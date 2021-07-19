Россия наращивает военное присутствие в Абхазии, – Зеленский

Владимир Зеленский посетил с рабочим визитом Грузию. Он побывал на границе с временно оккупированной Автономной Республикой Абхазией.

Президент отметил, что на наблюдательном пункте Абастумани имел возможность видеть, как оккупируют Грузию. Также он прошелся по Ингурском мосту – единственному пропускному пункту в регионе.

К теме Грузия освободила осужденных украинских яхтсменов, – Зеленский

"В Абхазии наращивают военное присутствие России, нарушают права граждан", – сказал Владимир Зеленский.

Оккупанты не пускают мониторинговую группу ЕС

Руководитель мониторинговой миссии Евросоюза в Грузии Марек Щигел отметил, что пункт пропуска плохо работал из-за карантина. Поэтому местные жители, а именно учителя школ, не могли попасть в свои дома.



Ингурский мост / Фото Офис Президента

Сейчас движение через мост восстановили. Ежедневно здесь проходят около 2 тысяч человек. Псевдовласти Абхазии и "Южной Осетии" не пропускает миссию ЕС на подконтрольную им аннексированную часть Грузии.

Зеленский отметил, что Украина и Грузия – это стратегические партнеры, которые поддерживают территориальную целостность друг друга. Он отметил, что государства будут совместно работать для деоккупации.

Что известно о визите Зеленского в Грузию