые могли передвигаться.

18:53 В Харькове горит крупнейший в Восточной Европе рынок "Барабашово". Во время ликвидации пожара погиб спасатель. Пламя перекинулось на частный сектор.

18:44 Из-за ракетных ударов в Киеве погибла заслуженная артистка Украины Оксана Швец. Она работала в Киевском Молодом театре.

18:38 Российские войска нанесли удар по Святошинскому району Киева, известно о погибших.

18:20 За последние 24 часа на Луганщине в результате обстрелов 4 погибших и 10 раненых.

18:14 Ситуация в Мариуполе остается критической: в укрытиях до сих пор остаются 350 тысяч человек.

18:03 Советник председателя ОП Михаил Подоляк посоветовал не вмешиваться в переговорный процесс и отметил, что переговоры идут тяжело.

17:54 Президент Турции Реджеп Эрдоган предложил Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому встретиться на турецкой территории.

17:49 В Чехии заявили, что скоро не смогут принимать украинских беженцев. В страну уже приехали 270 тысяч человек.

17:46 В KSE подсчитали, что за неделю убытки Украины в результате войны выросли более чем на 8 миллиардов долларов

17:39 Российские захватчики обстреляли кассетными бомбами Казачью Лопань, что на Харьковщине. В результате атаки врага погибли по меньшей мере 6 человек.

17:30 Российские оккупанты обстреляли Новые Петровцы Киевской области, погибли 4 человека.

17:24 В Минобороны утвердили форму контракта и удостоверение добровольца теробороны.

17:16 В Донецкой области эвакуировали еще более 200 жителей из прифронтовых населенных пунктов. Большинство – из Угледара.

17:04 Президент Зеленский встретился с семьей, которая попала под обстрел во время эвакуации из Ворзеля.

Смотрите видео из больницы:

17:02 Во время ночных налетов на Сумы российская авиация разбросала противопехотные мины. Людей просят быть очень осторожными.

17:01 Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине создадут стратегический запас продуктов.

16:53 В Черкасской области только за сутки изъяли более 60 взрывоопасных предметов. Все преимущественно на территории Уманского района.

16:47 Украинцы могут оформить за границей потерянные или просроченные документы. С этим им помогут в консульских учреждениях.

16:29 На Луганщине из Попасной и Горного удалось эвакуировать людей по "зеленым коридорам", однако это происходило под огнем оккупантов.

16:21 Во время эвакуации людей на Киевщине оккупанты из танков обстреляли колонну, погибли 2 полицейских.

16:05 В МВД говорят, что не имеют окончательной информации о пострадавших в театре в Мариуполе. Основная часть людей жива.

15:56 На Сумщине меняется время комендантского часа – с 19:00 до 5:00.

15:41 Через мобильное приложение Дия на нужды украинской армии уже собрано 150 миллионов гривен.

15:32 Красный Крест обещает активизировать усилия по организации гуманитарных коридоров.

15:26 ФСБ задержала замкомандира Росгвардии. Вероятной причиной называют "слив" информации или растрату.

15:19 Association of Reintegration of Crimea сообщает, что россияне рассматривают вариант, кроме создания так называемой "ХНР", присоединения Херсонщины к оккупированному Крыму.

15:15 Алексей Арестович призвал к "тотальной рельсовой войне" против России на временно оккупированных территориях.

15:06 Мэр Скадовска сообщил, что ситуация в городе нормальная, однако есть много российских военных.

14:48 Президент Джо Байден обсудит с китайским лидером Си Цзиньпином ситуацию в Украине.

14:40 С начала марта пограничники обнаружили 1 109 мужчин, которые пытались попасть за границу во избежание призыва.

14:23 Россияне взяли под контроль Малую Шестерню, что на Херсонщине, и пытаются наступать в направлении Кривого Рога.

14:20 Оккупанты захватили гидротехнические сооружения Северо-Крымского канала. С этого времени они украли воду у Украины на сумму 620 миллионов гривен.

14:17 Канцлер Германии Олаф Шольц заверил, что НАТО не будет воевать в Украине, однако пообещал военную помощь Берлина.

14:14 Среди погибших при обстреле россиянами центра Чернигова есть гражданин США. Мужчина 1954 года рождения – из Миннесоты.

14:02 Франция будет принимать онкобольных украинских детей.

13:59 Укрзализныця эвакуировала 350 жителей Мариуполя, которые добрались до Запорожья.

13:51 За 21 день войны с Луганщины эвакуированы 11 тысяч человек.

13:46 Нардеп Даниил Гетьманцев предлагает изымать имущество бизнеса за немотивированное повышение цен.

13:34 В результате удара возле Белок на Сумщине россияне потеряли 28 единиц техники.

13:29 В Минобороны просят СМИ и блогеров не постить персональные данные командиров и места укрытий.

13:23 Верховная Рада попросила украинских звезд отказаться от наград России.

13:11 Американский актер Шон Пенн упрекнул власти США и призвал закрыть небо над Украиной.

13:00 Из Запорожья в Бердянск отправилась эвакуационная колонна.

12:55 В Украине запустили специальный сайт для сбора доказательств против России.

12:52 Член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Федор Вениславский заявил, что вопрос членства в НАТО может стать вопросом обсуждения с Россией, если от этого будут зависеть жизни украинцев.

12:47 На Херсонщине коллаборанты создали псевдоорган власти. За них уже взялась прокуратура.

12:39 Американская биофармацевтическая компания AbbVie прекратила поставки ботокса и филлеров в Россию.

12:39 По данным разведки, сирийские наемники едут в Украину, чтобы дезертировать и бежать в Европу.

12:38 Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова подтвердила, что бомбоубежище драмтеатра в Мариуполе выдержало вчерашний удар захватчиков. Информации о погибших и пострадавших пока нет.

12:38 В Кремле говорят, что не могут остановить "операцию", несмотря на решение Международного суда ООН.

12:27 В Николаевской области над жилыми домами сбили крылатую ракету "Калибр".

12:19 Россия утверждает, что таки погасила евробонды на 117 миллионов долларов.

12:16 Посол России в Сараево угрожал, что "будет как в Украине", если Босния и Герцеговина решит вступать в НАТО. Слова дипломата резко осудили в президиуме страны.

12:08 Семья похищенного журналиста Олега Батурина из Каховки подтвердили, что он в плену.

11:58 В Сумской области оккупанты принудительно вывезли в Россию семью из 5 человек.

11:53 Виталий Кличко заявил, что ущерб Киеву от агрессии России исчисляется миллиардами долларов.

11:49 Meta удалила дипфейк о капитуляции Владимира Зеленского.

11:43 Разведка назвала имена военных российской ракетной бригады, расстреливающих города "Точкой У". Имена вы можете прочесть здесь.

11:35 Владимир Зеленский выступил с обращением перед германским Бундестагом. Глава государства рассказал немецким депутатам об ужасах войны, в частности в Мариуполе, и упомянул о том, что предупреждал об опасности "Северного потока-2". Президент призвал парламент Германии помочь Украине.

Обращение Зеленского к немецкому Бундестагу: смотрите видео

11:34 Шмыгаль заявил, что переговоры с Nestle о неэтичности работы в России не принесли результатов.

11:28 В город Олешки вошли российские войска.

11:17 Из российского раздела Apple App Store исчезли почти 7 тысяч приложений.

11:06 В России возник черный рынок сахара из-за дефицита.

11:04 Во Львов эвакуировали филиал Центра детской кардиологии и кардиохирургии из Киева.

10:53 Литовский Сейм единогласно проголосовал за закрытое небо над Украиной.

10:48 США запретили экспорт автомобилей в России.

10:44 Захватчики. обстреляли 13 населенных пунктов Донецкой области. Из-за этого есть погибшие и раненые. Среди них – дети.

10:39 Потери россиян в войне уже поразили отметку в 14 тысяч.

10:36 Оккупанты повредили храм Смоленской иконы Божией Матери в Харькове.

10:31 Захватчики сняли украинский флаг со здания Херсонской облгосадминистрации.

10:28 Глава Луганской ОВА требует режима тишины во избежание гуманитарной катастрофы.

10:22 В Южноукраинске анонсировали проведение акции в поддержку Мариуполя и других городов, которые страдают от России.

10:19 Алексей Арестович заявил, что половины боевой авиации России уже нет. Также он рассказал что освобождение Ивана Федорова из плена произошло благодаря тому, что Владимир Зеленский поднял этот вопрос на международном уровне.

10:17 Мэр Мелитополя Иван Федоров записал первое видео после возвращения из плена и поблагодарил всех, кто поддерживал его.

Обращение Ивана Федорова: смотрите видео

10:15 В России приостановили проект железной дороги в 300 миллиардов рублей.

10:11 Сергей Тарута заявил, что бомбоубежище драмтеатра в Мариуполе выдержало вчерашний удар россиян. По его словам, из хранилища уже вышли 130 человек, однако поисково-спасательные работы продолжаются.

10:03 Воздушное командование "Восход" сообщило о 2 сбитых вражеских самолетах прошлой ночью в небе над Днепропетровщиной.

10:01 Алексей Арестович заявил, что вчерашние взрывы в Беларуси – это плановые учения тамошних вооруженных сил.

09:58 В Черниговской ОВА сообщили, что за минувшие сутки в морги отправили 53-х жертв вражеских атак.

09:56 Евросоюз ввел санкции против российских производителей чипов.

09:50 Число погибших детей во время войны возросло до 108 человек. Еще более 120 получили ранения.

09:47 В "Энергоатоме" сообщили о повреждении высоковольтной линии Запорожской АЭС после обстрелов. Из-за этого уменьшена мощность двух энергоблоков.

09:45 Министр реинтеграции Ирина Верещук выступила с утренним обращением. Главные тезисы:

С сегодняшнего дня в Украине будет работать Национальное информационное бюро;

На 17 марта согласовано 9 гуманитарных коридоров;

Правительство усиливает работу по освобождению гражданских, которые попали в плен оккупантов.

Утреннее обращение Ирины Верещук: смотрите видео

09:34 Глава МИД Эдгарс Ринкевич предложил провести новый "Нюрберг" против России в Харькове или в Мариуполе.

09:20 Российский грузовой авиаперевозчик "Волга – Днепр", который занимал половину рынка, прекращает работу.

09:13 В МВД заявили, что с начала войны Россия потеряла треть своей авиации.

09:11 В Ровненской ОВА сообщили, что авиаудар по Сарнах, к счастью, обошелся без жертв.

09:03 Заместитель мэра Мариуполя Сергей Орлов заявил, что оккупанты разрушили около 80 – 90% города.

09:00 В Украине минутой молчания почтили память погибших в войне России против Украины.

08:56 В КГГА заявили, что в результате обстрелов на Дарнице повреждены 2 многоэтажки.

08:44 Оккупанты разбомбили дом продюсера Юрия Фалесы.

08:39 В ГПСУ сообщили, что за минувшие сутки из страны выехали 69 тысяч человек, зато вернулись 17 тысяч.

08:31 В Узбекистане отказались признавать квазиобразование на Донбассе и призвали к прекращению войны.

08:23 Евросоюз запретил экспорт дорогих автомобилей в Россию.

08:14 В Россию больше не будут поставлять все инновационные лекарства.

08:02 Прокурор МУС Хан отправил России запрос на встречу относительно Украины.

07:54 В Днепропетровской области оккупанты влупили из "Градов" по насосной станции Каховского водохранилища.

07:47 Оккупанты всю ночь обстреливали Рубежное в Луганской области, 27 домов повреждены.

07:41 Германия и Норвегия рассматривают возможность строительства водородного трубопровода между двумя странами, чтобы снизить зависимость Европы от поставок газа из России.

07:38 В Японии заметили 4 российских корабля, которые, вероятно, доставляют военную технику в Украину.

07:33 Глава МВД Денис Монастырский заявил, что в Украине уже не осталось мест, где не было бы военной угрозы.

07:31 В ГСЧС сообщили, что в результате интенсивных обстрелов жилых кварталов Харькова и близлежащих сел, произошло около 40 пожаров.

07:28 Стало известно об обстреле поселка Слатино Харьковской области. Из-за этого погибли 2 человека, еще 5 пострадали.

07:17 Российские производители стали потеряют из-за санкций 9 миллиардов долларов

07:08 Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что парламент рассмотрит законы в поддержку бизнеса и обороноспособности.

06:56 Испания поддерживает инициативу привлечь Путина к суду в Гааге.

06:51 Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главные тезисы:

ВСУ продолжают наносить сокрушительные удары по группировкам врага;

За прошедшие сутки украинские защитники и защитницы уничтожили командный пункт и подразделения обеспечения 35 общевойсковой армии Восточного военного округа вооруженных сил российской федерации, потери врага уточняются.

Наши воины уничтожили 2 истребителя-бомбардировщика Су-34, 3 истребителя Су-34СМ, 3 вертолета и беспилотник. Информацию по поводу еще одного вражеского самолета уточняют.

У врага нет успеха в продвижении, поэтому он продолжает наносить ракетные удары по украинским городам. Войска оккупантов продолжают нести серьезные потери.

06:48 С начала войны в Житомирской области погибли 43 человека.

06:43 Российские оккупанты обстреляли две школы – в Харькове и Мерефе.

06:41 В Киеве из-за падения остатков ракеты загорелась многоэтажка. По предварительным данным погиб один человек, еще трое получили ранения.

06:36 Глава Запорожской ОВА Александр Старух заявил, что Запорожье готово принять 30 тысяч беженцев.

06:32 В СНБО опровергли информацию о торговле гумпомощью в Хмельницкой области.

06:30 В России похоронили замкомандира авиаполка Олега Червова, убитого на войне против Украины.

06:25 По данным американской разведки, в Украине погибли больше 7 тысяч российских солдат.

06:19 Правительство Японии готовится к приему беженцев. Страна планирует принять 1900 украинцев и предоставить им 1-летний статус резидента для пребывания на своей территории.

06:17 В Канаде запретили вещание пропагандистских телеканалов RT и RT France.

06:15 Авиакомпания Royal Air Maroc отменила все рейсы в Россию.

06:11 Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что слова Сергея Лаврова об обстреле роддома в Мариуполе, где он подтвердил атаку, но говорил, что помещение заняли "нацисты", используют в Международном уголовном суде.

06:07 Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Кремль постоянно придумывает ложь, чтобы оправдать свои зверства.

06:00 Италия отобрала элитный жилищный комплекс близкого друга Путина олигарха Петра Авена.

05:45 В МИД Франции считают, что Россия только притворяется, что ведет переговоры с Украиной.

05:40 Госспецсвязи: на протяжении месяца на украинские сервисы совершено более 3 тысяч DDoS-атак.

05:32 Twitter удалил более 50 тысяч лживых твитов о войне России против Украины.

05:22 Великобритания, США и Франция запросили экстренное заседание Совбеза ООН по войне в Украине.

05:16 Европейские автоконцерны временно останавливают производство из-за дефицита украинских кабелей.

05:12 Россияне поразили ракетами три судна Панамы в Черном море. Это произошло в разные дни после начала войны 24 февраля.

05:01 Правительство Австрии собралось расширить санкции против российских олигархов.

04:50 Минфин США объявил о начале работы специальной группы по поиску и аресту активов российских элит и олигархов.

04:20 Фактически по всей Западной Украине раздались сирены – воздушная тревога.

03:58 Успехи в Сумской области: в Боромле уничтожили САУ и "Бук" россиян, также поцелили в склад их боеприпасов.

03:45 Мэр Мариуполя Бойченко: Люди покидали Мариуполь под выстрелами и разрывами "Градов".

03:40 Twitter решил маркировать аккаунты государственных СМИ Украины и Беларуси – до завершения войны. Российские аккаунты сеть маркирует уже давно.

03:20 Майя Санду: Молдова не прекращала требовать у России, чтобы та убрала войска из Приднестровья.

02:47 В Китае заявили, что не знали о планах России напасть на Украину, а знали бы – предотвратили.

02:36 Пентагон: В войну в Украине вовлечены около 75% батальонно-тактических групп России.

02:30 Канада запрещает и белорусским самолетам заходить в воздушное пространство страны.

02:00 Экс-посол США в России Макфол: В Кремле взбешены заявлением посла Китая, приветствовавшего стойкость украинцев.

01:30 СБУ: Россия запускает фейки об "атаках ядовитыми веществами", чтобы отвлечь внимание от Мариуполя.

00:49 Президент Украины обнародовал обращение к украинцам и миру по итогам 16 марта. Основные тезисы:

Россиянам следует немедленно уходить – пока такая возможность еще есть. Каждый российский солдат, сложивший оружие, получит шанс на жизнь.

Гуманитарные коридоры в этот день не работали, потому что российские военные не прекращали обстрелы.

В блокадном Мариуполе российская авиация целенаправленно сбросила сверхмощную бомбу на драматический театр, где скрывались от обстрелов сотни людей.

Зеленский в выступлении перед Конгрессом США в очередной раз призвал Запад к введению бесполетной зоны над Украиной и к поставке большего количества оружия для защиты.

Каждому украинцу, потерявшему свой дом в результате боевых действий или обстрелов, государство восстановит все.

Переговоры с Россией продолжаются. Приоритеты Украины совершенно понятны: завершение войны, гарантии безопасности, суверенитет, восстановление территориальной целостности.

Видео обращения Зеленского по итогам 16 марта:

00:37 Пока предварительно: Россия не выплатила долларовый долг, можно ожидать объявления технического дефолта.

00:21 В небе над Киевщиной наши защитники только что сбили СУ-25 и подбили СУ-35 врага.

00:06 ВСУ уничтожили склад боеприпасов и 10 топливозаправщиков российских оккупантов.

