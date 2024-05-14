В сети заявили о заходе оккупантов на мясокомбинат в Волчанске: в ВСУ прокомментировали

В сети появлялись сообщения о том, что россияне якобы зашли на мясокомбинат в Волчанске и закрепились там. Однако в ВСУ эту информацию опровергли.

Представитель ОСУВ “Хортица” Назар Волошин в эфире национального телемарафона заявил, что присутствие россиян на территории мясокомбината в Волчанске Харьковской области официально не подтверждено. Он отметил, что враг таким образом пытается посеять панику. Об этом пишет 24 Канал.

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Какая ситуация сейчас в Волчанске

Волошин сослался на информацию администрации города, которая заявляла, что оккупантов в городе нет. Однако подтверждено, что возле Волчанска продолжаются бои.

Все бои продолжаются вблизи города, и как раз город обстреливают. То есть информация о присутствии оккупантов официально не подтверждена не была. Враг пытается этим распространить панику среди населения и распространяет недостоверную информацию,

– сказал спикер.

Он добавил, что россияне стремятся посеять панику и неуверенность в обществе, убеждая этим, что население будет в угрозе, которая надвигается именно через границу. Поэтому он посоветовал доверять официальной информации из проверенных источников.

В настоящее время ситуация контролируется силами обороны. Наши защитники получают подкрепление и стабилизируют обстановку в том или ином направлении. А в интересах проведения операции больше информации сказать не могу,

– заявил Волошин.

Какая ситуация в Волчанске

Утром глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что враг не прекращает попыток продвигаться на Волчанском направлении. На северных окраинах города идут активные стрелковые бои.

Он отметил, что наши воины пытаются стабилизировать ситуацию по всем направлениям и уничтожают врага, зачищая Волчанск от российских ДРГ.

В результате боевых действий 14 мая в Волчанской громаде погибли двое местных жителей% 80-летняя женщина и 83-летний мужчина.

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