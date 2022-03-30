Россия напала на Украину из-за своих "крайне империалистических взглядов", – Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц нашел причины нападения России на Украину, по его мнению, все дело в империалистических взглядах.

По его словам, нужно признать, что Россия напала на Украину, из-за "крайне империалистических взглядов", а цель агрессивных действий направлена ​​на захват территории.

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Мы не можем и не будем принимать этого. Ситуация серьезная и крайне угрожающая,

– подчеркнул канцлер.

Напомним, ранее он заявлял, что своим полномасштабным вторжением в Украину Владимир Путин достиг обратного эффекта от своей цели.

Как Германия противодействует России

В Германии работают над тем, чтобы как можно скорее полностью отказаться от российских нефти и угля.

Также Германия поставляет оружие Украине и выступает за усиление санкций, хотя в начале войны риторика страны была слабее.

Вместе с тем в Германии исключают возможность помощи Украине с закрытием неба, миротворцев также не будут вводить.

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