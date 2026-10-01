Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя планы Польши по производству ракет для системы "Патриот".

Какое заявление сделала Захарова?

Захарова заявила, что расположение оборонного предприятия за пределами Украины якобы не гарантирует ему безопасности.

Хочу еще раз напомнить, что предприятия в европейских странах, производящие оружие для Украины, являются для России потенциальными военными целями. Не стоит полагать, что оборонные предприятия за пределами Украины будут в безопасности,

– сказала Захарова.

Она также заявила, что европейские страны якобы "непосредственно вовлечены" в войну из-за военной помощи Украине и создания оборонных предприятий.

Заявление прозвучало в ответ на вопрос о планах Польши разместить на своей территории производство ракет для американских систем Patriot. Ранее польская сторона сообщала о переговорах по созданию в стране центра обслуживания ракет PAC-3, а также о возможном переходе к совместному производству.

Напомним, недавно Россия направила в НАТО документ с предупреждением о возможном применении ядерного оружия в случае попытки изолировать Калининградскую область от остальной части страны. Москва заявила, что такие действия якобы создают высокий риск прямого вооруженного конфликта с Альянсом.

В документе говорится, что Россия готова использовать весь доступный арсенал, включая ядерное оружие, для защиты Калининградской области.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прокомментировал российские угрозы и заявил, что "Путин знает, что никогда не сможет победить Альянс".