Украина дороже, чем потраченное на войну: что мотивирует врага идти до конца

Думаете, война для России слишком дорогое удовольствие? Думаете, они переживают за уже израсходованные (арестованные, потерянные) сотни миллиардов долларов? Ставка для них на самом деле гораздо больше – десятки триллионов долларов! За ними они готовы идти до конца.

Украина – перстень всевластия для России

Россия не умеет производить современную продукцию, но хочет быть важной и влиятельной страной в мире. Делает она это через большую территорию и находящиеся на ней природные ресурсы.

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В частности, природные ресурсы, используемые в экономике России, составляют 95,7% национального богатства. Это реальный признак банановой республики. Россия и сегодня крупный игрок на таких рынках как нефть, газ, железная руда, уран, золото и многие другие.

Все хорошо помнят, как Россия устроила в 2021 году энергетический кризис в Европе, ограничив поставки газа? Они хотят большого влияния и контроля, и здесь Украина для них – просто "кольцо всевластия".

По оценкам The Washington Post, россияне уже сегодня контролируют природные ресурсы Украины в сумме 12,4 триллиона долларов. Не буду останавливаться на методике подсчетов, но они считают, что основная часть контролируемых активов – это каменный уголь. Его оценили ни много ни мало – в 11,9 триллиона долларов (30 миллиардов тонн). Это только уголь, который находится на оккупированных территориях.

Сколько украинских месторождений захватила Россия

Еще немного цифр:

Украина, по мнению аналитиков (и я с ними согласен), – источник сырья, имеет залежи 117 из 120 наиболее широко используемых минералов, в том числе огромные ресурсы ископаемого топлива.

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По оценкам экспертов, в ходе полномасштабной войны Россия захватила:

41 месторождение угля,

27 месторождений природного газа,

14 месторождений пропана,

9 месторождений нефти,

6 месторождений железной руды,

2 месторождения титановых руд,

2 месторождения циркониевых руд,

1 месторождение стронция,

1 месторождение лития,

1 месторождение урана,

1 месторождение золота.

В целом Россия сегодня контролирует:

63% угольных месторождений Украины,

42% месторождений металлов,

20% газовых,

11% нефтяных,

33% редкоземельных месторождений.

11,4 триллиона долларов – это данные только по стоимости украинского угля.

Добавим другие запасы.

Газ. По данным ежегодного отчета ВР Statistical Review of World Energy, запасы природного газа в Украине составляют 1,1 триллиона кубических метров. Украина занимает второе место в Европе по объему запасов углеводородов после Норвегии, запасы которой составляют 1,78 триллиона кубических метров.

Это, конечно, много. Однако, по данным Международного энергетического агентства, запасы газа в Украине составляют уже 5,4 триллиона кубических метров. Это уже 10-е место в мире, а не 25-е.

При стоимости газа в Европе сегодня примерно 300 долларов и при полной себестоимости добычи 170 долларов, запасы газа в Украине можно оценить примерно в 700 миллиардов долларов (чистая маржа с учетом добычи).

Уран. Подтвержденные запасы урана – 270 тысяч тонн, а ресурсная база – около 560 тысяч тонн. Стоимость урана составляет около 60 долларов за килограмм. Можете сосчитать стоимость украинских запасов урана при себестоимости добычи 30 долларов (бенчмарк из Казахстана) Рыночная стоимость без учета затрат на добычу еще около 8 триллионов долларов.

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Кроме вышеперечисленного, в Украине сосредоточено 5% мировых запасов критических материалов. Здесь стоимость вообще вторична. В частности, запасы лития в Украине составляют более 500 тысяч тонн. Рыночная стоимость 1 тонны лития – более 80 тысяч долларов. Попытайтесь перемножить.

Настоящие цели оккупантов в Украине

Чтобы резюмировать. Россия, безусловно, напала на Украину и хотела захватить ее, чтобы иметь:

гарантию сохранения украденной истории;

иметь буфер из НАТО;

обширную территорию;

больше трудовых ресурсов;

а главное – иметь дополнительные природные ресурсы на десятки триллионов долларов и манипулировать ими для достижения своих целей.

А теперь представьте, что если совокупная стоимость природных ресурсов Украины стоит 40 триллионов долларов, то при численности населения Украины 40 миллионов человек на одного украинца приходится стоимость ресурсов 1 миллион долларов! А дальше как в анекдоте: гипотетически мы все миллионеры, а практически – это совсем другая история.