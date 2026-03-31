Уже есть отдельные случаи: россияне начали признавать неожиданную проблему
- Российские пилоты совершают столько вылетов за месяц, сколько раньше делали за год, что приводит к переутомлению и засыпанию во время полетов.
- Стратегия "выжженной земли" имеет целью уничтожение укрытий украинских военных и подрыв экономики Украины.
Россия продолжает террористические атаки по гражданскому населению Украины, применяя авиацию и бомбы для реализации тактики "выжженной земли". Сейчас российские пилоты делают столько вылетов за месяц, сколько раньше делали за год.
Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак объяснил 24 Каналу, что из-за этого российские пилоты даже засыпают во время полета.
Почему россияне не могут реализовать собственные стратегии?
Россия использует инфильтрацию – мелкое просачивание войск через линию фронта, как основную тактику, и будет это продолжать до тех пор, пока будет иметь человеческий ресурс.
Кроме того, россияне имеют преимущество в воздухе – российские пилоты совершают огромное количество вылетов, сбрасывая управляемые и неуправляемые авиационные бомбы на приграничные и прифронтовые города и села. Цель этой стратегии – уничтожить все укрытия для украинских военных и превратить территорию в серую зону,
– объяснил Ступак.
Стратегия "выжженной земли" имеет двойное преимущество – подготовить территории к российскому продвижению и подорвать экономику Украины, делая невозможным сбор налогов и финансирование военных нужд.
Однако в этом всем есть неожиданный недостаток для самих россиян.
"Российские пилоты от переутомления засыпают прямо во время вылета – это факт, который признают сами россияне на своих профильных платформах. Когда пилот засыпает его будят излучением собственной ПВО, которые воздействуют на самолет. Это демонстрирует насколько огромное количество вылетов у российских пилотов по Украине", – сказал Ступак.
Такое количество приносит огромные разрушения как гражданской инфраструктуре, так и военным объектам в приграничных городах Украины.
