Россия наращивает интенсивность штурмовых действий, – Маляр рассказала о тактике врага

Оккупанты не оставляют надежд захватить как можно больше украинских территорий, а потому наращивают интенсивность штурмовых действий. По состоянию на конец февраля ситуация на фронте остается сложной.

При этом заместитель министра обороны Украины Анна Маляр подчеркнула, что самая сложная ситуация на Бахмутском направлении.

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Тактика оккупантов

Заместитель министра обороны рассказала, что оккупационные войска при наступательных действиях используют тактику истощения и тотального разрушения.

Вместе с тем, враг несет значительные потери, ежедневно теряя от 600 до 1000 человек,

– подчеркнула она.

Также Анна Маляр сообщила, что, несмотря на это, защитники Украины мужественно воюют с врагом. Они ведут активные оборонительные действия в условиях количественного превосходства врага.

Эпицентром удара оккупантов остается Бахмут

Спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона также подчеркнул, что эпицентром вражеского удара остается Бахмут, ситуация в районе которого тяжелая, но контролируемая. Горячие бои также продолжаются в районе Ягодного, где украинские военные делают все, чтобы не дать захватчикам продвинуться.

Также командование постоянно наблюдает за передвижением сил оккупантов и знает о его потенциальных намерениях.

Бахмут остается эпицентром удара врага, где он концентрирует свое внимание на том, чтобы прорвать нашу оборону. В частности, в районе таких населенных пунктов, как Дубово-Василовка, Ягодное, Бахмут, Иванковское, Пивничное,

– сказал он.

Так, за последние сутки на этом направлении военные Украины зафиксировали:

300 обстрелов из разных видов ствольной артиллерии и РСЗО,

60 боеприкосновений.

По словам Череватого, во время боевых столкновений удалось ликвидировать 63 окупантов, а еще 141 захватчику нанести разную степень ранений.

Отметим, что по словам спикера Восточной группировки ВСУ, динамика боевых действий существенно не изменилась. Этот участок фронта уже 7 месяцев находится под сильным обстрелом.