Россия нарушила основы устава ООН, решение путина о мобилизации – ошибка, – Байден

Президент США заявил, что россия нарушила устав Организации Объединенных Наций. .Джо Байден объяснил, что владимир путин выступил с безрассудными ядерными угрозами.

Президент США отметил, что никто не угрожал россии и никто, кроме кремля, не стремился к конфликту. Ранее СМИ сообщали, что из-за заявления путина речь Байдена пришлось переписывать.

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Байден заявил, что решение путина о мобилизации ошибка

Джо Байден заявил, что россия, которая является постоянным членом Совбеза ООН, вторглась в Украину.

Россия бессовестно нарушила основы Хартии ООН,

– заявил Байден.

Президент США также напомнил, что 21 сентября путин снова пригрозил Европе ядерным оружием. В контексте этого Джо Байден напомнил о режиме нераспространения ядерного оружия, а также отметил, что россии никто не угрожал. Также никто, кроме нее, не стремился к этому конфликту.

"Сейчас обнаруживают массовые могилы в Изюме, тела со следами пыток. Это война, направленная против существования украинского государства, украинского народа. От этого должна стынуть кровь", – сказал Байден.

Также Джо Байден заявил, что:

США тесно работают с союзниками, чтобы не допустить потенциальную атаку россии на территорию НАТО;

решение о мобилизации в россии – это ошибка. Это плохая новость для россиян;

Это плохая новость для россиян; верит, что демократия – величайший инструмент человечества. США будут ее защищать;

США никогда не признают референдумы на оккупированных территориях;

Штаты выступают за включение новых членов в Совбез ООН и за отмену права вето.

Президент США пояснил, что постоянные места в ООН нужно выделить для африканских государств и Латинской Америки, а также для стран, которые они давно поддерживают.

Джо Байден добавил, что США хотят, чтобы война в Украине закончилась на справедливых условиях.

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Стоит вспомнить, что владимир путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию в россии.

По словам российского министра обороны сергея шойгу, в россии собираются мобилизовать 300 тысяч резервистов. Мобилизуют отслуживших, имеющих военно-учетную специальность, боевой опыт.

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