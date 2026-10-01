Про це сказала речниця МЗС Росії Марія Захарова, коментуючи плани Польщі щодо виробництва ракет для Patriot.

Яку заяву зробила Захарова?

Захарова заявила, що розташування оборонного підприємства за межами України нібито не гарантує йому безпеки.

Хочу ще раз нагадати, що підприємства в європейських країнах, які виробляють зброю для України, є для Росії потенційними військовими цілями. Не варто вважати, що оборонні підприємства за межами України будуть у безпеці,

– сказала Захарова.

Вона також заявила, що європейські країни нібито "безпосередньо залучені" до війни через військову допомогу Україні, створення оборонних підприємств.

Заява пролунала у відповідь на запитання про плани Польщі розмістити на своїй території виробництво ракет для американських систем Patriot. Раніше польська сторона повідомляла про переговори щодо створення в країні центру обслуговування ракет PAC-3, а також можливого переходу до спільного виробництва.

Нагадаємо, нещодавно Росія направила до НАТО документ із попередженням про можливе застосування ядерної зброї у разі спроби ізолювати Калінінградську область від решти країни. Москва заявила, що такі дії нібито створюють високий ризик прямого збройного конфлікту з Альянсом.

У документі йдеться, що Росія готова використати весь доступний арсенал, включно з ядерною зброєю, для захисту Калінінградської області.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте прокоментував російські погрози і заявив, що "Путін знає, що ніколи не зможе перемогти Альянс".