16 марта

23:54 Офис Президента: мэра Мелитополя Федорова обменяли на 9 юных российских срочников.

23:17 В Сарнах Ровенской области упали российские ракеты.

23:10 Жуткие цифры: 86,6% россиян поддерживают вооруженное вторжение в ЕС, в частности – в Польшу.

23:00 В разных городах Беларуси раздались взрывы: это могли быть учения, но могла быть и провокация России.

22:35 У россиян забрали последнюю возможность попасть в Европу: Air Serbia отменила рейсы.

22:31 За сутки 16 марта украинские системы ПВО уничтожили 5 самолетов и 3 вертолета врага.

22:30 Украина и МАГАТЭ готовят соглашение о гарантиях безопасности ядерных объектов.

22:15 Министр обороны Резников: ситуация непростая, но мы переходим в контратаки. Тем временем в уже 200 российских городах хоронили погибших в Украине захватчиков.

22:07 В Запорожье встретили колонну авто с эвакуированными людьми из Мариуполя.

21:41 Более 200 укрытий в Киеве уже подключили к Wi-Fi.

21:27 НАТО отказалось вмешиваться в войну и закрыть небо, но будет помогать Украине оружием.

21:14 Бывший теннисист Александр Долгополов вернулся в Украину, чтобы защищать страну от рашистов.

20:58 Европейский суд по правам человека прекращает рассмотрение исков против России после ее изгнания из Совета Европы.

20:52 Замминистра обороны Анна Маляр опровергла обвинения в том, что мужчин, приехавших из районов проведения боевых действий якобы активнее вызывают в военкоматы, чем других.

20:44 Стало известно, что Глава медбатальона "Ангелы Тайры" Юлия Паевская попала в плен к россиянам.

20:31 В Киеве задержали вражеского диверсанта, фотографировавшего позиции ВСУ и критическую инфраструктуру.

20:18 В Харькове пограничники задержали вооруженную пару, которая ехала на угнанном авто.

20:02 Под завалами общежития в Чернигове нашли 5 погибших, среди которых трое – дети.

19:56 В Канаде был арестован российский самолет "Руслан". Его передадут по требованию Вооруженных Сил Украины.

19:49 Зеленский провел переговоры с президентом Турции Эрдоганом. Темой разговора стало проведение переговоров с Россией.

19:37 Прокуратура начала расследование похищения мэра Скадовска Александра Яковлева.

19:29 После брифинга Джо Байден в ответ на вопросы журналистки заявил, что считает Путина военным преступником.

19:22 В Одесской области задержали группу мародеров, угнавших авто и ценные вещи переселенцев.

19:16 Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова провела встречу с прокурором Международного уголовного суда Каримом Ханом, который прибыл в Украину для расследования преступлений России.

19:11 Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон передаст Украине 800 систем ПВО, 9 тысяч противотанковых комплексов, боеприпасы, оборудование и беспилотники.

19:03 В Генштабе заявили, что российские оккупанты держат в заложниках целые города, грабят и похищают людей. Также там сообщили, что за сутки наши защитники уничтожили 3 вражеских самолета.

19:01 Глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что Николаев может стать тыловым городом. Также он анонсировал усиленные меры безопасности в городе.

18:56 Мэра Мелитополя Ивана Федорова освободили из плена оккупантов.

18:48 В Генштабе ВСУ заявили, что в ОРДЛО близки к гуманитарной катастрофе из-за принудительной мобилизации.

18:32 ГБР передало армии миллион долларов, которые чиновник хотел вывезти за границу.

18:27 В Киеве задержали священника УПЦ МП Онуфрия из-за диверсионной деятельности.

18:18 Королева Дании Маргрете II поддержала украинцев и заявила, что передаст в помощь жертвам войны 150 тысяч долларов.

18:14 Оккупанты на Донбассе начали новую волну "мобилизации" и заставляют воевать подростков и пожилых людей.

18:10 Россияне сбросили сверхмощную бомбу на драмтеатр Мариуполя, где укрывались мирные люди.

17:57 Киберполиция разоблачила мошенника, зарабатывавшего под видом продажи бронежилетов.

17:44 ФИФА передала Украине лекарства и медицинское оборудование.

17:41 Берлинале отказывается бойкотировать российские фильмы, но не допустит делегацию из России.

17:34 В Генштабе сообщили, что днем ​​оккупанты в Мариуполе обстреляли эвакуационную колонну. Число погибших и пострадавших уточняется.

17:30 Международный суд ООН в Гааге принял решение о введении временных мер против России. Страна-агрессор обязана завершить войну и вывести войска с территории Украины. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что игнорирование этого решения Россией приведет ее к еще большей международной изоляции.

17:20 Издание Financial Times опубликовали материал, в котором говорится, что в ходе переговоров Украина может согласиться на нейтралитет в обмен на гарантии безопасности.

17:17 В полиции сообщили об одном раненом в результате утренней атаки на железнодорожный вокзал.

17:14 Под Изюмом ВСУ уничтожили 30 российских солдат и командира БТГр 488-го мотострелкового полка России.

17:10 В Херсонской области ячейка партии ОПЗЖ прекратила свое существование.

17:01 В ГСЧС заявили, что оккупанты ищут форму спасателей для того, чтобы организовать провокации.

16:58 Швейцария расширила санкции против России, добавив 197 человек и 9 компаний.

16:51 В МВД заявили о проблеме с закупкой бронежилетов из-за антикоррупционного законодательства.

16:46 Возле Николаева ВСУ сбили очередную "гордость" России – боевой вертолет Ка-52.

16:35 В боях за Киев погиб один из создателей батальона "Азов" Николай Кравченко.

16:12 Вооруженные Силы Украины уничтожили 23-летнего российского военного Георгия Дудурова – сына заместителя губернатора Ненецкого автономного округа России.

15:56 В Бердичеве оккупанты обстреляли жилой район. Минимум 2 человека получили ранения.

15:43 В Херсоне исчез ветеран АТО Максим Негров. Предполагают, что его похитили оккупанты.

15: 30 Украина стала членом "Энергетического Евросоюза".

15:17 Владимир Зеленский выступил с обращением к Конгрессу США. Глава государства предложил создать новое объединение U-24-United for piece (единение для мира). Кроме того, он призвал вводить новые санкции против России и предоставить Украине системы С-300 для обороны воздушного пространства.

Выступление Зеленского перед Конгрессом США: смотрите видео

14:50 Россию официально исключили из Совета Европы.

14:29 Глава Николаевской ОГА Виталий Ким заявил, что у россиян нет сил для атаки на Одессу.

13:52 российские оккупанты обстреляли рынок в Харькове, из-за чего погибли 2 человека, а еще 5 получили ранения.

13:41 Владимир Зеленский подписал указ об общенациональной минуте молчания. Каждое утро в 09:00 будут вспоминать погибших в войне России против Украины.

13:30 Крупнейшая энергетическая компания Германии E.ON прекратила закупку российского газа.

13:26 Оккупанты отпустили мэра Скадовска, но еще держат других заложников.

13:18 Корабли России обстреляли морское побережье в районе Лебедевки, Санжейки, Затоки и Беленького.

13:07 На Киевщине вспыхнул хлебный склад после обстрела оккупантами.

13:03 Сотрудников Бучанского горсовета, которых захватили оккупанты, удалось освободить из плена.

12:57 В Харькове во время тушения пожара в Слободском районе погибли двое спасателей;

12:52 Студия Paramount собрала миллион долларов на гуманитарную помощь Украине.

12:50 Глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что оккупанты уже повредили 117 украинских больниц, из которых 7 восстановить невозможно.

12:47 Стало известно о том, что в Чернигове оккупанты обстреляли людей, которые стояли в очереди за хлебом. По меньшей мере 10 человек погибли.

12:46 В Киев прибыл президент Красного Креста Петер Маурер.

12:45 Футбольный клуб Реал выделил 1 миллион евро на помощь беженцам из Украины.

12:43 Офис генпрокурора сообщил о подозрении главе "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину по статье о посягательстве на территориальную целостность и суверенитет Украины.

12:41 В Днепропетровской области полицейские обнаружили 8 пророссийских диверсантов и граждан России, которые занимались подрывной деятельностью. Их задержали.

12:26 Над Черкасщиной система ПВО сбила российскую ракету. Ее обломки повредили линию электропередач, после чего произошло возгорание травы.

12:20 За сутки рашисты нанесли более 50 ракетных ударов по Харькову.

12:18 На фронте погибла военный врач и мать 12 детей Ольга Семидьянова. С начала полномасштабного вторжения она практически не покидала горячие точки.

12:17 Россияне похитили мэра Скадовска Александра Яковлева и его заместителя Юрия Палюха. Перед тем городской голова призвал население выходить на митинги против террористов.

12:12 Италия разрешила украинским беженцам бесплатно пользоваться общественным транспортом. Однако всего 5 дней с момента въезда в страну.

12:02 Арестович: основные силы оккупанты направляют в зону ООС.

10:58 Оккупанты обстреляли телебашню в Виннице. Эфирное вещание в городе временно не работает.

10:31 Агентство по авиационной безопасности Европейского Союза прекратило действие всех сертификатов, выданных любым компаниям, связанным с Россией. Теперь небо стран ЕС окончательно закрыто для российских пассажирских самолетов.

10:19 Из Коростеня во Францию ​​отправили автобусы с детьми.

10:17 Россияне продолжают взрывать на территории Запорожской электростанции снаряды и мины, которые неразорвались, когда они ее обстреливали.

10:09 В результате возгорания вражеских снарядов в Рубежном Луганской области 12 домов охватил огонь. Известно, что один человек погиб.

10:05 С начала жестокой войны, которую Россия начала в нашем государстве, погибли 103 украинских ребенка. Еще больше сотни – пострадали. По словам Ирины Верещук, россияне ежедневно убивают в Украине как минимум 5 детей.

10:00 Рашисты устроили погром в Бучанском городском совете. Там они пленили 6 работников и волонтеров, которые до последнего под обстрелами помогали местным.

09:58 Зенитные ракетные войска ВСУ уничтожили и потопили два вражеских истребителя Су-30. Они хотели атаковать населенный пункт в Одесской области.

09:49 В ряде оперативных направлений Вооруженные Силы Украины пошли в наступление. По словам Михаила Подоляка, это кардинально меняет диспозиции сторон.

09:45 Сегодня Украина не может провести безопасную эвакуацию населения из городов, где продолжаются боевые действия. Все потому, что "Красный Крест" не дал ответ нашей власти.

09:43 В Запорожье из Мариуполя прибыли уже 3 207 автомобилей. Более 3 тысяч человек, из которых 772 ребенка, расселили.

09:38 Япония упростит въезд на свою территорию для беженцев из Украины. В частности, в страну смогут приехать украинцы, у которых нет там родственников или знакомых.

09:38 "Большая семерка" соберется на заседание из-за вторжения России в Украину.

09:29 Потери рашистов: 13,8 тысячи человек, 230 танков, 1375 боевых бронированных машин, 190 единиц артиллерийских систем, 43 средства ПВО, 84 самолета, 108 вертолетов и прочее.

09:27 Разбор завалов на телебашне возле Ровно завершили. Число погибших выросло до 21 человека.

09:25 Пожар в доме Шевченковского района Киева локализован. Спасатели продолжают работу по ликвидации последствий обстрелов.

09:22 В Киевской области бойцы 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев ликвидировали колонну вражеской артиллерии. Эта техника обстреливала мирные города и деревни.

Смотрите видео, как наши военные уничтожили вражескую колонну:

09:13 Ночью оккупанты выпускали ракеты по Виннице. Известно, что один объект был разрушен. Жертв или пострадавших среди людей нет.

09:06 В МВД говорят, что уничтожение Мариуполя и Харькова – личное указание Путина. Поэтому остановить это тоже может только он.

08:57 Ночью оккупаны выпустили снаряды по одной из харьковских школ. Пока известно об одном пострадавшем лице.

08:56 В Харькове за период войны российские террористы убили не менее 500 гражданских. Спасатели продолжают поисковые работы под завалами.

08:54 Если война затянется, ООН прогнозирует обеднение 90% украинцев. Именно столько наших граждан, по мнению организации, будут жить на грани бедности.

08:27 В Киевской области всю ночь продолжались артиллерийские бои. ВСУ уничтожили много рашистов и их технику.

08:21 Для Украины зарегистрировали 300 миллиардов долларов, которые российский Центробанк потерял на своих счетах за границей.

08:15 Пакистан отправил в Украину первые 2 самолета с гуманитарной помощью. Об этом просило наше посольство в Исламабаде.

07:35 Ночью на одной из железнодорожных станций Запорожья раздался взрыв. Сейчас местные власти устанавливают, что случилось.

07:32 Российские террористы обстреляли Шевченковский район Киева. Осколок от вражеского снаряда попал в обвалившуюся на последних этажах 12-этажку. Местных жителей эвакуировали. Сейчас известно о двоих пострадавших.

Последствия попадания осколков в жилой дом / Фото ГСЧС

07:17 С начала войны из Украины выехали больше 3 миллионов человек. Больше всего – в Польшу.

07:12 ВСУ смогли пойти в контрнаступление и нанести сокрушительные удары по оккупантам на временно занятых ими территориях.

06:29 Япония ввела запрет на экспорт около 300 товаров и услуг в Россию и Беларусь. Все для того, чтобы не укреплять обороноспособность этих государств.

06:23 Монастырский: После окончания войны несколько лет пойдут на разминирование Украины.

06:11 Энтони Блинкен заявил, что независимая Украина переживет Путина.

06:04 На Северском направлении в армии российских оккупантов появились проблемы с поставкой боеприпасов. Поэтому они перестали вести активные наступательные действия.

06:01 Российские оккупанты до сих пор пытаются захватить Киев. По словам городского головы Виталия Кличко, варианта сдачи столицы категорически не может быть.

05:32 В ЮНИСЕФ рассказали, что за 20 дней российского вторжения беженцами стали 1,5 миллиона детей из Украины.

05:18 В Борисполе состоялась церемония прощания с героическим полковником ВСУ Валерием Гудзем. Он был экскомандиром легендарной 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила.

05:04 Мариуполь российские захватчики начали обстреливать еще и с моря. В частности ракеты выпускали с кораблей недалеко от села Белосарайская Коса.

04:36 в Харькове взрывы из-за действий оккупантов раздавались по всему городу. Точной информации о районах атаки нет.

04:32 Оккупанты задержали эвакуационную колонну на Сумщине, телефоны у людей отобрали и сожгли. Особенно сложная ситуация сложилась в Тростянце – оккупанты там не выпустили людей.

04:25 Денис Шмигаль рассказал, что потери Украины от 20 дней войны составляют более 500 миллиардов долларов.

04:09 В Виннице во время воздушной тревоги раздавались взрывы. Предварительно, информации о том, где именно атаковала Россия – нет.

04:08 Денис Шмыгаль заявил, что основными сферами новых санкций должно стать признание Евросоюзом и США России как страны, которая спонсирует терроризм.

03:53 Сенат США одобрил резолюцию по Владимиру Путину. В документе он фактически признан военным преступником.

03:28 Артиллерия 30 ОМБр имени Острожского ВСУ атаковала оккупантов. Добавили, что о потерях врага читаем завтра в ежедневных сводках.

Артиллерия "тридцатки" не дала поспать российским оккупантам – смотрите видео

03:22 ВСУ уничтожили 7 боевых вертолетов России в районе Чернобаевки.

03:20 На Полесском направлении захватчики не проводят наступательных действий, однако хаотично минируют местность.

02:53 В Киеве и Львове и практически на всей территории Украины раздаются сирены. Людей призывают немедленно пройти в укрытие.

02:35 Беларусь перебрасывает из Минска к украинской границе 120 мотопехотную бригаду.

02:10 СМИ: Джен Псаки шутит, что Россия, возможно, действительно ввела санкции против покойного отца президента Байдена. Они санкционировали Джозефа Робинета Байдена, а не Джозефа Робинета Байдена-младшего.

02:09 В Харькове во время воздушной тревоги раздался мощный взрыв. Пока деталей нет.

01:56 Враг понес значительные потери под Мариуполем и вынужден привлекать резервы морской пехоты. В частности, из состава 810 отдельной бригады морской пехоты русской армии.

01:48 В Центре противодействия дезинформации рассказали, что у Путина остались только 3 "карманных" олигарха – Юрий Ковальчук, Геннадий Тимченко, Сергей Чемезов.

01:35 В Киеве и большинстве регионов Украины воздушная тревога.

01:29 Владимир Зеленский обратился к украинцам после 20 дней войны. В частности, Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Украины:

отметил, что постоянно есть ощущение – еще немного, и мы победим, однако добавил – для этого нужны усилия, нужно бороться и работать каждому на своем месте;

любая война завершается соглашением, поэтому переговоры между Украиной и Россией продолжаются – российские позиции на переговорах звучат уже более реалистично, и необходимо время, чтобы решения были в интересах именно Украины;

враг понес большие потери – техники и сотни солдат, в том числе и генерала;

от артиллерийского удара российских войск погибли еще два журналиста – украинка и представитель американской Fox News;

это еще одна веская причина, чтобы усиливать западные санкции против России. Усиливать, пока российское государство не прекратит войну;

отметил наградами 139 военных, 32 – посмертно.

Ночное обращение Зеленского за 16 марта – смотрите видео

01:19 В Генштабе ВСУ объяснили, что военное командование России досрочно выпускает курсантов и бросает в бои в Украине.

00:53 Россия привлекла к войне против Украины около 150 тысяч своих солдат. Более чем за 3 недели после вторжения она уже потеряла 40% этих подразделений.

00:50 К побережью рядом с Одессой приблизились несколько групп десантных кораблей оккупантов. Это подтверждают несколько спутниковых снимков.

