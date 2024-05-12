Оккупанты пытаются сунуть вглубь, – Сырский о сложной ситуации на Харьковщине

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявляет об обострении ситуации на Харьковщине. Там украинские войска ведут тяжелые оборонительные бои.

В своей сводке с фронта за 12 мая Александр Сырский сообщил, что российские оккупанты активизировали наступление на нескольких направлениях, пытаясь продвинуться вглубь Украины. Он отметил, что попытки врага прорвать оборону остановлены благодаря работе разведки, артиллерии и беспилотных систем.

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Ситуация на фронте: сводка Сырского

По словам Сырского, на Харьковщине на этой неделе ситуация существенно обострилась, особенно в приграничных районах. Силы обороны Украины делают все возможное для удержания оборонительных рубежей и нанесения врагу поражений.

Подразделения Сил обороны ведут жесткие оборонительные бои, попытки российских оккупантов прорвать нашу оборону остановлено. Работает наша разведка, артиллерия, подразделения беспилотных систем.

В то же время на Купянском, Северском, Лиманском и Покровском направлениях продолжаются ожесточенные бои, где ситуация меняется очень динамично.

Мы знаем планы врага и гибко реагируем на все его действия. Для усиления обороны принимаются все необходимые меры и оперативно принимаются решения, в том числе кадровые.

Враг имеет частичный успех в некоторых районах, тогда как украинские военные отвоевывают территории и улучшают свои позиции.

На Краматорском направлении противник не прекращает попытки захватить Часов Яр Донецкой области и восстановить свои позиции у Клещеевки в том же регионе. Однако российские захватчики успеха не имеют – им противостоят наши воины, которые на протяжении месяцев развивали оборонительную стратегию.

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Институт изучения войны объяснял, что для Кремля наступление на Харьковщине было "рисковым шагом". Оккупанты начали операцию с ограниченными ресурсами, нет оснований считать, что им удастся захватить Харьков или другие важные цели. По словам аналитиков, вероятно, Путин надеется, что Украина не начнет контрнаступление и его армия сможет удерживать захваченные участки.

Эксперты отмечают, что Киеву следует планировать контрнаступательные операции в ближайшей перспективе, чтобы сломать расчеты Москвы и перехватить инициативу на свою сторону. В то же время в ISW констатируют, что поддержка Сил обороны Украины со стороны Запада должна быть системной и своевременной. Только в таком случае можно надеяться на желаемый результат.