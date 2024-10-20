Россия направила десяток "Шахедов" на Киев: власти рассказали о ситуации в столице
Источник:Киевская городская военная администрация
Россия направила в Киев десятки "Шахедов" ночью против 20 октября. Наши военные сбивали враждебные цели, заходившие в столицу несколькими волнами.
Воздушная тревога в Киеве продолжалась дважды: сначала с 23:37 19 октября по 01:25, затем с 02:11 по 03:14 20 октября. Суммарно опасность продолжалась ориентировочно 3 часа.
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Какова ситуация в Киеве
Очередная воздушная атака на Киев. Этой ночью российская армия снова применила БПЛА. Они были запущены с южного и северо-восточного направлений,
– рассказал глава КГВА Сергей Попко.
По его словам, ориентировочно 10 вражеских ударных дронов, которые летели в направлении Киева, сбили на подступах к столице или на территории города.
По предварительным данным властей:
- обошлось без разрушений,
- информация о пострадавших не поступала.
Глава Киевской городской военной администрации объяснил, что данные обновляются и уточняются. Он призвал киевлян всегда во время тревоги идти в укрытие.