00:44 СМИ: Путин обратился за помощью к Северной Корее, но даже там отказали. Пишут, что Ким Чен Ын сказал – Россия "слишком сумасшедшая".

00:26 Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что война, которую Россия развязала против Украины, начало Третьей мировой. Это должен осознавать весь мир.

00:22 Бойцы полка "Азов" ликвидировали топ-военную армию оккупантов. Впоследствии стало известно, что это был генерал-майор Олег Митяев.

00:20 Еще одна партия системы беспроводной спутниковой связи Starlink прибыла в Украину. Это позволит украинцам с помощью спутников получить доступ к широкополосному интернету.

00:07 Премьер Польши Матеуш Моравецкий заверил, что его страна будет и дальше поддерживать Украину. Политик заверил, что не забудут кровь на улицах, не забудут страдание людей.

15 марта

23:53 Один из известнейших телеканалов Германии ZDF обнародовал запись убийства гражданского россиянами под Киевом.

Оккупанты убили гражданского под Киевом: видео

23:44 Российские оккупанты с 24 февраля контролируют Чернобыльскую зону. Есть информация, что там пожар, однако у украинских спасателей нет возможности гасить там пожары.

23:23 Советник МВД Украины Антон Геращенко заявил, что оккупанты людей морят голодом и не дают доступа к лекарствам, им нужна вода.

23:21 Президент Украины подписал закон о запрете изготовления и распространения пропаганды. Речь идет о материалах, направленных на пропагандирование действий государства-агрессора.

23:16 Владимир Зеленский поблагодарил министров Польши, Словении и Чехии, которые во время войны России против Украины приехали в Киев. По его словам, это мужественный и верный шаг.

Зеленский о встрече с лидерами Польши, Чехии и Словении в Киеве: видео

23:13 Оккупанты разбомбили Управление Донецкой епархии ПЦУ в Мариуполе. В этом здании каждый день помогали нуждающимся людям.

23:06 Великобритания обновила список санкций против России – туда попали около 350 физических и юридических лиц страны-агрессора. В частности, премьер Михаил Мишустин, спикер Путина Дмитрий Песков, министр обороны Сергей Шойгу, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

22:57 СНБО обнародовал список высшего военного руководства России, которое уже убили украинские воины. Речь идет о 4 генерал-майорах и 6 полковниках.

22:47 Произошел вражеский обстрел между Никополем и Алексеевкой на Днепропетровщине. Сейчас там работают пожарные, тушат возгорание в результате обстрела.

22:34 ПАСЕ официально признала молдавское Приднестровье территорией, оккупированной Россией.

22:29 Президент Украины провел встречу с представителями правительств Польши, Чехии и Словении. Владимир Зеленский в Киеве рассказал, какая сейчас ситуация в нашей стране.

22:14 Группа хакеров Anonymous в поддержку Украины взломала сайт "Росатома" – российского госхолдинга, в который входят все гражданские атомные компании страны-агрессорки. Гигабайты их данных уже слили в сеть.

22:10 Парламентская ассамблея Совета Европы единогласно приняла решение об изгнании России. Там также призвали предоставить Украине средства защиты воздушного пространства.

22:09 Ирина Верещук рассказала, что на 16 марта запланирована эвакуация из Мариуполя и Изюма. Однако из-за комендантского часа эвакуации из Киевской области не будет.

22:06 Российские СМИ атакуют выехавших из Мариуполя людей, создавая очередной фейк. Ирина Верещук рассказала, что пропагандисты требуют на камеру рассказать, как полк "Азов" якобы "не выпускал жителей из города".

22:05 Обороняя Киев, героически погиб лейтенант Владимир Стельмах. Он был игроком регбийного клуба Ровно.

22:01 Ирина Верещук рассказала, что из 9 согласованных гуманитарных коридоров сработали 7. Министр добавила, что удалось спасти почти 29 тысяч человек.

21:38 Подоляк сообщил, что Украина и Россия продолжат переговоры 16 марта. Он отметил, что между сторонами есть принципиальные противоречия, но простор для компромисса тоже есть.

21:36 В МВД сообщили, что российские захватчики уже уничтожили в Украине 3500 объектов инфраструктуры.

21:35 Вооруженным Силам удалось остановить наступление российской армии. Интенсивность продвижения оккупантов вглубь Украины снижена.

21:32 Нацгвардейцы арестовали русского наемника.

21:14 Российские оккупанты разрушили критическую инфраструктуру в Луганской области. Из-за вражеских обстрелов там уже нечего ремонтировать.

21:12 Оккупанты попытались атаковать украинских пограничников в Донецкой области, однако те их разгромили.

21:05 Байден подписал законопроект об "исторических" 13,6 миллиарда долларов для Украины.

21:04 Россияне убили в Мариуполе гражданского.

21:03 Вблизи Харькова украинцы сбили еще один российский самолет.

У врага стало на один самолет меньше: смотрите видео (18+)

(Внимание: содержит нецензурную лексику)

20:50 Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил, что утром россияне атаковали город. Теперь там продолжаются бои. Украинские защитники зашищают Харьков.

20:48 В США готовят законопроект, позволяющий конфисковать имущество подсанкционных россиян.

20:44 Из Мариуполя гуманитарным коридором выехало около 20 тысяч человек.

20:34 Бои в Николаевской области идут по всем направлениям, однако украинские войска отбивают вражеские атаки. На 16 марта готовят гуманитарный конвой в те села, которые уже освободили украинцы.

20:30 Госрезервы России могли уничтожить. Вероятно, страну ждет голод.

20:17 Резников 16 марта обсудит с министрами НАТО оказание новой военной помощи.

20:15 Под завалами многоэтажки возле станции "Армейская" в Харькове обнаружили погибшего человека.

20:08 Польша может заменить Россию на G20.

20:06 Число блокпостов на дорогах Украины сократили до 1 500.

19:52 Российские оккупанты нанесли ракетные удары по Малинскому району Житомирской области. В результате обстрела врага погиб один человек.

19:47 Глава Европейского совета Шарль Мишель поговорил с Путиным и призвал его прекратить войну.

19:45 Россия ввела санкции против Трюдо и более 300 канадских депутатов.

19:44 Российские военные преступники похитили на митинге в Бердянске активиста Виталия Шевченко.

19:42 По факту гибели украинской журналистки и оператора Fox New прокуратура возбудила уголовное дело по статье о нарушении законов и обычаев войны, объединенной с умышленным убийством.

19:36 Захватчики обстреляли автобус БФ "Восток-СОС", эвакуировавший людей из Луганщины.

19:31 Россияне нанесли удары по двум населенным пунктам Одесщины. Ранения получили 2 украинца.

19:27 Вечерняя сводка Генштаба ВСУ:

наступательная операция против Украины продолжается: противника остановили, он несет потери,

русские захватчики наносят ракетно-бомбовые удары по мирному населению, жилым кварталам, школам и детским садам, берут людей в заложники, совершают мародерство,

ВСУ развернули части резерва и перешли в контрнаступление,

продолжаются бои за освобождение окрестностей Мариуполя, воины "Азова" разбили подразделение российских спецназовцев,

в Луганской области защитники уничтожили 5 "Градов" с боеприпасами, 3 танка Т-72, ​​1 БМП-3 и более 15 оккупантов,

Украина прикрывает государственную границу и побережье.

19:09 Йенс Столтенберг созывает на 24 марта внеочередной саммит НАТО из-за ситуации в Украине. На него приедет и американский лидер Джо Байден.

19:04 Зеленский выступил перед парламентом Канады:

президент попросил Трюдо представить, что в Канаде началась война, что везде раздаются взрывы, постоянно поступают сообщения о погибших, в частности невинных детях, канадских парламентариях он призвал подумать, чтобы было, если бы кто-то блокировал Ванкувер и держал там сотни тысяч людей, если бы кто-то бил по канадским жилым массивам и повредил станцию ​​Bruce Station в Онтарио;

украинский лидер подчеркнул, что знает: Канада искренне и действенно поддерживает Украину. Однако объяснил, что хочет, чтобы канадцы почувствовали, как сильно украинцы стремятся жить и победить ради жизни.

Глава государства поблагодарил Канаду за помощь и санкции, добавил, что в современных условиях нужно уже больше – реальную поддержку, которая поможет спасти жизнь целого мира. Он попросил Трюдо помочь с закрытием неба над Украиной.

Выступление президента перед канадским парламентом: смотрите видео

18:46 Оккупанты понесли значительные потери при попытке взять штурмом Харьков из Пятихаток.

18:43 Российские оккупанты не прекращают наступление на Харьков, но получают достойный отпор. Украинские военные не дают врагу продвинуться в город ни на метр.

18:23 Эвакуация мирных жителей из Сум началась. Первая колонна с эвакуированными уже отправилась.

18:21 В Запорожье прибыла первая партия Starlink.

18:19 На большей части страны взвыли сирены. Воздушную тревогу объявили в Черкасской, Тернопольской, Львовской, Киевской, Ровненской, Волынской, Тернопольской и Прикарпатской областях.

17:40 НАТО усилит противоракетную оборону на восточных границах Североатлантического союза.

17:32 Кабинет Министров провел заседание, основные решения правительства:

предприятия с оборотом до 10 миллиардов гривен смогут перейти на уплату единого налога,

ФЛП не будут платить ЕСВ за своих мобилизованных сотрудников, это будет делать государство,

санкции за нарушение закона об РРО не будут применяться до окончания военного положения,

до конца 2022 года плательщики освобождаются от уплаты за землю, расположенную там, где ведутся боевые действия,

не будет взиматься НДС за товары, которые были уничтожены во время войны или переданы для обороны,

отменят акциз на горючее, а ставка НДС по этим позициям будет уменьшена до 7%,

новая налоговая система должна заработать уже на этой неделе,

правительство запустило программу дополнительной поддержки, чтобы при первой возможности в Украине запустилась посевная кампания, сельхозпроизводители уже могут получить кредиты под 0%.

17:31 Канада добавила в списки санкций еще 15 россиян. В частности, в список попал представитель минобороны России Игорь Конашенков.

17:28 Жертвами военной агрессии России в Украине стали еще два представителя СМИ. Погиб оператор Fox News Пьер Закжевский, а также украинская журналистка Александра Кувшинова.

17:20 США вводят новые санкции. В списке ограничений – жена Лукашенко, отдел МВД Чечни и военные.

17:19 Украинские защитники уничтожили танки и БМП-3 в Луганской области, вражеский экипаж – тоже.

17:15 В ПАСЕ продолжаются дебаты об исключении России из организации.

17:04 На Яворовском полигоне, куда утром 13 марта орки нанесли ракетные удары, погиб полковник Олег Ящишин. В Гарнизонном Храме Петра и Павла произошло прощание с Героем.



Во Львове простились с Олегом Ящишоном / Фото Валентины Полищук, 24 канал

17:03 В Луганской области полностью или частично обесточены 36 населенных пунктов, без газоснабжения – 30.

16:58 Оккупанты взяли в заложники сотрудников и пациентов областной больницы в Мариуполе.

16:57 Россия ввела санкции против американских политиков, в частности Байдена и Блинкена.

16:51 ВСУ контролируют все направления в Днепропетровскую область.

16:40 Рада может на 67 миллиардов увеличить расходы на оборону.

16:29 Рада поддержала признание добровольцев терробороны ветеранами войны.

16:28 Владимир Зеленский записал новое видеообращение, основные положения президента:

обстреливая украинские города, Россия разрушает и себя,

государство-агрессор не перестает бить по цивильной инфраструктуре и мирным людям,

новым главой Киевской ОВА стал Александр Павлюк,

новым командующим Объединенных сил назначили Эдуарда Москалева,

работают коридоры из Сум, Тростянца, Лебедина, Шостки и Конотопа в направлении города Полтава, оккупанты сорвали работу гуманитарных коридоров в Киевской области, остается заблокированной и колонна с гуманитарным грузом для Мариуполя,

НАТО показывает Украине, что для нее двери в Альнс закрыты, помогать с закрытием неба над Украиной там тоже пока не хотят,

на международный бизнес, еще работающий в России, следует давить.

Дневное обращение президента за 15 марта: смотрите видео

16:25 Предприниматели будут платить всего 2% от оборота, Рада одобрила налоговые льготы на время войны. Кроме того, нардепы проголосовали за гарантии для учителей в условиях военного времени – у педагогов будет работа и зарплата.

16:23 76% украинцев считают, что дела в стране двигаются в правильном направлении. Это самый высокий показатель за всю историю.

16:17 Ермак удивлен решениями Израиля по Украине и украинцам. В то время как страны Европы отменяют ограничения, чтобы украинским беженцам было легче попасть к ним, Израиль делает наоборот.

16:13 В Украине запущена новая горячая линия поддержки для семей военных и ветеранов.

16:10 Киевлян призывают не предоставлять личные данные подозрительным людям, якобы предлагающим помощь.

16:06 В Нововолынске простились с погибшим в войне за Украину Героем Романом Марценюком.

16:00 В Николаевской области идут бои, украинские защитники выбивают вражеские войска.

15:59 В селе Мохнатин возле Чернигова оккупанты расстреляли трех подростков

15:55 Число погибших в результате авиаудара по телевышке на Ровенщине возросло до 20, пострадавших – 9.

15:52 В 13 областях Украины возобновили обучение.

15:45 Поселок Золочев Харьковской области обстреляли реактивными системами "Ураган". В результате атаки врага погибли 5 человек.

15:41 Народные депутаты проголосовали за продление в Украине военного положения до 25 апреля.

15:32 Пожар в многоэтажке на Святошино был ликвидирован. Жертвами очередной агрессии россиян стали 3 человека, еще 5 – травмированы.

15:29 Оккупанты разбомбили базу "Большого строительства" в Николаевской области, которая строила объездную дорогу.

15:17 Великобритания ввела новый пакет экономических санкций против России.

15:11 Михаил Подоляк сообщил, что переговоры Украины с Россией продолжаются. Стороны обсуждают прекращение огня и вывод войск.

15:06 Александр Лукашенко заявил, что "не собирается" вступать в войну против Украины, потому что его "туда не зовут".

14:56 Военные терробороны продолжают контролировать ситуацию в Одессе.



Украинцы контролируют ситуацию в Одессе / Фото Минобороны

14:54 ООН информирует, что количество беженцев из Украины уже достигло 3 миллионов.

14:45 Арестович сообщил, что Россия будет прибегать к ракетным ударам баллистическими ракетами "Искандер" или крылатыми ракетами.

14:44 Пророссийского политика Илью Киву лишили депутатского мандата.

14:42 Под завалами школы в селе Зеленый Гай Николаевской области нашли тела 7 погибших.

14:41 Владимир Зеленский выступил на встрече лидеров государств Joint Expeditionary Force, основные тезисы президента:

НАТО загипнотизировано агрессией России,

Украина не претендует на активизацию 5 статьи договора о НАТО и понимает, что не войдет в Альянс,

санкций недостаточно, ведь российские пропагандисты до сих пор запугивают, что война будет дальше и даже в других странах,

некоторые компании ушли из России, но выжидают, когда можно вернуться,

требуется запрет российского флота, эмбарго на любую торговлю, полное отключение России от SWIFT,

российскую военную машину еще можно остановить,

ракеты, бомбы, вертолеты России будут направлены против Европы, если Украина не выдержит,

Украине очень нужны самолеты.

14:34 Из-за обстрела аэропорта Днепра ранен один человек.

14:32 Оккупанты цинично обстреляли Александрополь в Донецкой области.



В результате удара по Александрополю повредило админздание / Телеграм Павла Кириленко

14:28 Из Мариуполя уже выехали 2 тысячи легковых машин, еще столько стоят на выезде из города.

14:23 Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что россияне бомбят город кассетными снарядами, которые запрещены и должны быть вообще уничтожены.

14:22 Арестович заявил, что враг уже третьи сутки почти не применяет авиацию по Киеву, Харькову, Сумам.

14:18 Виталий Кличко показал руины дома в Святошинском районе. Мэр Киева сообщил, что, по предварительным данным, погибли 4 человека.

Последствия разрушений в Святошинском районе: смотрите видео



14:17 Вражеский снаряд снес пол дома в Харькове.

14:16 С начала войны на границе поймали около 700 военнообязанных мужчин.

14:12 На Волынском направлении противник удерживает группировку на охране украинско-белорусской государственной границы. Вероятность провокаций сохраняется.

14:04 58-я отдельная мотопехотная бригада им. гетмана Ивана Выговского уничтожила 5 вражеских боевых машин "Град" и транспортно-заряжающих машин.

13:58 НАТО впервые развернуло силы реагирования: Альянс направляет подкрепление на восток.

13:52 ДБР провело обыски у нардепов ОПЗЖ и изъяло оружие.

13:51 Оккупанты начали формирование карательных органов в Луганской области.

13:49 За 14 марта СБУ ликвидировала 20 вражеских диверсионно-разведывательных групп.

13:48 В Генштабе есть информация, что Россия готовит наемников в Смоленске и белорусских Гомеле и Бобруйске.

13:42 Российская армия хотела прорваться на Полесском направлении: ВСУ отбили атаку.

13:41 Оккупанты понесли потери возле Лисичанска и отошли.

13:38 В Киевской области был введен комендантский час до 17 марта, как и в столице.

13:26 В подбитом российском танке под Изюмом находились юные курсанты.

13:26 За дни обороны Мариуполя уничтожили десятки вражеских танков, бронированную технику и живую силу оккупантов.

13:26 В ВСУ заявили, что пока нет мобилизации в регионах и ее не планируют.

13:22 Российские оккупанты уничтожили в Украине по меньшей мере 28 церквей, мечетей и синагог.

