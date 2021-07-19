Россия наращивает военное присутствие в Абхазии, – Зеленский
Источник:Офис Президента
Владимир Зеленский посетил с рабочим визитом Грузию. Он побывал на границе с временно оккупированной Автономной Республикой Абхазией.
Президент отметил, что на наблюдательном пункте Абастумани имел возможность видеть, как оккупируют Грузию. Также он прошелся по Ингурском мосту – единственному пропускному пункту в регионе.
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"В Абхазии наращивают военное присутствие России, нарушают права граждан", – сказал Владимир Зеленский.
Оккупанты не пускают мониторинговую группу ЕС
Руководитель мониторинговой миссии Евросоюза в Грузии Марек Щигел отметил, что пункт пропуска плохо работал из-за карантина. Поэтому местные жители, а именно учителя школ, не могли попасть в свои дома.
Ингурский мост / Фото Офис Президента
Сейчас движение через мост восстановили. Ежедневно здесь проходят около 2 тысяч человек. Псевдовласти Абхазии и "Южной Осетии" не пропускает миссию ЕС на подконтрольную им аннексированную часть Грузии.
Зеленский отметил, что Украина и Грузия – это стратегические партнеры, которые поддерживают территориальную целостность друг друга. Он отметил, что государства будут совместно работать для деоккупации.
Что известно о визите Зеленского в Грузию
- Владимир Зеленский отправился в Грузию, чтобы принять участие в Батумской международной конференции.
- В мероприятии также приняли участие президент Молдовы Майя Санду, президент Грузии Саломе Зурабишвили и президент Евросовета Шарль Мишель.
- Участники конференции подписали декларацию. Теперь они могут подавать заявки на вступление в Европейский Союз.