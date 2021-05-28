Сожгли картонный "Кремль": Россия направила ноту протеста из-за акций под посольством в Киеве

28 мая 2021 , 13:25
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Источник:

МИД России

МИД России направил в Украину ноту протеста из-за акции протеста у российского посольства в Киеве. Активисты 26 мая сожгли там картонный макет Кремля.

В Министерстве иностранных дел России заявили, что в украинской столице якобы устроили "перформанс". Он заблокировал работу российского ведомства.

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Детали акции

  • Акцию "Тризна за героями" устроили 26 мая – в день седьмой годовщины начала боев за Донецкий аэропорт.
  • Активисты установили на асфальте картонный макет Кремля, а затем облили его специальной смесью и подожгли.

Бои за Донецкий аэропорт: смотрите видео как это было

Украина – Россия: последние новости

  • Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк рассказал, что Россия стянула к границам 380 ракетных установок. Кроме того, вблизи украинской границы и в оккупированном Крыму находятся 100 тысяч российских военных.
  • Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук рассказал, что Россия делает все возможное, чтобы заблокировать переговоры в нормандском формате.
Автор: Мар'яна Бекало