13:11 Артиллерия королевской бригады уничтожила 3 ​​танка и БМП россиян в Луганской области.

13:08 Разведка назвала имена военных зенитно-ракетного полка России, обстреливающих украинские города.

12:59 Город Ахтырка стоит, даже несмотря на 30 авиабомб и артиллерийские обстрелы от россиян.

12:55 Главнокомандующий Валерий Залужный сообщил, что наши потери в разы меньше, чем у врага, но жизнь каждого нашего воина – бесценна.

12:49 В Житомирской области изменили время комендантского часа и разрешили продажу алкоголя с ограничениями.

12:44 Украинская разведка сообщила, что Путин и Шойгу планируют вырубку и продажу украинского леса.

12:20 Кличко призывает мужчин вернуться в Киев и защищать город.

12:18 С начала войны в Украину вернулись более четверти миллиона граждан.

12:02 Появились доказательства, что Путин отправляет воевать в Украину 19-летних.

11:43 Почти по всей Украине воздушная тревога.

11:40 Зеленский подписал закон об уголовной ответственности за сотрудничество с Россией.

11:39 После ночной атаки на Киев Кличко объявил о комендантском часе до 17 марта.

11:28 В Харьковской области уничтожили командно-штабную машину и расположение пехоты врага.

11:15 Российские войска обстреляли больницу в Рубежном: роддом разрушен до основания.

11:04 "Азов" уничтожил генерал-майора оккупационных войск.

11:03 Ночью враг атаковал аэропорт в Днепре: есть масштабные разрушения.

11:00 В Святошинском районе Киева локализовали пожар в многоэтажке, спасли 46 человек.

10:56 В Винницкой ОВА сообщили, что утром был ракетный обстрел.

10:53 С Полтавщины в Сумы направляется 100 автобусов, доставят 100 тонн помощи и эвакуируют людей. Гуманитарный коридор был открыт в Мариуполе.

10:36 Власти Изюма просят помочь: умерших некому хоронить, вывезти людей нет возможности.

10:32 На встречу с Зеленским в Киев едут премьеры трех стран.

10:25 Режима тишины в Луганской области нет и гуманитарного коридора не будет. Из Харьковской области один коридор согласовали.

10:22 Нацбанк собрал около 12 миллиардов гривен на помощь армии и пострадавшим.

10:21 В Херсоне местные наказали "ватника", который сорвал украинские флаги.

10:19 В Сумской области началась эвакуация: колонна выехала из Лебедина, Тростянца и Конотопа.

10:15 Из-за обстрелов оккупантов в Николаевской области под завалами могут быть люди.

09:57 ВСУ уничтожили батарею залпового огня врага, из которой обстреливали Чернигов.

09:56 Из Лисичанска в Днепр эвакуировали 4 преждевременно рожденных малышей.

09:52 Сельский глава Чулаковки в Херсонской области, под дулами автоматов, предупредил общину об обысках.

09:45 Враг продолжает атаковать Харьков с воздуха, есть погибший 26-летний парень, раненые.

09:33 Оккупанты с момента нападения уже потеряли более 13,5 тысячи военных.

09:14 В Черниговской области после ночных обстрелов есть погибшие.

09:06 Из-за удара по телебашне возле Ровно число погибших выросло с 9 до 19 человек.

09:05 В Украине 15 марта открывают 9 гуманитарных коридоров.

09:01 Враг попытался прорваться в Днепропетровской области, но ВСУ его остановили.

08:58 Оккупанты снова выпустили "Грады" по Авдеевскому коксохимическому заводу.

08:51 В Рубежном враг разрушил интернат для детей с нарушениями зрения: 4 погибших.

08:44 "Укрзализныця" открывает дополнительный эвакуационный рейс из Киева и Харькова.

08:33 В Харькове под завалами обнаружили тела 7 погибших.

08:28 Мост между Энергодаром и Запорожье действительно разрушен, другие пути оккупанты обходят.

08:25 В Киеве оккупанты обстреляли еще две многоэтажки, погибли 2 человека.

08:11 Мэр Энергодара рассказал о ситуации во временно оккупированном городе. Взрывы с ЗАЭС слышны каждый день. Настроения в городе неизменные, они проукраинские. Оккупанты разрушают памятники, крушат авто и нападают на людей.

08:03 Россия начала военный сбор резервистов на Дальнем Востоке.

07:43 Враг использует больницы на захваченных территориях для лечения раненых.

07:28 Оккупанты остановили мобилизацию коммунальщиков на Донбассе, на фронт бросают луганчан.

07:21 ВСУ наносят сокрушительные удары по группировкам войск и тыловой инфраструктуре оккупантов.

07:09 В нескольких районах Киева были взрывы, произошло возгорание. Боеприпас попал в 10-этажку и частный дом.

07:03 В Сумской области согласовали ряд "зеленых коридоров".

06:51 МВД сообщило, что гражданам выдали уже десятки тысяч автоматов.

06:41 В городах, где ведутся боевые действия, уничтожены канализационные очистные сооружения.

06:33 На улицах Беларуси и России началось антивоенное движение.

06:07 Северная Македония осудила российскую агрессию и полностью поддержала антироссийские санкции от ЕС.

05:43 Реджеп Эрдоган не сказал точно, будет ли Турция покупать больше оружия у России на фоне агрессии той против Украины. Однако он отметил, что его государство оказывает Украине широкую поддержку.

05:28 В Киеве звучали сирены. По неподтвержденным данным, позже, к утру было слышно по меньшей мере 4 взрыва – два в 4:00 и еще два в 5:00. Последние могли быть где-то на Левом берегу.

05:25 Оккупанты приставили оружие к голове Александры Матвийчук, которая является главой правозащитной организации "Центр гражданских свобод". Захватчики хотели, чтобы она признала Херсон "российским". Она ответила, что Херсон – это Украина.

04:53 В Минобороны Великобритании заявили, что Россия может планировать химическую или биологическую атаку в Украине. Такая вражеская атака будет сопровождаться распространением фейков. Оккупанты, как и всегда, будут пытаться обвинить во всем Украину.



Памятка действий в случае химической атаки / Инфографика 24 канала / Источник Минздрава

04:51 Украинский и польский президенты снова провели телефонный разговор. Анджей Дуда заявил, что защитники Украины нуждаются в поддержке.

04:25 Дмитрий Кулеба поговорил с главой МИД Канады. Глава МИД Украины рассказал, что в Канаде согласились, что санкционное давление на Россию будет усиливаться.

04:21 В Житомире, Одессе, Хмельницком, Винницкой области и в других городах объявили о воздушной тревоге. Людей призывают немедленно пройти в укрытие.

04:10 Россияне из 37-й мотострелковой бригады уже не вернутся из Украины. Ведь от них остался лишь металлолом.

04:07 Украина во второй раз возобновила энергоснабжение Чернобыльской АЭС. Оккупанты повторно повредили ее 14 марта сразу после ремонта.

03:50 Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обеспокоен действиями России в контексте использования ядерного оружия. В частности, он не исключает возможность ядерной войны.

03:45 Киев, Черкассы, Чернигов, Десна, Остер, Смела, Пирятин, Нежин, Кропивницкий – воздушная тревога. Всем надо пройти в укрытие.

03:28 Япония вводит санкции против 17 россиян, среди них – депутаты Госдумы.

03:20 В Госдепе США рассказали, что Штаты ввели санкции в отношении 11 физлиц в оборонном секторе России.

02:54 В Мариуполе власти опровергли различные фейки о количестве погибших горожан в результате оккупации города врагом. В частности, говорится о примерно 2357 погибших мариупольцах.

02:52 В Шостке на Сумщине после авиаудара пылает предприятие. Потери и повреждения там уточняются.

02:45 Враг из артиллерии обстрелял Большую Писаревку, что на Сумщине. Горел продуктовый завод, магазины, повылетали окна в админзданиях и частных домах.

02:43 В Центре противодействия дезинформации при СНБО сообщили о новом способе, с помощью которой оккупанты могут получить необходимую для них информацию. Они пишут в чатах только что обстрелянных городов.

02:23 В Тростянце на Сумщине оккупанты загоняют людей в фейковые "зеленые" коридоры. Все, чтобы использовать их как живой щит.

02:20 Пентагон: за 19 суток войны Россия выпустила больше 900 ракет по Украине.

01:50 СМИ: Россия просит у Китая разные формы помощи и еду.

01:20 В середине марта глава Репкинского общества охотников и рыбаков уничтожил банду орков. Захватчики требовали у Анатолия Кульгейко списки с именами всех охотников, однако в ответ мужчина подорвал ручную гранату. В результате он погиб и отправил в ад и нескольких оккупантов.

01:19 Владимир Зеленский записал обращение в ночь на 15 марта. Президент Украины:

рассказал, что за 19 дней российская армия потеряла в Украине убитыми больше, чем за две кровавых и многолетних войны в Чечне;

обратился к российским солдатам и призвал их сдаться в плен: "От имени украинского народа – даю шанс выжить";

поблагодарил тех граждан государства-агрессора, которые не прекращают попыток донести правду. Вспомнил редактора российского "Первого канала", которая ворвалась в студию с антивоенным плакатом и призвала россиян бороться;

заявил, что в течение 14 марта из Киевщины и Луганщины удалось эвакуировать 3 806 украинцев;

правительство начинает налоговую реформу и отменяет все проверки всех бизнесов;

подписал указ о награждении государственными наградами 234 военных ВСУ (59 из них, к сожалению, посмертно).

Ночное обращение Зеленского за 14 – 15 марта: смотрите видео

01:13 Оккупанты не оставляют попыток оцепить Сумы. Однако они производят перегруппировку войск и закрепляются на захваченных рубежах. В то же время у них проблемы с поставкой боеприпасов на огневые позиции.

00:59 В районе Центрального рынка в Харькове вспыхнул пожар. Информации о причинах пожара, масштабах возгорания и пострадавших нет.

00:54 Оккупанты решили провести разведку боем в районе населенного пункта Каменка Черкасской области. Понеся немалые потери, враг был вынужден отойти.

00:48 В Генштабе ВСУ заявили, что сохраняется высокая вероятность проведения провокаций для втягивания Беларуси в конфликт. Также враг планирует усиление группировки войск на Харьковском направлении.

00:45 Россияне неудачно пытаются захватить Мариуполь. Они потеряли уже до 150 военных.

00:43 Президент США Джо Байден пообещал, что Украина получит новую партию вооружения от Соединенных Штатов.

23:55 Беспилотник оккупантов пересек границу с Польшей. Впоследствии он вернулся на украинскую землю и его сбила ПВО Украины.

23:22 Глава Запорожской ОВА Александр Старух заявил, что похищенный россиянами мэр Мелитополя Иван Федоров находится в оккупированном Луганске. Там ему инкриминируют дело о "терроризме".

23:01 Владимир Зеленский внес на рассмотрение парламента законопроект о продлении режима военного положения еще на 30 дней – до 24 апреля. В ближайшее время нардепы должны утвердить соответствующий президентский указ.

22:54 Представитель Пентагона заявил, что после удара под Львовом "россияне расширяют свои цели". Джон Кирби также заявил, что Яворовский полигон не был тем местом, через которое США оказывали помощь Украине в войне с Россией.

22:42 ВСУ освободили путь от Николаева до Новой Одессы. Продвинулись в юго-восточном направлении, однако есть неудачи на северо-восточном направлении.

22:35 В Запорожье приехали первые жители Мариуполя, которые смогли эвакуироваться на собственном транспорте.

22:33 С начала полномасштабного вторжения России украинская ПВО уничтожила 45 единиц вражеской авиации.

22:27 Правительство Великобритании отправит в Украину промышленные генераторы. Главная цель – обеспечение стабильности электросистемы Украины. Также нашей стране предоставят медицинские средства.

22:18 В Fox News заявили, что их корреспондента Бенджамина Холла оккупанты травмировали под Киевом. Его госпитализировали с осколочным переломом обеих ног.

22:13 На Луганщине людей вывозили под обстрелами. Ведь оккупанты нарушили договоренности о прекращении огня. К счастью, их удалось эвакуировать.

22:05 Представительнице МИД России Марии Захаровой и еще 2 чиновникам сообщили о подозрении в совершении преступлений против Украины.

22:00 Враг обстрелял колонну мирных жителей, которых эвакуировали из Гостомеля. Погибла женщина.

21:45 В Одесской области сообщили, что есть угроза высадки российского десанта.

21:35 Вице-премьер Ирина Верещук рассказала, что из 10 гуманитарных коридоров, о которых договорились, сработали лишь 7. Удалось вывезти около 4 тысяч человек.

21:30 В результате обстрела Чернигова погибли 10 человек.

21:22 В прямом эфире пропагандистского российского канала появилась редактор с плакатом "Нет войне". Ее забрала полиция.

21:15 Международный суд в Гааге вынесет решение по делу Украины против России 16 марта.

21:14 СМИ пишут, что США предупредили союзников, что Китай готов предоставить России военную помощь.

20:59 Автобусы для эвакуциации снова не доехали до Мариуполя. Также россияне не пропустили в город грузовики с гуманитарной помощью.

20:41 Всемирный банк дополнительно выделит 200 миллионов долларов для Украины.

20:27 В Украине ликвидировали командира 12-й отдельной гвардейской инженерной бригады – полковника Сергея Порохню.

20:07 В Офисе генпрокурора активно работают над обнаружением и задержанием предателей среди украинцев, помогающих оккупантам. По словам Ирины Венедиктовой, такие есть среди правоохранителей и чиновников.

19:55 На территории Винницкой области, кроме беспилотника, была сбита крылатая ракета X-101.

19:50 В Румынии разбился российский беспилотник.

19:49 В МВД Украины сообщили, что кадыровцы планировали захватить детский дом.

19:45 Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в городе уже уничтожены 600 домов.

19:26 Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выступил перед ПАСЕ. Он призвал закрыть небо над Украиной.



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19:22 В Генштабе ВСУ говорят, что россияне пытаются захватить украинские населенные пункты вблизи города Изюм.

19:17 ЕС принял четвертый пакет санкций против России. Речь идет о карательных ограничениях против физических и юридических лиц, причастных к вторжению.

19:15 В бою под Житомиром погиб украинский летчик Евгений Лысенко из Черкасской области.

19:08 Британский журналист получил осколочное ранение и перелом обеих ног из-за обстрела россиян.

18:43 При неудачной попытке штурма на Донецком направлении оккупанты потеряли около 100 бойцов и военную технику.

18:26 В результате обстрела телебашни в Ровенской области погибли 9 человек, под завалами до сих пор остаются люди. Поисково-спасательные работы продолжаются.

18:16 Парламент Эстонии призвал партнеров закрыть небо над Украиной. Это уже вторая страна НАТО, которая пошла на такой шаг. Первой была Литва.

18:14 ЕС выделит 1,2 миллиарда евро макрофинансовой помощи и 500 миллионов гуманитарной помощи Украине.

18:10 Commerzbank, Deutsche Bank и BNP Paribas начали отключать от своих систем российские отделения.

18:06 Захватчики в Ворзеле расстреляли украинского ученого Василия Кладько.

18:03 Украинские разведчики говорят, что оккупанты целенаправленно уничтожают сельскохозяйственную технику, чтобы не могли начать посевную.

17:34 СМИ подсчитали, что оккупация украинских атомных станций будет стоить режиму Путина сотен миллионов долларов.

16:57 В Минобороны Украины еще раз призывали не распространять информацию о месте попадания вражеских снарядов.

16:49 В Херсоне похитили блогерку, которая снимала оккупантов на видео.

16:48 В Чугуеве в результате обстрела погиб 15-летний парень.

16:36 Вице-президент США Камала Гаррис встретилась с премьером Канады Джастином Трюдо, чтобы обсудить ситуацию вокруг вторжения России в Украину.

16:32 Российские оккупанты произвели обстрел Васильевского эксплуатационного цеха водоснабжения и водоотвода в Запорожье. Поэтому в реку Днепр течет загрязненная вода.

16:21 Как сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, против России уже введено 6366 санкций.

16:14 По второму "зеленому коридору" из Луганщины эвакуированы еще более 1700 человек.

16:04 В переговорах между Украиной и Россией взяли техническую паузу до 15 марта. По словам Михаила Подоляка, нужно проделать дополнительную работу в группах и уточнить задачи.

16:01 Из поселка Немишаево Киевской области эвакуировали 16 автобусов жителей. Их доставили в Белогородку, однако это не окончательный пункт назначения.

15:48 Российские оккупанты в Изюме обстреляли частный микроавтобус. К сожалению, судьба пассажиров неизвестна.

15:45 Жителей Каховки, Сосновки и Малокаховки просят не заходить в лес. Там могут быть оккупанты.

15:44 Энергоатом сообщил, что российские оккупанты взорвали часть боеприпасов возле энергоблока ЗАЭС. Более того, враги планируют продолжать опасные действия.

15:36 Фармацевтическая компания Pfizer приостанавливает инвестиции в Россию.

15:18 В Чернигове и Полтаве сообщили о воздушной опасности. Всех просят пройти в укрытие.

15:16 Российские оккупанты обстреляли замок "Усадьбу Попова" в Васильевском районе Запорожской области. Они украли оттуда унитаз – до этого это сделали еще большевики.

15:15 Российские оккупанты временно остановили обстрел гуманитарного коридора из Мариуполя. Всех горожан ждут для помощи по выезду, медосмотру и размещению.

15:06 В Луганской области предпринимателям, которые торгуют горючим, запретили вывозить его за пределы области.

15:05 Эвакуационные автобусы с людьми уже отправились из Рубежного, что на Луганщине. Также из Мариуполя по дороге в Бердянск удалось выехать более 160 частных автомобилей.

