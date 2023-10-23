Российское наступление на Авдеевку столкнулось с теми же трудностями, что и украинское под Запорожьем, – ISW

В последние недели российские военные активно наступают на Авдеевку. Аналитики обратили внимание, что враг попал на те же трудности, что и наши защитники под Запорожьем.

В Институте по изучению войны отмечают, что российские войска на Авдеевское направление перебрасывают дополнительные силы. И делает это враг, несмотря на постоянные проблемы с фронтальными механизированными атаками и неудачу новой попытки наступления 19 – 20 октября.

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Наступление повлекло бешеные потери

По словам нескольких российских военкоров, 22 октября на Авдеевском направлении значительные изменения не фиксировали. Составители отчета предполагают, что российские военные снова взяли паузу после неудачного большого наступления, повлекшего безумные потери.

Между тем другой известный российский военкор уверяет, что наши военные "неожиданно" контратаковали в направлении Песков (8 километров юго-западнее Донецка) и вытеснили оккупантов с позиций в этом районе.

Другой военкор заявил, что якобы не отвечают действительности заявления о продвижении украинских войск в районе Песков и Опытного (4 километра южнее Авдеевки).

В Институте обратили внимание на геолокационные кадры, опубликованные 21 октября. Они указывают, что врагу недавно удалось совершить незначительное продвижение к юго-востоку от Первомайского (11 километров юго-западнее Авдеевки). Также российский военкор утверждает, что оккупанты не полностью очистили территорию Авдеевского террикона и что эта территория – спорная "серая зона".

Оккупанты могут попасть в "позиционный тупик"

Другой военкор, связанный с Кремлем, обсудил трудности, которые могут привести к "позиционному тупику" для российских наступательных операций на Авдеевском направлении. Он утверждал, что тяжело вести маневровую войну на статической линии фронта с большим количеством личного состава и укрепленных районов по обе стороны.

По его словам, украинские беспилотники и другое высокоточное оружие делают бронетехнику более уязвимой, а также усложняют проведение наземных атак. А еще он отметил, что российские военные сталкиваются с трудностями в преодолении украинских минных полей под Авдеевкой, не могут полностью уничтожить украинскую логистику. И это позволяет украинскому командованию быстро перебрасывать на критические участки личный состав.

Ранее российские источники утверждали, что украинские оборонные укрепления стали значимой проблемой для российского продвижения вокруг Авдеевки. В Институте отмечают, что эти проблемы очень похожи на те, с которыми наши военные столкнулись на юге Украины в первые недели продолжающегося украинского контрнаступления в июне 2023 года.

В то же время неизвестно, имеют ли оккупанты возможности и гибкость для определенной адаптации, как это сделали наши военные после первых неудач в июне 2023 года.

Россия продолжает перебрасывать войска

Так, украинские источники отмечают, что российские военные продолжают перебрасывать личный состав на Авдеевское направление. Это они делают для поддержки наступательных действий, хотя и несут колоссальные потери.

Спикер Таврической группировки украинских войск полковник Александр Штупун отметил, что оккупанты перебрасывают личный состав из России на Авдеевское направление. Это делается для замены потерь среди живой силы.

По словам украинского военного обозревателя Константина Машовца, российское военное командование недавно перебросило несколько российских полков. Их сформировали из мобилизованных. И это демонстрирует, что Россия, по всей видимости, не планирует отказываться от продолжения операций в этом направлении.

Машовец отметил, что оккупанты перебросили части 57-го мотострелкового полка (6-я мотострелковая дивизия, 3-й армейский корпус, Западный военный округ) в районе Спартак – Яковлевка – Минеральное – Каштановое (4 километра к югу – 5 километров юго-восточнее Авдеевки).