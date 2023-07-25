Россия увеличивает производство "Ланцетов", хотя и лжет об объемах, - ГУР

Россия увеличивает производство беспилотников "Ланцета", хотя и завышает данные о реальных объемах. Впрочем, дроны остаются угрозой для Украины.

Об этом сообщил представитель ГУР Андрей Юсов в эфире телемарафона, информирует 24 Канал. Он отметил, что у России есть дроновая программа, которую она развивает.

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Объемы – это пропаганда, но это фактор, который нельзя списывать со счетов. "Ланцеты" производятся, "Шахеды" прибывают, они обустроят производство,

– сказал представитель ГУР.

Юсов подчеркнул, что Украине нужны новые вооружения и средства для противодействия атакам оккупантов и более быстрого продвижения наших войск.

"Этот вопрос защиты жизней наших военных и гражданских", – добавил он.

Что известно о ZALA Lancet Это российский боражирующий боеприпас. Его скорость движения в воздухе составляет до 300 км/ч, радиус полета – до 40 км. Максимальный вес дрона – 12 килограмма.

Российские оккупанты используют такие беспилотники преимущественно для повреждения или уничтожения больших целей типа артиллерийских систем и средств ПВО.