15:04 Черниговский городской голова Владислав Атрошенко сообщил, что сегодня город находится в крайне тяжелой ситуации по критической инфраструктуре. Там часть сетей водо-, электро– и газоснабжения необратимо повреждена.

14:18 Президент Зеленский обратился к украинцам 14 марта. Видео глава государства записал в сердце столицы – у Офиса Президента. Президент Украины поздравил каждого из миллионов добровольцев, работающих на украинскую победу. Владимир Зеленский рассказал:

Украина наносит такие потери врагу, что он уже не знает, где еще искать резервы;

несмотря на боевые действия, в стране должна сохраняться и восстанавливаться экономика даже в таких сложных условиях;

правительство получило четкое поручение – вернуть малый и средний бизнес, а значит максимально ослабить налоги;

помогайте друг другу! Поддерживайте друг друга! Поддерживайте оборону! Защищайте государство! Вместе – точно победим.

Утреннее обращение Зеленского за 14 марта: смотрите видео

14:14 Часть Луганщины потеряла мобильную связь. Местных жителей, в домах которых остался свет, просят временно убрать пароли к WiFi.

14:13 В Генштабе ВСУ рассказали, что установление контроля над левобережной Украиной – одна из основных задач оккупантов.

14:04 Глава Львовской ОВА Максим Козицкий заявил, что 10 раненых на Яворовском полигоне в тяжелом состоянии, ни один иностранец не пострадал.

14:01 Bosch прекращает поставки в Россию и остановит два завода в Петербурге.

14:00 В Генштабе ВСУ заявили, что украинские военные остановили россиян в направлениях Николаева и Кривого Рога. Поэтому захватчики прибегают к террору и атакуют гражданское население.

13:57 Украинские защитники нанесли врагу мощный удар возле Изюма Харьковской области. Сейчас противник сосредотачивает основные усилия на возобновлении потерь.

13:50 В Генштабе ВСУ заявили, что Россия формирует на своей территории резервы для войны. 400 наемников из Сирии уже прибыли.

13:29 Илон Маск обратился к пока что президенту России Владимиру Путину. В частности, известный изобретатель и основатель компаний SpaceX, PayPal, Neuralink и The Boring вызвал Путина на поединок за Украину.

13:26 В Энергоатоме рассказали, что оккупанты хотят взорвать боеприпасы напротив 1 энергоблока Запорожской АЭС. Похоже, что россияне не имеют представления о ядерной безопасности.

13:22 Почти 400 людей отправились в эвакуационной колонне из Северодонецка, что на Луганщине.

13:13 В Чернигове бомбовым налетом оккупанты разрушили одну из насосных станций по подаче воды на город. Погибли охранник, работник и два члена его семьи.

13:11 Во французском Страсбурге началось заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы. Там минутой молчания почтили жертв путинской агрессии.

12:52 В Броварском районе Киевской области продолжаются бои с оккупантами. Во многих населённых пунктах зафиксировали передвижение тяжелой российской техники.

12:46 Вооруженные Силы Украины уничтожили 77 самолетов и 90 вертолетов врага.

12:42 Российский патриарх Кирилл благословил бойцов государства-агрессора на войну против Украины. Он подарил икону командующему росгвардией Виктору Золотову. Тот пообещал патриарху поскорее сломить сопротивление Украины.

12:35 В Ахтырке авиабомбой разрушило газопровод и жилые дома. ГСЧС спасли 4 человека.

12:34 Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности выяснил, что на оккупированных Россией территориях заметили присутствие специалистов-химиков. Вероятно, Россия может использовать химическое оружие против Украины.

12:33 Оккупанты снова повредили линию к Чернобыльской АЭС, которую накануне отремонтировали специалисты Укрэнерго. В Энергоатоме подчеркнули, что надежное электропитание ЧАЭС является критическим для ядерной безопасности.

12:24 В небе над Киевом погиб украинский военный летчик Александр Мариняк.

12:19 Виталий Кличко заявил, что обломки ракет упали посреди дороги на киевской Куреневке. К сожалению, 1 человек погиб, шесть ранены.

12:17 Экс-нардеп Евгений Рыбчинский пообещал за голову Рамзана Кадырова – дом с 40 сотками под Киевом.

12:14 Между Украиной и Россией ведутся переговоры в видеоформате. В ОП заявили, что коммуникация происходит, однако тяжело. Ведь политические системы Украины и России очень разные. Украина – это свободный диалог в обществе и обязательный консенсус. Россия – это ультимативное подавление собственного общества.

12:03 Оккупанты обстреляли жилой дом возле Харьковской ОГА. В результате авиаудара 4-этажный жилой дом рухнул. Спасатели разбирают завалы.

12:02 Владимир Зеленский заявил, что в прошлом году предупреждал НАТО, что Россия пойдет на нас войной, сегодня говорит, что война пойдет на них.

12:01 Минсоцполитики обеспечило эвакуацию 2 274 детей из уязвимых категорий. В частности, детей-сирот, лишенных родительской опеки, находящихся в учреждениях институционного ухода, а также из приемных семей и детских домов семейного типа.

12:00 В Белозерке Херсонской области люди перекрыли дороги, чтобы оккупанты не могли заехать в поселок.

11:59 Украинская разведка назвала имена летчиков из крымских Саков, бомбящих украинцев.

11:54 В КГГА уточнили, что в результате взрыва в многоэтажке на Оболони погиб один человек.

11:49 В Чернигове без электричества осталось около 70% населения. В области без света остались 229 населенных пунктов.

11:43 15-летняя девушка погибла в результате обстрела жилого дома в Дергачах Харьковской области.

11:37 ВСУ контролируют 70% Ирпеня под Киевом. Сейчас в городе ведутся бои с противником.

11:35 Алексей Арестович заявил, что Киев, Чернигов, Сумы, Харьков уже могут не беспокоиться. Ведь противник определился с направлениями основных усилий – это зона ООС.

11:33 В МВД рассказали, что наша ПВО над Киевом сбила вражескую ракету. Ее останки упали на дом на Подоле.

11:32 В Киеве и Василькове объявили воздушную тревогу. Всех людей призывают немедленно пройти в укрытие.

11:11 Призрак Киева, который точными авиаударами уничтожил российский командный пункт, заявил, что как бы эффективно они ни работали, нужно требовать закрыть небо. Потому что у России в разы больше авиации.

11:10 Из-за войны город Славутич полностью изолирован. Там дефицит продуктов и медикаментов.

11:08 Оккупанты взорвали мост между Энергодаром и Запорожьем. К сожалению, объехать можно только по плохим дорогам из-за горячих точек, которые контролируются врагом. Через Токмак не пускают, поэтому гумконвои и эвакуация людей невозможны.

11:01 ВСУ не всегда могут подсчитать потери россиян, ведь часто атакуют их на 6 – 8 километров вглубь обороны.

10:57 В центре Харькова оккупанты разрушили 4-этажный дом, а также обстреляли Харьковский университет Каразина.

10:50 Персонал Чернобыльской АЭС больше не проводит ремонт и техническое обслуживание оборудования. Это связано с физической и психологической усталостью после непрерывной работы в течение почти трех недель.

10:46 В рамках эвакуации Израиль будет принимать родственников тех украинцев, которые уже находятся в стране.

10:40 В Офисе Президента заявили, что Израиль взял на себя миссию посредника в поиске мира и завершении российской агрессии против Украины.

10:36 В Бердянске захватчики арестовали и вывезли священника ПЦУ в неизвестном направлении.

10:35 Михаил Подоляк сообщил, что через несколько минут стартует 4-й раунд переговоров Украины и России. Позиции украинской стороны остаются неизменными – прекращение огня, немедленный отвод всех войск и гарантии безопасности.

09:55 Все станции метрополитена в Днепре подходят для укрытия людей во время авиаопасности.

09:52 В Малине Житомирской области оккупанты обстреляли детсад. К счастью, обошлось без погибших и раненых.

09:51 В Киевской области под обстрел попал автомобиль с семьей. К сожалению, погибли 62-летний мужчина и 32-летняя женщина, 7-летний ребенок травмирован.

09:48 Активисты третьи сутки блокируют на границе Польши фуры, следующие в Россию и Беларусь. Они требуют расширить европейские санкции, в том числе на дорожный транзит товаров.

09:45 Алексей Арестович заявил, что россияне стирают Мариуполь с лица земли, там более 2,5 тысяч убитых. Но наши военные дают отпор врагу.

09:45 За время полномасштабной войны в Украине погибли 90 детей, еще более 100 ранены.

09:43 В Генштабе ВСУ рассказали, что боевые потери противника составляют более 12 тысяч человек.

09:30 В Херсоне неизвестные сожгли здание секретаря горсовета. Галина Лугова сказала, что осталась без дома и думает, что она в списке физического уничтожения.

09:15 Из Запорожья в Мариуполь снова отправят гумконвой с обязательным разминированием по всему маршруту.

09:14 В Ахтырке, что на Сумщине, в результате ночного авиаудара по жилым кварталам погибли по меньшей мере три человека.

09:06 В Житомирской области, в Белгород-Днестровском и Лубнах объявили воздушную тревогу. Людей немедленно призывали пройти в укрытие.

09:02 В МВД Украины рассказали, что, наверное, следующие 2-3 недели будут определяющими. Россияне будут делать все возможное, чтобы взять Мариуполь.

08:53 Швейцарская компания Burckhardt Compression объявила о приостановке поставок в Россию.

08:50 Instagram официально внесли в список запрещенных сайтов Роскомнадзора.

08:44 Российские войска совершили удар по Первомайскому Николаевской области. После обстрела Снигиревки есть проблемы со связью.

08:36 Оккупанты обстреляли завод "Антонов" в Киеве. Деталей пока нет, там работают спасатели.

08:35 В течение суток враг обстреливал жилые массивы Харьковщины. Из-за атак оккупантов спасатели 42 раза выезжали тушить пожары.

08:28 В результате обстрела Снигиревки Николаевской области погиб человек. Авиаударом оккупанты повредили 5 жилых домов.

08:22 Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что обстрелы Северодонецка настолько масштабны, что не хватает спасателей. Оккупанты обстреливают жилые кварталы и объекты инфраструктуры города.

08:18 В результате попадания снаряда в дом на Оболони в Киеве погибли 2 человека. Спасатели рассказали, что 3 человека госпитализированы, 9 человекам оказали помощь на месте. Удалось спасти 15 человек и эвакуировать 63 человека.

08:15 Неизвестные взломали сайт Житомирского областного совета, разместив там фейковую информацию о якобы "наступлении оккупантов".

08:05 Из-за разрушения телебашни в Ровненской области не работает теле– и радиовещание.

07:55 В Святошинском районе оккупанты выпустили три ракеты в дом. Предварительно, о людях, которые могли быть в помещении, ничего не известно.

07:50 Десятки тысяч человек в Канаде потребовали закрыть небо над Украиной. Они вышли на протесты.

07:45 США предупредили Китай о серьезных последствиях при оказании военной помощи России. В частности, заверили, что не позволят любому государству компенсировать России потери от экономических санкций.

07:39 Всемирная организация здравоохранения заявила об обеспокоенности тем, что война в Украине может усугубить пандемию COVID-19. Ведь среди более 2 миллионов бежавших из страны в соседние районы – регионы с низким уровнем вакцинации.

07:23 Мэры США требуют освобождения похищенного мэра Мелитополя Ивана Федорова.

07:20 Красный Крест предупреждает о "худшем сценарии" для мирных жителей Мариуполя.

07:13 Оккупанты ночью обстреляли Житомирщину. В результате этого 7 админзданий уничтожены. Пострадали четыре человека, спасатели еще работают на местах.

07:03 В Буче оккупанты приказали людям одеть белые повязки и забрали все телефоны.

06:55 Оккупанты на рассвете нанесли авиаудар на Ровненщине. Своей атакой россияне повредили местную телевизионную башню.

06:52 В Генштабе ВСУ рассказали, что в течение ночи оккупанты не имели успеха в наступлении ни на одном из направлений.

06:51 Один из чиновников сил специальных операций заявил, что его войска не пойдут войной на Украину.

06:45 В Госдепе США заявили, что есть признаки готовности России к предметным переговорам с Украиной.

06:24 За время полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины, только 38 человек перешли на сторону врага. В частности, против них уже открыли дела.

06:17 В МВД рассказали, что ночь на 14 марта была сложной – в Харькове раздавались взрывы, а под Киевом до сих пор работает украинская артиллерия. В Мариуполе и в Изюме удалось совершить небольшое контрнаступление.

06:16 Российская православная церковь в Амстердаме объявила о разрыве с Московским патриархатом.

06:14 Канада осудила нападение России на Яворовский полигон. Министр иностранных дел Канады Мелани Джоли рассказала, что Путин должен прекратить свою неоправданную и жестокую войну в Украине.

06:08 Австралия ввела новые санкции против 33 российских олигархов, известных бизнесменов и их родственников. В списке владелец футбольного клуба Челси Роман Абрамович, гендиректор компании "Газпром" Алексей Миллер, глава правления банка "Россия" Дмитрий Лебедев и другие.

06:00 ЕС обсуждает введение персональных санкций против Абрамовича и еще 14 влиятельных россиян.

05:45 Недалеко от Ровно люди слышали звуки взрывов. Перед этим в области объявили воздушную тревогу.

05:30 Кадыров заявил, что он уже на подходе к Киеву. Арестович потроллил в ответ – попросил постучаться в дверь.

05:00 Офис Президента: у России в переговорах уже более адекватный взгляд на ситуацию.

04:41 За сутки на Днепропетровщине задержали 3 мужчин, активно агитировавших за переход на сторону России.

04:30 В правительстве Германии заявили, что "предложат защиту всем людям, которые бегут из Украины от войны".

04:10 Блинкен заявил Кулебе, что НАТО и дальше будет поддерживать территориальную целостность Украины.

03:55 В Мариуполе скончалась беременная, пострадавшая во время бомбардировки роддома.

03:40 Минобороны: информация о "180 иностранцах", якобы погибших при атаке на Яворивский полигон – фейк.

03:30 СМИ сообщили об утечке хлора на "Карпатнефтехиме" в Калуше на Прикарпатье, но мэр опроверг эту информацию.

03:20 Кулеба обсудил с главой МИД Британии новые санкции против России: "Давление следует усиливать".

02:50 Глава ОВА Живицкий: 14 марта никаких "зеленых коридоров" в Сумской области не будет.

02:46 Минобороны Британии: к 13 марта российские ВМС отрезали Украину от международной морской торговли.

02:44 Оккупанты устроили штаб на железнодорожном вокзале в Сумской области, и бьют оттуда по населенным пунктам.

02:20 Вновь воздушная тревога во многих городах Украины: Львов, Ивано-Франковск, Полтава, Винница, Киев и другие.

01:45 За сутки ВСУ сбили 4 самолета, 3 вертолета и беспилотник оккупантов.

01:30 Местные жители сообщили о звуках взрывов в Херсоне.

01:00 Сводка Генштаба ВСУ за сутки 13 марта. Самое главное:

Россия направляет стратегические резервы к украинским границам, чтобы доукомплектовать свои войска.

Российские военные массово отказывают от "командировок" в Украину, несмотря на обещания материальных благ.

Противник проводит демонстративные действия подразделениями белорусской армии на Волыни.

На Полесском направлении россияне восстанавливают боеспособность, опасаясь внезапных действий ВСУ.

Россияне понесли потери и отступили от Изюма.

00:30 Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал обращение по итогам суток 13 марта. Основные тезисы:

Начало дня было черным – 30 ракет только по Львовской области. 35 погибших, 134 раненых.

Если НАТО не закроет наше небо – это только вопрос времени, когда российские ракеты упадут на его территорию.

Атака россиян на Святогорскую лавру, где были монахи и сотни беженцев – лишнее доказательство лживости Кремля.

Большое спасибо украинским врачам, которые спасают наших раненых бойцов.

Переговоры с Россией продолжаются: "Это сложная история. Трудный путь. Но путь нужный".

За день удалось вывезти из опасных территорий 5550 человек. К сожалению, коридор в Мариуполе пока перекрыт.

Обращение Владимира Зеленского за 13 марта: смотрите видео

13 марта

23:56 Главнокомандующий ВСУ Залужный: Bayraktar уничтожил один из российских пунктов управления.

23:41 Радуцкий: Украина получила более 500 тонн лекарств.

23:40 Известные своими оффшорами Багамы присоединились к антироссийским санкциям за войну против Украины.

23:35 "Сотни тысяч людей нуждаются в помощи": Генсек ООН призвал открыть гуманитарные коридоры в Украине.

23:30 Артиллерия наголову разбила около 200 единиц вражеской техники под Мелитополем.

23:00 В России отныне не работает Instagram.

22:40 Казахстан пришлет гуманитарную помощь Украине через Польшу.

22:39 С 14 марта 54 школы Львовщины вернутся к очной учебе.

22:38 Российские войска из "Градов" обстреляли Высокополье в Херсонской области.

22:36 Российская авиация снова атаковала жилые районы Ахтырки Сумской области.

22:34 В Чернигове просят людей оставаться в укрытиях. Город и дальше имеет проблемы со связью.

22:20 Ирина Верещук рассказала, что из 14 гумкоридоров сработали 9. Всего удалось спасти 5550 человек.

22:16 Компания Vans приостановила работу в России.

22:14 В Луганской области на 14 марта планируют эвакуацию гражданских из ряда населенных пунктов региона.

22:09 Западные СМИ сообщили, что Россия просит Китай о военной помощи. Журналисты узнали об этом от высокопоставленных американских чиновников.

22:01 Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что россияне планируют высадить десант в Одессе и области. Однако уверил, что украинские военные готовы на это реагировать.

