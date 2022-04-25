Россия наращивает систему ПВО дальнего действия и создает запасы боеприпасов

Оккупанты перемещают с территории России дополнительные зенитные ракетные комплексы. Они укрепили дальнее действие противовоздушной обороны.

Об этом рассказали 25 апреля в Генштабе Вооруженных Сил.

На тему Нефтебаза, авиабаза и еще много объектов: горевшее в России в течение 24 часов – богатый список

"Враг пытается создать запасы боеприпасов, материально-технических средств и специальной инженерной техники", – сообщили в Генштабе.

Какие еще проблемы у россиян

Кроме этого, российское оккупационное командование ищет, как восстановить личный состав, который непосредственно воюет на территории Украины. Рашисты испытывают проблемы с обеспечением, поэтому на захваченных территориях Харьковщины и Луганщины грабят людей.

Особое внимание уделяют "изъятию" алкогольных напитков и еды,

– отметили в Генштабе.

Обратите внимание – в России горит авиабаза: смотрите видео