21:56 В село Чулаковка Херсонской области заехали российские военные и взяли его центр под свой контроль.

21:42 В Харькове слышны новые взрывы. Людей призывали сидеть в укрытиях.

21:38 Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что переговоры с Россией продолжаются нон-стоп в формате видеоконференций. Переговорная сессия для подведения предварительных итогов состоится уже 14 марта.

21:23 Российские войска с начала войны в Украине уничтожили 7 больниц, они не подлежат восстановлению.

21:22 В Time сообщили, что погибший в Ирпене Брент Рено работал на них.

20:55 "Азов" разбил россиян, лишив их возможности обстреливать Мариуполь с одного из направлений.

"Азов" метко ударил по оккупантам в Мариуполе: видео

20:54 Количество погибших в результате удара по школе в Николаевской области увеличилось до 4, 3 пострадали.

20:41 Экс-премьер Украины Алексей Гончарук отметил, что уже не раз слышал позицию, почему НАТО не помогает украинцам в противостоянии с Россией. Мол, в Альянсе верят, что Украина справится сама.

20:36 Заместитель командира реактивно-артиллерийского взвода России 41-летний старшина Александр Галяминских сдался в плен. Он вырос в Одессе, где и сейчас живет его родной брат и другие родственники.

20:35 Российские оккупанты убили в Волновахе военного капеллана игумена Платона Моргунова.

20:34 Полковник Ричард Кэмп рассказал, что Запад не должен исключать возможность ликвидации Путина. В частности, экс-командующий британской армии вспомнил, как это сделали с Усамой бен Ладеном.

20:33 Маленьких беженцев из Украины тепло и с аплодисментами встретили в итальянской школе.

Италия тепло встретила украинских детей: видео

20:23 Владимир Зеленский призвал Microsoft, Oracle, SAP прекратить поддерживать свои продукты в России.

20:06 Алексей Арестович заявил, что оккупанты погибают сотнями. Потери врага точно растут, около 500 – 1000 в день, но сосчитать трудно: 14 – 15 тысяч есть, но осторожно говорим о более чем 12 тысячах.

20:00 В Скадовск Херсонской области заехала колонна оккупантов. Орки разместились в одном из детских лагерей.

19:52 Дмитрий Кулеба и Энтони Блинкен договорились о дальнейшей поддержке Штатами Украины. Согласовали, что нужно сделать больше, чтобы остановить российскую агрессию и привлечь Россию к ответственности за ее преступления.

19:50 До Мариуполя снова не доехал гуманитарный груз, потому что россияне обстреливали коридор с воздуха. Колонна для эвакуации осталась в Бердянске, много погибших среди гражданских.

19:40 Белорусский рубль обвалился и летит в тартарары вслед за российским рублем. За 17 дней войны он обесценился на 45%.

19:31 С начала полномасштабной войны в Украине погибли 3 журналиста – Виктор Дударь, который был также военным и погиб в бою под Николаевом, Евгений Сакун в Киеве и Брент Рено в Ирпене.

19:30 В Берлине больше 20 тысяч человек вышли на демонстрацию в поддержку Украины. Многотысячные демонстрации также прошли в Штутгарте, Гамбурге, Франкфурте и Лейпциге.



В Берлине люди вышли на протест против войны / Фото "УП"

19:19 Владимир Зеленский своим указом сменил главу СБУ во Львовской области. Новым главой стал Артем Бондаренко.

19:16 В России во время митинга был арестован велосипед. Очевидно, здравый смысл также покидает российских силовиков по приказу Путина.

В России во время митинга арестовали велосипед: видео

19:10 В результате бомбового удара авиации России по школе в Николаевской области погибли 2 человека, еще 2 получили ранения.

19:09 В Офисе генпрокурора рассказали, что оккупанты обстреляли из "Градов" Авдеевский коксохимический завод. Разрушения получили несколько производственных цехов и трубопровод. Из-за этого прекращена подача отопления в Авдеевку.

19:04 В Ровно, Тернополе и Волыни объявили воздушную тревогу. Всех людей призвали немедленно пройти в укрытия.

18:53 В Генштабе ВСУ рассказали, что корабли врага находятся в боевой готовности в Черном море. В частности, они готовы обстреливать Украину.

18:50 В Генштабе ВСУ рассказали, что основные цели врага – Кривой Рог, Николаев, Мариуполь. Оккупанты продолжают накапливать резервы для наступления на Угледар и наносят артиллерийские удары по жилым кварталам города.

18:48 При налете на Чернигов ВСУ сбили вражескую "сушку". Пресс-служба Оперативного командования "Север" объяснила, что еще один российский самолет последовал за кораблем.

18:47 Оккупанты ограбили магазин "Наша Ряба", потому что нечего есть. В частности, орки мародерят, потому что Россия не предоставила им обеспечение.

18:38 В России силовики бросают в автозаки всех, даже тех, кто поддерживает войну.

В России задерживают даже сторонников войны России против Украины: видео

18:35 Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предупредил граждан других стран, которые захотят воевать за Россию, – они станут военными преступниками.

18:29 На Чернобыльской АЭС удалось возобновить электроснабжение. Наши украинские энергетики, рискуя собственным здоровьем и жизнью, смогли предотвратить риск возможной ядерной катастрофы, угрожавшей всей Европе.

18:22 Спикер ОП Алексей Арестович рассказал, что наступил 2 этап психологического надлома. Сейчас украинцы начали "проседать", а враг стремится разорвать связь между народом и властью, чтобы украинцы отчаялись. Сейчас каждый из нас привязан невидимыми нитями и выбирает белое или черное. Выбирайте белое, беспокойтесь о других, побеждайте внутреннюю войну как бы тяжело ни было. Ведь будет еще труднее.

18:20 У 35 российской армии катастрофические проблемы со снабжением: родные шлют самое необходимое, но командование не знает, где бойцы.

18:09 Анджей Дуда заявил, что применение Путиным химического оружия даст НАТО зеленый свет.

17:56 Советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что удары российских военных по Яворовскому полигону являются признаком разочарования Путина.

17:54 Британские СМИ: Путин страдает "стероидной яростью, вызванной лечением от рака".

17:50 Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины заявил, что у Путина обострилась фобия угрозы мятежа и покушения на его жизнь. На всех фото его окружают одни и те же "случайные прохожие" – они то стюарды, то рыбаки.

17:48 Российские оккупанты сбросили авиабомбы на поселок Дергачи под Харьковом. Загорелась фабрика двери "Папа Карло", рядом – конюшня "Ecurie de Paris".

17:35 В Чернобыльской зоне отчуждения начались пожары. Спасатели не могут приступить к полноценной ликвидации, пока ЧАЭС оккупирована российскими войсками.

17:30 Генштаб снова упорно просит ничего не писать о помощи от стран-партнеров.

17:25 Депутату Мелитопольского городского совета объявили подозрение по факту государственной измены. Она пыталась организовать оккупационные власти в Мелитополе, где похитили мэра.

17:15 Не только журналист The New York Times получил ранения из-за обстрелов в Ирпене. В общей сложности оккупанты ранили по меньшей мере 5 человек. Среди них – фотокорреспондент и водитель, подвозивший журналистов.

17:11 В Херсоне сейчас находится армия оккупантов, однако люди все равно выходят на проукраинские митинги. Люди прогоняют россиян.

Люди прогоняют россиян в Херсоне: видео

17:10 Власти запретили въезд журналистов в Ирпень Киевской области. Соответствующее решение было принято после того, как оккупанты обстреляли американских журналистов.

17:06 В столице Украины и Николаеве раз за день раздаются сирены. Всем следует пройти в укрытие.

16:53 Владимир Зеленский 13 марта посетил украинских защитников в госпитале. Президент пообщался с героями и вручил награды.

16:59 Оккупанты нанесли авиаудар по школе в Николаевской области.

16:52 Оккупанты сбросили на Мариуполь уже почти 100 авиабомб. За время войны из-за действий орков погибли уже 2187 мариупольцев.

16:45 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада опубликовала видео, на котором наши артиллеристы ответили россиянам за обстрелы побратимов из Яворова и Ивано-Франковска.

Артиллеристы Закарпатского легиона ответили россиянам за обстрелы побратимов: видео

16:42 Израиль официально осудил российское вторжение в Украину.

16:37 Глава Луганской ОВ Сергей Гайдай заявил, что ситуация в области – очень сложная. В частности, на Попасную оккупанты бросили фосфорные бомбы, а также расстреляли волонтера в тележке.

16:34 Роман Цымбалюк сообщил, что Вооруженные Силы Украины практически уничтожили подразделения 155-й отдельной бригады морской пехоты – погибли около 600 орков.

16:20 В США назвали убийство Брента Рено в Ирпене шокирующим и ужасающим. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что в Штатах внимательно следят за ситуацией и соответственно будут реагировать.

16:18 В Киеве и Киевской области снова объявили воздушную тревогу.

16:15 На фронте погиб экс-командир 24-й бригады из Львовской области Валерий Гудзь.

16:12 СМИ: на антивоенных акциях в России задержали уже более 600 человек.

16:10 Оккупанты в Энергодаре издеваются над жителями: они проводят обыски и забирают, что хотят. Смотрят телефоны, переписки, чаты. Над теми, кто сопротивляется, начинают издеваться.

16:04 СБУ задержала информаторов России в Харькове, Одессе и Северодонецке.

16:03 Оккупанты обстреляли 4 жилых дома и школу в Угледаре Донецкой области. По предварительным данным, пострадавших нет.

16:00 Глава Луганской области заявил, что над Рубежным сбили вражеский самолет.

15:59 В Офисе Президента отреагировали на убийство оккупантами Брента Рено. Там заявили, что вопрос лишь один: сколько еще США будут игнорировать войну, убийства своих граждан и не будут закрывать небо над Украиной.

15:57 В Мелитополе оккупанты похитили председателя райсовета Сергея Прийму. Перед тем оккупанты пришли к нему с обысками.

15:54 Глава Кировоградской ОГА заявил, что во время авиаудара по аэродрому Канатово погибло 7 украинских военных. Очень повреждена инфрастуруктура. ведь удары были такой силы, что их слышал весь Кропивницкий.

15:50 Оккупанты продолжают бомбить Мариуполь с самолетов. Люди 12 суток находятся без света, воды, тепла, почти отсутствует мобильная связь, заканчиваются последние запасы продуктов и воды.

15:47 Глава Минфина России: из-за санкций в отношении Центробанка Россия потеряла доступ к половине своих золотовалютных резервов. В частности, ориентировочно 300 миллиардов долларов заморожены.

15:45 С начала вооруженной агрессии России погибли 33 работники Укрзализныци.

15:43 Заместитель министра внутренних дел Евгений Енин заявил, что Украина работает над тем, чтобы перейти к активным наступательным действиям по уничтожению российской оккупационной группировки вблизи Киева.

15:40 На проукраинских митингах в Херсоне люди выкрикивали: "Нам нужно сеять", "Одна единая соборная Украина".

Херсонцы вышли на митинг: видео

15:35 В The New York Times отреагировали на смерть от рук оккупантов журналиста Брента Рено. 51-летний журналист не был на задании от издания. Последний раз он публиковался в 2015 году.

15:32 В столице сформировали двухнедельный запас необходимых продуктов питания для 2 миллионов киевлян. Город подготовился к возможным действиям в случае блокады.

15:28 Россияне били из Точки-У в направлении мирного населения Авдеевской общины, что на Донетчине. К счастью, пострадавших и разрушений нет.

15:21 Российские оккупанты обстреляли кладбище в Чернигове. В результате атаки загорелся храм святителя Феодосия. В подвале храма – люди.

15:15 Владимир Путин объявил о начале новой волны агрессии против Украины. Целью страны-оккупанта является уничтожить государство, захватить силой украинской территории и установить оккупационный контроль.

15:10 Оккупанты нанесли артиллерийский удар по Пуща-Водицкому психоневрологическому интернату Киевской области. Попали в котельную и морг. Люди не пострадали.

15:07 Папа Франциск заявил, что Мариуполь стал городом-мучеником жестокой войны, которая опустошает Украину. В своей публичной речи в годовщину его избрания на престол Папа заявил, что не существует причин, которыми можно обосновать варварские убийства детей, невинного и безоружного гражданского населения.

15:05 Украинская разведка рассказала, что Россия продолжает вербовать наемников в Сирии и Ливии. За участие в захватнической войне против Украины боевикам обещают от 300 до 600 долларов в месяц.

14:55 Украинские волонтеры создали бесплатную информационную платформу "ВзаємоДія".

14:50 В Офисе Президента рассказали, что на конкретные результаты переговоров с Россией надеются выйти за считанные дни.

14:44 В Офисе Президента говорят, что представители России уже не говорят на переговорах ультимативно. Условия Украины – это окончание войны и вывод российских войск.

14:39 Toyota остановила производство и импорт автомобилей в Россию.

14:35 Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Польши Анджеем Дудой. Президент Украины сказал, что ценит оказываемую помощь и поддержку ЕС в интеграции Украины.

14:32 В Беларуси вблизи Бреста заметили перевозку фугасных авиабомб ФАБ-500.

14:31 В Киеве и Харькове – воздушная тревога. Всех людей призывали перейти в укрытие.

14:28 В Ирпене российские оккупанты расстреляли международных журналистов New York Times. Один погиб, другого – прооперировали в киевском Охматдете.

14:20 Кроме 9 погибших в Николаеве, ранения получили 13 человек, 7 – в реанимации.

14:17 На митинге в Херсоне оккупанты открыли огонь. Оккупанты попали одному парню в ногу резиновой пулей.

В Херсоне люди вышли на проукраинский протест: видео

14:16 Зеленский поблагодарил всех, кто не сдается и выходит на протесты в Херсоне, Мелитополе и Бердянске.

14:15 Танковое подразделение оккупантов пыталось прорваться в Киев, но украинские защитники превратили его в лом.



Украинцы разбили вражескую технику / Оперативное командование "Север"

14:08 На Николаевщине есть случаи продажи гуманитарной помощи.

13:48 Псевдореспублики в Херсоне не будет, местные депутаты приняли важное решение.

13:43 Зеленский записал новое обращение, основные тезисы президента:

за 18 дней войны враг потерял почти 13 тысяч солдат, а также тысячи единиц техники;

125 тысяч человек вывезли на безопасную территорию;

гуманитарная колонна уже почти под Мариуполем, отправили 100 тонн самого необходимого;

Украина героически борется и не сдается.

Новое обращение президента: смотрите видео

13:42 Херсонский депутат сообщил, что в области похитили бизнесмена Вячеслава Панькова.

13:40 Под обстрелом россиян ночью оказались 22 города Донетчины. Кроме проводницы эвакуационного поезда, враг убил и полицейских.

13:38 Новая сводка Генштаба ВСУ:

российские военные преступники бомбят Чернигов, Сумы, Николаев, Мариуполь, Авдеевку, Волноваху, а также группировки войск ВСУ;

Россия усиливается военными Армении, морпехов из Тихоокеанского флота эшелонами отправляют в Беларусь, также привлекают большое количество боевиков-наемников из Сирии и Сербии, перебрасывают часть "миротворцев" из Нагорного Карабаха;

сохраняется вероятность участия в войне Беларуси;

противник перегруппировывается и, вероятно, попытается захватить левобережную часть Киева;

при поддержке авиации захватчики пытаются развить наступление на Волновахском направлении;

враг оккупировал Старомлыновку, Евгеновку, Павловку и Егоровку, а также восточные окраины Рубежного;

россияне продолжают продвигаться в направлении на Кривой Рог.

13:26 В Херсоне проходит масштабный митинг на площади Свободы, на него собрались несколько тысяч местных жителей.



Митинг против оупантов в Херсоне / Фото Супільне

13:05 Глава Запорожской ОВА Александр Старух рассказал о ситуации в области:

информации о похищенном мэре Мелитополя Иване Федорове нет, но о городском главе Днепрорудного Евгении Матвееве "кое-что знают";

в Пологах сложная ситуация: конвой пустили, однако потом взорвали мост, люди ночевали в серой зоне;

в Бердянске оккупанты заставляют журналистов работать на пропаганду и похищают активистов.

12:58 Турция отказалась вводить санкции против России. Там считают, что ограничения "не решат проблем".

12:57 Михаил Подоляк записал видеообращение, основные тезисы советника главы ОП:

Россия уже заявляет, что готова к прямому диалогу Зеленского и Путина;

россияне всегда прибегают к шантажу, обстрел Яворовского полигона – пример;

Украина не уступит никакими своими позициями в переговорах;

государство-агрессор уже потеряло более 13 тысяч бойцов.

12:55 Украинский противотанковый комплекс "Стугна" подбил уже пятый вражеский танк.

"Стугна" снова уничтожила вражеский танк: смотрите видео (18+)

(Внимание: содержит нецензурную лексику)

12:48 На территории Винницкой области украинские военные сбили вражеский беспилотник.

12:46 Европа увидела войну не с экранов телевизора, а воочию. В Польше заметили ракеты, которые летели на Львовщину.

12:39 Глава Запорожской ОГА сообщил, что получает сообщение о десятках похищенных россиянами активистов.

12:34 Заслуженный военный летчик России призвал оккупантов прекратить обстрелы.

12:33 Нацгвардия ликвидировала диверсионно-разведывательную группу в зоне ООС. Враг с оружием направлялся к населенному пункту.

12:24 Во Львовской ОВА сообщили, что количество погибших на Яворовском полигоне возросло до 35, еще 134 получили ранения. Почти все пожары на месте вражеской атаки уже удалось потушить.

12:22 В Минобороны показали пропагандистам оккупантов "триумф русского оружия". Ведомство обнародовало ролик, который развенчивает ложь россиян.

Разоблачительный ролик для пропагандистов от Минобороны: смотрите видео

12:19 Алексей Арестович выступил с обращением, основные тезисы:

враг сосредоточил свои силы на наступлении в зоне ООС,

уничтожено значительное количество техники противника в Херсонской области,

украинцы наносили удары по противнику, тот бил в ответ, в частности, по Львовщине.

11:59 На ЗАЭС остается значительное количество неразорванных мин и снарядов, продолжаются работы по их поиску.

11:53 Депутаты Мелитопольского горсовета заявили, что город есть, был и будет украинским. Они также попросили открыть дело против коллаборантов и приняли ряд важных решений. В то же время местное население вышло на митинг с требованием освободить городского голову Ивана Федорова.

Протест в Мелитополе: смотрите видео

11:40 В Николаеве в результате бомбардировок погибли 9 человек.

11:34 "Азов" в Мариуполе уничтожил 6 танков, 2 БТР, "Тигр" и вражескую пехоту. Кроме того, украинские защитники взяли в плен 12 российских захватчиков.

11:24 Во Львове, Луцке, Хмельницком, Ивано-Франковске, Харькове – воздушная тревога.

11:23 Смена, которая до сих пор находится на ЧАЭС, заступила еще 23 февраля. Россияне не дают сменить персонал.

11:16 В Госпогранслужбе сообщили, что в Украину за 12 марта прибыли почти 20 тысяч человек, 14 тысяч – украинцы.

11:12 В селе Пологи, что на Сумщине, из-за артобстрелов возник пожар на АЗС. Спасатели уже ликвидировали его.

11:05 На Ровненщину прибыла вторая партия Starlink.

10:59 В МВД сообщили, что за 12 суток блокады Мариуполя и беспощадных обстрелов погибли 1 582 мирных жителя.

10:48 Россияне блокируют эвакуацию гражданских с Луганщины. Зафиксировали обстрелы Кременной, Рубежного, Северодонецка, также громко в Попасной и Горном.

10:45 На Луганщине россияне атаковали Христо-Рождественский кафедральный собор.

Оккупанты атаковали собор / Фото из телеграма Гайдая

10:17 Андрей Садовый напомнил Западу, что Яворовский полигон, который атаковали россияне, расположен на расстоянии всего 20 километров от границы с Польшей, то есть ЕС и НАТО.

10:10 Оккупанты похитили городского голову Днепрорудного Евгения Матвеева.

10:06 Глава Львовской ОВА Максим Козицкий рассказал о последствиях обстрела россиянами Яворовского полигона:

57 человек травмированы и поражены и находятся в больнице, 9 – погибли,

захватчики атаковали Львовщину, по предварительной информации, из российского Саратова,

враг выпустил более 30 ракет,

сработала система противовоздушной обороны, поэтому определенное количество ракет удалось сбить,

на месте работают спасатели, они производят разбор обломков и тушат возгорания.

Козицкий призвал украинцев не распространять в сети фото, видео разрушений.

Максим Козицкий об обстреле Яворовского полигона: смотрите видео

10:03 Вражеские ракеты попали в газораспределительную станцию возле Изюма, там вспыхнул большой пожар.

Пожар на газораспределительной станции возле Изюма / Фото ГСЧС

10:00 Уже 85 детей погибли из-за вооруженной агрессии России против Украины.

09:56 Ирина Верещук выступила с утренним видеообращением, основные тезисы министра:

колонна с гуманитарным грузом, выехавшая вчера в Мариуполь, направляется к месту назначения, в настоящее время она в Бердянске,

в Северодонецке продолжаются обстрелы, однако Украина надеется, что эвакуация удастся,

все, кто выезжает вне гуманитарных коридоров, должны понимать, что это очень опасно.

09:55 Резников призвал закрыть небо над Украиной из-за атаки на Яворовский полигон.

09:53 Утром россияне снова обстреляли Чернигов. В результате разрушена многоэтажка. Кроме того, один человек погиб, еще один – ранен.

09:47 В Ирпене погибших мать и сына похоронили прямо во дворе.

Могила возле дома в Ирпене / Фото из соцсетей

09:46 Враг обстрелял жилой район Баштанки в Николаевской области.

09:38 Въезд в Чугуев с 13 марта запрещен. Попасть туда могут только местные жители.

09:22 13 марта должны состояться 14 гуманитарных коридоров. Они позволят эвакуировать людей из оккупированных россиянами украинских городов, включая Мариуполь, населенные пункты Киевщины и Луганщины.

09:15 За сутки ВСУ сбили 6 единиц авиатехники:

2 российских вертолета Ка-52,

1 Су-34,

1 неустановленный истребитель,

2 беспилотника.

09:12 В Генштабе проинформировали об общих боевых потерях противника с начала войны:

личного состава – более 12 тысяч,

танков – 374 единицы,

боевых бронированных машин – 1 226 единиц,

средства ПВО – 34,

самолетов – 74,

вертолетов – 86,

кораблей / катеров – 3,

цистерн с ГСМ – 60.

09:02 Михаил Подоляк заявил, что тема "денацификации" в переговорах Украины и России больше не звучит.

09:01 Россия 12 марта нанесла воздушные удары по нескольким военным объектам. Противовоздушная оборона отразила несколько атак, однако большинство ракет попали в цель.

08:50 Оккупанты бомбили детский областной центр "Жемчужина Донетчины". В результате ударов повреждены несколько корпусов.

08:48 Мэр Ивано-Франковска подтвердил, что враг снова нанес удар по аэропорту, россияне добивают инфраструктуру аэродрома.

08:41 В Луганской области объявили о новом "зеленом коридоре". Уже в 10:00 эвакуационные автобусы прибудут в Бахмут, что в Донецкой области, и сразу отправятся на Луганщину.

08:36 Ночью россияне атаковали эвакуационный поезд Краматорск – Львов. В результате погибла проводница, ее коллега – в больнице.

08:32 Украинские защитники захватили систему радиоэлектронной борьбы, которую теперь используют против самих захватчиков.



Украинцы захватили РЭБ врага / Фото Сухопутных войск ВСУ

08:28 Виталий Ким сообщил, что по предварительной информации, оккупанты в Николаеве обстреляли государственное предприятие "Заря".

08:22 Британия будет платить 350 фунтов стерлингов своим гражданам за предоставление жилья беженцам из Украины.

07:57 В Луганской ОГА проинформировали, что на 90% россияне для атаки на Попасную использовали фосфорную бомбу.

07:42 В Академии Сухопутных войск ВСУ уточнили, что россияне совершили ракетный удар по одной из воинских частей Львовщины. Предварительно, жертв удалось избежать.

07:39 Ночью россияне открыли огонь в сторону Попасной и Лисичанска, повреждены газопровод и дома.

07:29 В МВД сообщили, что на Львовщине, предварительно, сработала противовоздушная оборона. Там также отметили, что враг атаками на западные области пытается показать, что опасно по всей Украине.

07:24 Утренняя сводка Генштаба ВСУ, основные заявления:

враг обстреливает мирных и переодевается в форму ВСУ,

дезертирства среди россиян только больше, иногда они отказываются выполнять приказы,

примерно 2/3 резерва крови в Беларуси перенаправлено на нужды военнослужащих России,

командование России планирует привлечь 1 500 человек из состава Тихоокеанского флота,

за прошедшие сутки удалось уничтожить два вертолета и два истребителя россиян.

07:18 Европейский суд по правам человека запретил россиянам бомбить гражданские объекты Украины.

07:16 В Херсоне оккупанты хотят провести "референдум". Городской глава Игорь Колыхаев подчеркнул, что депутаты никогда не признают его фальшивых результатов.

07:11 Во Львовской ОВА сообщили, что россияне обстреляли Международный центр миротворчества и безопасности на Львовщине. Враг выпустил по нему 8 ракет.

06:47 В Ивано-Франковске снова воздушная тревога, слышны взрывы.

05:59 Во Львовской области прогремели взрывы.

05:15 В соцсетях говорят о взрывах во временно оккупированном Херсоне.

05:03 Россияне обстреляли Попасную фосфорными боеприпасами – они запрещены на международном уровне.

04:46 "Росатом" сообщил МАГАТЭ, что якобы не планирует брать под полный контроль Запорожскую АЭС. Хотя руководящему составу ЗАЭС оккупанты об этом заявили.

03:30 Почти по всей территории Украины звучали сирены. Воздушная тревога продолжалась более 3 часов.

02:33 В направлении Харькова оккупанты усилили группировку подразделениями Северного флота, сообщают в украинском Генштабе.

02:17 На Сумщине 13 марта "зеленых коридоров" не будет.

02:13 В Центре противодействия дезинформации сообщили, что у российских пилотов часто возникают проблемы с креслами-катапультами.

01:40 Противовоздушная оборона государства за предыдущие сутки сбила:

2 российских вертолета Ка-52;

1 Су-34;

1 неустановленный истребитель (вероятно Су-30СМ или Су-34);

2 беспилотных летательных аппарата.

01:18 Характер действий россиян свидетельствует, что их командование даже не определило конечную цель войны, отметили в Генштабе.

00:41 Глава Украины Владимир Зеленский записал новое видеообращение к народу.

Главные тезисы:

Руководство России превращает собственную страну в аналог так называемого "ДНР".

Из России бегут "мозги" страны.

Оккупанты пытались повторить на Херсонщине историю с образованием квазиреспублики.

Президент поблагодарил херсонцев, что они напоминают оккупанту, что Херсон – это Украина.

Зеленский отметил, чтобы переломить военную машину России, необходимо время и силы.

Глава государства сообщил, что подписал 2 указа о награждении государственными наградами Украины 106 военнослужащих ВСУ.

Смотрите обращение президента Зеленского:

00:33 Президент Польши Анджей Дуда подписал закон, регламентирующий пребывание украинских беженцев на польской территории.

00:29 В Генштабе ВСУ говорят, что оккупанты восстанавливают боеспособность и проводят перегруппировку на 6 направлениях

00:10 оккупанты цинично обстреляли Святогорскую лавру Донецкой области. Там в это время скрывались люди.

12 марта

23:57 Чехия не справляется с наплывом беженцев с Украины и просит о помощи в ЕС.

23:24 Потеряна связь с портом Мариуполя.

23:20 В приюте Киевской области из-за обстрелов заблокированы более 3 тысяч собак и кошек: запасов для животных хватит на несколько дней.

23:14 Склад мороженой продукции, который уничтожили оккупанты на Киевщине, был крупнейшим в Украине. Стоимость уничтоженного – 230 миллионов.

23:06 В Bloomberg подсчитали, что Россия потратила на войну годовой пенсионный бюджет – 30 миллиардов долларов.

22:54 Открытое письмо о немедленном прекращении войны в Украине, которое подписали 177 Нобелевских лауреатов, опубликовали крупнейшие мировые издания.

22:36 В Каховке, что на Херсонщине, пропал журналист Олег Батурин.

22:21 Ирина Верещук сообщила, что 13 марта планируют открыть гуманитарные коридоры на Луганщине и Киевщине.

22:20 Российские оккупанты украли гуманитарный груз, который доставили в Энергодар.

22:12 Украина требует, чтобы Россия освободила захваченного работника ГСЧС Алексея Данченко.

22:04 Алексей Данилов рассказал, что чеченцы застрелили 12 раненых россиян, чтобы не иметь с ними хлопот.

22:03 По словам вице-премьера Ирины Верещук, из 14 гуманитарных коридоров, о которых была договоренность, заработали 9. Из опасных зон ведения боевых действий удалось эвакуировать 13 тысяч человек.

22:02 Оккупанты из танков расстреливают жилые дома в Мариуполе.

21:41 Гуманитарный конвой, едущий в Мариуполь, взяли под контроль российские войска.

21:36 Оккупанты 1 марта под Харьковом убили нашего военного Сергея Березу, который отвечал за психологическое обеспечение.

21:33 Города Волноваха Донецкой области уже не существует – российские оккупанты уничтожили его. Раньше там жили более 100 тысяч человек.

21:26 Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Путин может желать захватить Литву. Следующей целью могут быть страны Балтии.

21:18 Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил, что Россия может расширить свою военную деятельность против одной из стран НАТО. Политик заявил, что есть серьезные опасения.

21:09 Состоялось экстренное заседание сессии Херсонского облсовета при участии Офиса Президента. 44 депутата приняли обращение к мировому сообществу, что Херсон – это Украина, это часть унитарной независимой Украины. И никаких псевдореспублик на территории области не будет.

21: 06 ЧАЭС до сих пор остается отключенной от энергосети. Станцию подсоединили к резервным генераторам, которые работают благодаря горючему. В случае полной остановки генераторов ЧАЭС может достичь критической температуры за 7 суток.

21:05 "Киевстар" восстановил связь в Сумах и вблизи Мариуполя.

21:02 Оккупанты снова обстреляли Северодонецк и Рубежное. Там горят квартиры, частные дома и АЗС. Сотрудники ГСЧС продолжают ликвидировать пожары и помогать мирному населению.

20:45 В оккупированном Херсоне преследуют и задерживают активистов.

20:43 На сайте Генического горсовета заявили, что мэр Геническа и его команда подали в отставку. Город оккупирован, поэтому невозможно выяснить, действительно ли мэр согласился уйти с должности или его заставили. Депутат Херсонского горсовета Сергей Хлань заявил, что им сказали работать под флагом России или уйти с должности.

20:42 Силы специальных операций Вооруженных Сил Украины захватили новый вражеский беспилотник и теперь он будет служить ВСУ.

20:40 Французский институт общественного мнения (IFOP) опросил 55% населения Европы и выяснил, что 79% европейцев поддерживают жесткие санкции против России, еще 67% людей –поддерживают предоставление Украине вооружения.

20:39 В результате бомбардировки центра Харькова пострадала библиотека Короленко, которая является одной из крупнейших в Европе. В ее фондах – более 7 миллионов экземпляров документов на разных языках.

20:32 Под Мариуполем украинские защитники уничтожили 15 оккупантов, еще 2 взяли в плен.

20:25 Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси намерен прибыть в Киев. В частности из-за действий российских захватчиков на украинских ядерных объектах.

20:20 За 3 дня поездами из Киева на Западную Украину отправили более 10 тысяч спасенных людей.

20:18 Заместитель главы Минобороны Анна Маляр: враг все еще планирует продвигаться вглубь страны, поэтому нам надо набраться сил и терпения.

20:17 С гуманитарной колонной, которая утром выехала на Мариуполь, до сих пор нет связи.

20:16 Украинские послы в странах Европейского Союза получили поручение бороться за членство Украины в ЕС.

20:14 Пока из Тростянца на Сумщине, эвакуировали людей, оккупанты обокрали станцию скорой. В частности забрали 5 автомобилей, в частности – 3 скорой помощи, медикаменты, а также технику.

20:04 Белорусы отказываются от войны с Украиной, поэтому в армию стали назначать российских офицеров.

19:57 ВМС Украины заявили, что готовы к отражению атаки оккупантов с моря и суши.

19:52 В Одесской области назначили нового коменданта Александра Быковца. Комендантский час в регионе с 13 марта будет действовать с 20:00 до 06:00.

19:51 Возле офиса Бориса Джонсона в Великобритании собрался митинг с требованием закрыть небо над Украиной.

19:50 Андрей Садовый заявил, что во Львове уже обнаружили много диверсионных групп.

19:40 Вооруженные Силы Украины сбили вражеский российский истребитель в Изюме на Харьковщине.

19:28 Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что следующих полгода Львов ждут тяжелые времена. В частностиЮ львовяне должны делиться всем, что имеют, ведь сегодня это – обязанность.

19:24 На Волынском направлении сохраняется угроза диверсий на военных и гражданских объектах.

19:23 Оккупанты атаковали Мариуполь авиабомбами. В результате погибли 6 человек, из них – 2 детей. Также многие люди ранены. Атаковали оккупанты тогда, когда люди у костра во дворе Центрального района готовили есть, ведь в городе нет ни электричества, ни газа.

19:18 Россияне расстреляли колонну женщин и детей на Киевщине во время "зеленого коридора". Известно, что погибли 7 человек, среди них – 1 ребенок. Точное количество раненых еще устанавливают.

19:16 Вооруженные Силы Украины в Харьковской области отобрали комплекс "Барнаул-Т", чтобы защищать воздушное пространство.

18:55 На Черниговщине ВСУ освободили еще 2 населенных пункта и сдержали оккупантов в продвижении в сторону Киева.

18:52 Владимир Зеленский обратился к итальянцам и заявил:

в войне уже погибли 79 детей, то есть мы – это 79 жизней, а они – 79 смертей;

Европа такой страшной войны не видела со времен Второй мировой;

Европа помогает не только Украине, но и себе, ведь российская война не только против украинцев, она – против ценностей, которые нас объединяют, против умения жить, а не убивать;

Евросоюз должен принять Украину в свой состав. Это докажет, что 79 жизней не были потеряны напрасно;

то есть для Европы пришло время выбрать Украину.

18:48 Украина ведет видеопереговоры с Россией. Создали специальные рабочие группы. Позиции Украины определены чрезвычайно жесткими предыдущими директивами.

18:37 Киберполиция создала сайт для военных захватчиков, которые не хотят воевать против Украины. На сайте DefenseUa можно найти контакты правительственных организаций и подробную инструкцию, как отказаться от участия в кровавой войне против Украины.

18:31 Над Скадовском сбили два вертолета оккупантов: один пилот выжил и попал в плен.

18:20 ВСУ Байрактарами уничтожили реактивную систему залпового огня врага.

Уничтожение оружия россиян: смотрите видео

18:18 В СНБО дали важные советы, как действовать при завале дома. В частности:

Попытаться высвободить руки и ноги.

Оценить окружающую ситуацию.

Осторожно разобрать завал, не трогать то, на чем все держится.

По возможности нужно оказать себе первую медицинскую помощь.

Важно попытаться чем-нибудь укрыться, чтобы не терять тепло и дождаться помощи.

Как отметили в Центре противодействия дезинформации, если не уверены в своих силах – зовите на помощь. Если есть возможность, нужно позвонить кому-нибудь или хотя бы стучать по трубам.

18:17 Forbes: украинская армия уничтожила российскую технику на 5 миллиардов долларов.

18:17 В результате обстрелов в Харькове повреждены три храма. Влупили по храму святых Жен Мироносиц, Успенскому собору, храму царицы Тамары в Пятихатках.

18:14 Больше 600 чехов выразили готовность воевать на стороне Украины в иностранном батальоне.

18:06 40 автобусов уже прибыли в Белогородку, чтобы перевезти людей в Киев.

18:00 МИД создаст специальный информационный сайт для украинских беженцев за границей. В скором времени откроют новый функционал сервиса tripadvisor.mfa.gov.ua.

17:55 В Мариуполе ведутся тяжелые бои за каждую улицу. Несмотря на все контратаки наших защитников, оккупанты продолжают продвигаться.

17:49 Байден одобрил предоставление Украине военной помощи на сумму до 200 миллионов долларов.

17:46 Артиллеристы Объединенных сил продолжают превращать "вторую армию мира" в кучу металлолома.

Украинские артиллеристы продолжают превращать "вторую армию мира" в металлолом: видео

17:37 Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что во время переговоров с Лавровым вопрос Крыма и Донбасса не обсуждал, потому что это наша земля.

17:31 Мэр Луцка Игорь Полищук заявил, что пока накопления белорусских войск на границе с Волынской областью нет.

17:30 Золочев Харьковской области снова обстреляли. Там 15 поврежденных домов и 3 раненых.

17:16 Оккупанты танком переехали авто "Таврию". В результате трагедии 2 мужчин погибли, мальчик сгорел в пылающей машине.

17:11 Несмотря на войну, в Харькове начали выплачивать зарплату всем бюджетникам.

17:03 СБУ перехватила разговоры оккупантов. Они сказали: "Теперь нам дали команду всех ху**рить, всех подряд: гражданские, дети не дети...".

16:59 Президент объяснил, что согласованной позиции, чтобы принять Украину в Альянс, нет.

16:54 Владимир Зеленский: в Мариуполь поехал новый гумконвой вместе с представителями церквей.

16:52 Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон провели разговор с Владимиром Путиным. В Германии заявили, что канцлер и президент Франции потребовали немедленного прекращения огня в Украине и перехода к урегулированию дипломатическим путем.

16:50 Владимир Зеленский заявил, что Украина нашла во всех странах мира ПВО, просила их купить или дать в кредит. Сам народ во всем мире был готов предоставить Украине альтернативу закрытию неба, но не были готовы те, кто решает этот вопрос.

16:48 Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко заявил, что Путин хочет привлечь сирийских боевиков в войну в Украине. Так как ему не хватает "пушечного мяса".

16:36 В Сумах людей уже посадили в автобусы для эвакуации, так как оккупанты разрешили движение частных автомобилей в колонне.

Из Сум началась эвакуация людей автобусами и частными авто: смотрите видео

16:05 Президент Украины рассказал, что то, что в Украине сегодня, будет в Европе завтра.

16:02 Владимир Зеленский впервые назвал количество погибших украинских военных. К сожалению, ориентировочно 1300 украинских защитников погибли во время войны – с 24 февраля.

16:00 Владимир Зеленский встретился с иностранными СМИ и рассказал, что:

во время войны особые отношения сложились с Польшей, никогда таких не было;

нескольких маленьких городков и людей больше не существует;

похищенный оккупантами мэр Мелитополя Иван Федоров жив;

Украина не пошла на какие-либо ультиматумы России. В свою очередь, к переговорному процессу должны быть привлечены другие лидеры, доверять России не можем;

НАТО должно помогать сейчас, когда это необходимо.

Встреча Владимира Зеленского с иностранными СМИ 12 марта: смотрите видео

15:54 В Киеве, Житомире и Виннице объявили воздушную тревогу. Всех людей призывают немедленно направиться в укрытия.

15:52 С 14 марта в большинстве областей возобновляют учебу в школах.

15:49 Оккупанты в Херсонской области готовят референдум о создании так называемой якобы "республики" ХНР.

15:44 В Киеве заработал сайт, на котором можно оставить заявку на установку WiFi в укрытии.

15:37 Люди в Луганской области выходили на мирные протесты, но оккупанты обстреляли их. Также из лиц, которые были на митингах, выследили и вывезли в неизвестном направлении. Глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай заявил, что оккупанты не воюют, а просто уничтожают гражданских.

15:35 Государственное бюро расследований хочет объявить пророссийского нардепа Илью Киву в международный розыск. В частности, генпрокурор Ирина Венедиктова подписала ему сообщение о подозрении в госизмене и публичных призывах к изменению границ территории Украины.

15:34 Оккупанты обстреляли физико-технический факультет Харьковского университета имени Каразина в Пятихатках. Они повредили здания факультета и спортзала.

15:11 Правительство Украины вводит запрет на экспорт удобрений из Украины. Это было сделано в связи с военным положением для сохранения равновесия на внутреннем рынке.

15:10 Бойцы терробороны в Киевской области сожгли пять единиц техники оккупантов. В том числе 2 танка, 1 БМП, 1 БТР с личным составом на броне, 1 новый бронированный автомобиль.

15:09 Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что после обстрела дома престарелых 11 марта местные власти не знают, сколько там погибших, а сколько живых людей в подвалах. Доступа к дому нет.

15:07 СНБО опровергает очередной фейк, который распространяет роспропаганда, якобы Херсон "бросили". На самом деле это циничная ложь оккупантов.

15:00 В Северодонецке оккупанты уничтожают мирное население. Они обстреляли школы, дома и магазины.

14:53 Возле Одессы 600 российских морпехов не захотели воевать и устроили бунт.

14:43 Пленный вагнеровец признался, что участвовал в оккупации в 2014 году и надеялся на гостеприимство.

14:37 Правительство добавило Днепропетровскую область в список тех, где людям выплатят по 6,5 тысячи гривен.

14:34 Sony Pictures приостанавливает деятельность в России.

14:09 Арестович заявил, что на главных направлениях враг устал и становится в оборону. Пытается продвигаться только в районе ООС. Также применил батальонные группы, 30 мы уничтожили.

14:07 Спасатели разбирают завалы 5-этажки в Харькове, есть погибшая.

14:01 Оккупанты заблокировали работу гуманитарного штаба в Мелитополе.

13:39 Украинские войска вышли из Волновахи: бои идут в окрестностях.

13:28 Враг пытается оцепить Николаев, пытался развернуть артиллерию и ракетные войска, но безуспешно.

13:27 Для доставки гуманитарной помощи из Германии в Украину запустили "железнодорожный мост".

13:19 Оккупанты обстреляли Авдеевку из "Точки-У" и "Градов".

13:18 Зеленский записал новое видеообращение к украинцам: призвал оставаться энергичными в борьбе, рассказал о важных шагах в сотрудничестве с ЕС, помощи общинам, которые принимают беженцев и другие важные аспекты.

13:15 В Черниговской области враг начал обустраивать занятые позиции.

13:14 Враг потерял наступательные возможности в Донецком операционном районе.

13:04 По Ахтырке ведут артобстрел из Тростянца: зеленых коридоров нет.

12:56 На Севере Украины сбили один и подбили еще один вражеский Су-34.

12:52 В Генштабе сообщили, что россияне захватили восточные окрестности Мариуполя.

12:35 Беларусь отправит к границе с Украиной 5 батальонно-тактических групп.

12:32 В Херсоне на разбомбленное здание СБУ вывесили российский флаг.

12:26 За сутки 11 марта в Украину прибыло 18 тысяч человек, чтобы ее защищать.

12:18 В Ростовской области разбился военный вертолет Ка-52, нашпигованный боеприпасами.

11:57 На Запорожскую АЭС пригнали 11 гражданских из Росатома.

11:54 В Северодонецке отключены от теплоснабжения 180 многоквартирных домов. Также пострадала от оккупантов женщина и 2 ее детей-близнецов.

11:50 В Броварском районе оккупанты сбросили ракету на склад рыбы.

11:43 В Черкасской области сбили ракету, она разрушила дом.

11:30 Россия обстреляла мечеть султана Сулеймана Пышного в Мариуполе.

11:04 Силы ПВО сбили вражеский Су-24.

11:03 В Николаевской области российских оккупантов выгнали из Кинбурна.

11:01 В боях за Украину погиб Павел Сбитов – командир роты 503-го батальона морпехов.

10:51 Автобусы для эвакуации из Полтавской области уже отправились в Сумы.

10:46 В Мелитополе во время митинга оккупанты похитили общественного деятеля Ольгу Гайсумову.

10:42 Аэропорт в Василькове полностью уничтожен, большой пожар там продолжается.

10:41 В Харькове заметили вражеские беспилотники и задержали вероятных диверсантов.

10:40 Артиллерия Закарпатской бригады вдребезги разбила оккупантов.

10:32 Киев усиливает оборону: жителей просят выполнять требования военных на блокпостах.

10:19 В Харьковской области россияне обстреляли центр социально-психологической реабилитации детей.

10:16 Почти все Сумы остались без воды из-за российского авианалета.

10:14 В Мариуполе Россия использует ракеты "Смерч", которые приводят к разрушениям.

10:14 За 16 дней войны погибли 79 детей, почти сотня ранены.

10:05 В боях за Украину погиб командир танкового взвода Владислав Подобный.

09:54 Генштаб заявил, что россияне с начала войны потеряли более 12 тысяч личного состава.

09:33 В Мелитополе люди митингуют против укравших мэра оккупантов.

09:31 У российского беспилотника, упавшего на "Ощадбанк" в Киеве, был килограмм взрывчатки.

09:30 На Светлодарской дуге погиб защитник из Черкасской области Алексей Кравченко.

09:21 В Житомир открывают гуманитарные коридоры из Киевщины.

09:13 В Черниговской области украинцы уничтожили вражескую гаубицу "Мста-С".

09:09 После атаки россиян 11 марта в Николаеве обнаружили 100 боеприпасов.

09:02 На Подоле в Киеве горит помещение Ощадбанка, предварительно известно, что сбили вражеский беспилотник.

08:51 Оккупанты бомбили в Кропивницком аэропорт и железнодорожную станцию.

08:42 Из Запорожья в Мариуполь в пятый раз попытались направить гуманитарную колонну.

08:42 Над Днепром была сбита российская крылатая ракета. Показали, что от нее осталось.

08:33 Россияне, атакуя Николаев, уезжают, стреляют и убегают. Ким заявил, что жертв хаотических ночных обстрелов нет.

08:30 В Василькове оккупанты снова попали в нефтебазу и состав боеприпасов, они детонируют.

08:11 В Харьковской области из-под завалов достали тела 5 человек, среди них есть 2 детей.

07:56 В Ровенской области была спокойная ночь, граница не нарушена.

07:35 В Днепре предварительно обошлось без жертв и разрушений, работали системы ПВО.

07:24 Россияне заявили персоналу ЗАЭС, что станция теперь принадлежит "Росатому".

07:16 Взрывы также раздаются в Кропивницком и Василькове.

07:13 Украинские Bayraktar ярко "отработали" систему РЭБ россиян в Киевской области.

Bayraktar TB2 "отработали" систему РЭБ противника в Киевской области – смотрите видео

07:04 Глава разведки Кирилл Буданов рассказал, что Россия тайно производит мобилизацию, в том числе на оккупированных территориях Украины.

06:48 Противник в Полесском, Северском, Южнобужском операционных районах имеет большие потери в живой силе и технике, остановлен и пытается закрепиться на ранее захваченных рубежах.

06:47 Генштаб ВСУ: с начала войны 31 батальонно-тактическая группа врага утратила боеспособность. Также большинство россиян, уже вступавших в бои с ВСУ, деморализованы и сдаются в плен группами.

06:42 В Николаеве и Днепре раздаются взрывы. По данным местных телеграм-каналов, в Николаеве взрывы одновременно прогремели в разных частях города. Также о нескольких взрывах сообщают и в Днепре.

06:34 Глава разведки Украины заявил, что Россия готовит два варианта ядерного шантажа. Первый – это масштабное поджигание радиоактивных лесов, поднимется сразу радиоактивное облако и пойдет в направлении, куда дует ветер. Второе – применение артиллерии по ядерному хранилищу. Результат будет тот же.

06:23 НАТО начинает большие учения, в которых примут участие 30 тысяч военных. Они пройдут в Норвегии.

06:11 Лондонская интернет-биржа планирует отключить от сети крупнейших российских провайдеров "Ростелеком" и "МегаФон". Поэтому теперь в стране-агрессоре возможны проблемы с Интернетом.

05:36 Американский гигант Colgate-Palmolive приостанавливает импорт и продажу всех товаров кроме базовых средств для здоровья и гигиены для повседневного использования.

05:27 Практически по всей Украине раздаются сирены. Впервые настоящая сирена – на Закарпатье. Всех людей призывают пройти в укрытие.

05:13 Кабмин нашел решение, как избежать дефицита и роста цен на горючее на АЗС. В частности, изменят формулу расчета максимальной разрешенной цены топлива на заправках. Туда можно будет включать дополнительные расходы, возникшие после переориентации поставок из Беларуси и России в Польшу, Румынию и Венгрию.

05:09 В Днепропетровской и Винницкой областях, а также в Умани воют сирены – объявлена ​​воздушная тревога. Все жители города должны немедленно пройти к укрытию.

04:48 Япония выделила 75 миллионов долларов на гуманитарную помощь Украине. В целом, правительство страны планирует выделить 100 миллионов долларов.

04:46 В Харькове в Сумском районе объявили о воздушной тревоге. Людей призывают немедленно пройти в укрытие.

04:17 В Чернигове оккупанты разбомбили отель "Украина", который был визитной карточкой города. Историк Сергей Шумило подчеркнул, что разрушение гражданской инфраструктуры – военное преступление России против Украины. Эти действия должны являться доказательствами на трибунале в Гааге.

04:04 ООН планирует создавать коридоры для вывода судов в Черном и Азовском морях.

03:42 Киберспортивная организация NAVI разорвала контракт с российским банком и объявила, что вскоре возобновляет работу.

03:41 На фоне нападения Путина на Украину Польша увеличивает численность армии почти в три раза. В частности вместо 110 тысяч человек будет 250 тысяч – в регулярных войсках и еще 50 тысяч – в теробороне.

03:36 Белорусский оппозиционный политик Павел Латушко заявил, что опрос среди городского населения Беларуси показал, что 97% белорусов против участия своей страны в войне с Украиной.

03:31 В Сумской области согласованы "зеленые коридоры" на 12 марта.

03:04 Украинская авиация поразила российский Су-34 и пять враждебных целей. В частности вражеский беспилотник "Форпост" и 4 вертолета оккупантов.

02:55 В Генштабе ВСУ заявили, что ночью 11 марта орки атаковали Днепр, Луцк, Ивано-Франковск стратегическими самолетами-ракетоносцами России Ту-95МС.

02:48 В Киеве и области, Житомире, Нежине, Коростене, Бердичеве воздушная тревога. Всех призывают идти в укрытие.

02:43 В Минобороны Британии заявили, что Россия делает ставку на неуправляемые ракеты. В частности, атакуют из недоступной зоны для украинских средств противовоздушной обороны.

02:15 Советник главы МВД Вадим Денисенко заявил, что в Сумах, Ахтырке, Харькове в домах людей нет тепла. К сожалению, там большие морозы – до -20 градусов.

02:08 Россияне окружили села и не разрешили довезти беременную в роддом на Николаевщине. Поэтому роды принимала сельская медсестра, которой параллельно консультировал врач роддома.

02:01 Тероборона Сумщины голыми руками остановила 3 танка России и одну самоходную артиллерийскую установку.

Вражеские танки, захваченные теробороной / Фото Дмитрия Живицкого

В Сумской области захватили вражеские танки: смотрите видео

01:57 Приблизительно 100 тысяч россиян потеряли работу из-за санкций, которые на страну наложили иностранные компании на фоне масштабного наступления России на Украину.

00:48 Турция переносит свое посольство из Киева в Черновцы.

00:46 Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заверил, что Украина знает о планах России по войне. По его словам, продолжать боевые действия хотят только Путин и Шойгу.

00:45 Владимир Зеленский обратился к украинцам в ночь на 12 марта – после 16 дней войны, которую Россия начала против Украины.

Президент сказал, что наши люди являются крепким народом стальной страны. Объяснил, что именно так военные отвечают командованию в Кремле на вопрос, что мешало им захватить Украину за четыре дня.

Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины рассказал:

оккупанты не встретили никакой поддержки на нашей земле, поэтому похитили мэра Мелитополя Ивана Федорова;

через гуманитарные коридоры удалось вывезти 7144 человека;

Кабмин образовал Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными;

Россия будет лишена возможности нормально торговать со странами "Большой семерки";

российские власти пытаются закрыть все свободные источники информации – даже Instagram и Facebook, но современный мир научился бороться с такой цензурой;

на зимней Паралимпиаде наши ребята завоевали уже 25 медалей. И занимают второе место в общем зачете, уступая только Китаю;

победа для Украины, и мир для Украины – достижимы. И они для нас будут дороже чего угодно – золота, серебра и бронзы всего мира. Ну а пока… Стоим! Держимся! Победим! Слава Украине!.

Ночное обращение Зеленского за 11 – 12 марта: смотрите видео